Medan Arbeidarpartiet går mot sitt dårlegaste val i noregshistoria, går Senterpartiet fram over heile landet.

Ei av dei mest interessante slagmarkene på kommunekartet har mellom partia stått inst i Hardanger.

GLEDE: Det var god stemning på partia si samla valvake i Odda måndag kveld. Foto: Tale Hauso / NRK

Industribyen vann over bygdene

Dei to landbrukskommunane Jondal og Ullensvang herad har tradisjonelt sett vore sterkt Senterparti-dominerte. Samstundes har Arbeidarpartiet stått fjellstøtt i industrikommunen Odda, med jamne valresultat langt opp på 40-talet.

Korleis ville det slå ut i den nye storkommunen?

I ei fersk meiningsmåling i august låg Senterpartiet med ordførarkandidat Lajla-Margrethe Lindskog-Lund an til å ta over makta på rådhuset i kommunesenteret Odda.

Men etter at tre fjerdedeler av røystene var talde, låg Ap ei stund an til å få reint fleirtal i Hardanger-kommunen. Når alle stemmene er talde, landar partiet på 41,7 prosent.

Ei stund låg Ap an til 47 prosent.

– Det er overraskande bra. Eg har måtta dobbeltsjekka eit par gongar, men eg ventar at talet går litt ned, seier Roald Aga Haug frå valvalka på Sentralbadet Litteraturhus i Odda.

– Får læra av Ap til neste gong

– Me har drive valkamp. Kanskje har dette blitt ein ordførarkamp lokalt. Det har nok slått ut bra for vår del, seier den sitjande Odda-ordføraren.

Han gjekk opp mot ein politisk uerfaren toppkandidat frå Senterpartiet. Etter at mangeårig Ullensvang-ordførar Solfrid Borge ikkje tok attval, valde det nystifta lokallaget å satsa på Lajla-Margrethe Lindskog-Lund.

Det enda med 28,5 prosent.

– Eg trur Arbeidarpartiet har gjort ein knallinnsats i slutten. Me får læra av dei og prøva å slå dei om fire år, seier Sp-toppen.

SP-TOPPAR: Toppkandidat Lajla-Margrethe Lindskog-Lund uttalar til NRK at ho ikkje er skuffa, men må konstatera at partiet blir nest størst i Ullensvang. På valvaka var også sitjande Ullensvang-ordførar Solfrid Borge. Foto: Tale Hauso / NRK

Partiet ligg an til å gjera sitt dårlegaste val nokonsinne, men i desse kommunane gjorde Ap brakval:

Kommunane der AP gjer det best Flest røyster Størst endring STAD PROSENT TAL Træna 66,1 % 154 154 røyster Nord-Fron 61,2 % 1 754 1754 røyster Hasvik 60,6 % 282 282 røyster Lierne 59,1 % 419 419 røyster Vega 57,8 % 413 413 røyster Namsskogan 57,0 % 292 292 røyster Rendalen 54,1 % 586 586 røyster Ringebu 53,9 % 1 176 1176 røyster Fyresdal 53,9 % 395 395 røyster Vang 53,5 % 467 467 røyster Årdal 53,4 % 1 515 1515 røyster Averøy 53,3 % 1 481 1481 røyster Osen 52,3 % 249 249 røyster Selbu 51,8 % 1 063 1063 røyster Sørreisa 51,4 % 850 850 røyster Bindal 50,1 % 448 448 røyster Hammerfest 49,7 % 2 525 2525 røyster Lærdal 49,1 % 578 578 røyster Berlevåg 48,4 % 250 250 røyster Hjartdal 47,7 % 416 416 røyster STAD ENDRING I PROSENTPOENG Tydal +30,6 Endring på +30,6 prosentpoeng Leka +21,3 Endring på +21,3 prosentpoeng Åseral +19,9 Endring på +19,9 prosentpoeng Lærdal +19,0 Endring på +19,0 prosentpoeng Hammerfest −18,7 Endring på −18,7 prosentpoeng Salangen −19,1 Endring på −19,1 prosentpoeng Lillehammer −19,3 Endring på −19,3 prosentpoeng Bykle −19,7 Endring på −19,7 prosentpoeng Nord-Odal −19,9 Endring på −19,9 prosentpoeng Grong −20,6 Endring på −20,6 prosentpoeng Herøy −21,1 Endring på −21,1 prosentpoeng Balsfjord −21,3 Endring på −21,3 prosentpoeng Smøla −23,1 Endring på −23,1 prosentpoeng Øystre Slidre −23,3 Endring på −23,3 prosentpoeng Gratangen −26,2 Endring på −26,2 prosentpoeng Berlevåg −26,3 Endring på −26,3 prosentpoeng Sel −27,5 Endring på −27,5 prosentpoeng Hadsel −28,3 Endring på −28,3 prosentpoeng Alstahaug −30,9 Endring på −30,9 prosentpoeng Nordkapp −36,8 Endring på −36,8 prosentpoeng

Opnar døra for Sp

No er det opp til Arbeidarpartiet å danna fleirtal i den nye storkommunen. Haug trur Ullensvang herad, tufta på reiseliv, fruktdyrking og industri, kan bli ein av landets mest spanande kommune.

– Er du klar for å samla tre kommunar i éin?

– Det er eg, og det har eg vore i fleire år. Me bør kunne laga eit solid fleirtal i kommunestyret. Eg kan ikkje sjå noko anna enn at me må enda opp i ordførarstolen og få til eit konstruktivt samarbeid med andre.

Odda-ordføraren vil ikkje forskottera kven han ønskjer å jobba med.

– Me har peikt på både sentrum og raudgrøn side gjennom valkampen og har vore frustrerte over at andre parti ikkje har uttala kven dei skal samarbeida med.

Sp angrar ikkje på sentrumsrolle

– Trur du Sp har tapt på at dei ikkje har flagga kva side dei vil støtta?

– Politikk er politikk. Dei såg ikkje ut til å ta skade av det under målingane før valet, men no får me eit heilt anna resultat.

Lindskog-Lund angrar ikkje på at partiet valde side før valet. Senterpartiet opnar no for eit samarbeid med Arbeidarpartiet. I lag vil dei to partia åleine i så fall styra den nye kommunen med 24 av 33 mandat.

– Det blir spanande å sjå kva Arbeidarpartiet inviterer til. Det er opp til partiet, ikkje berre meg, om det blir aktuelt med eit samarbeid.