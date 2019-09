Senterpartiet ligger an til rekord

Da de første resultatene var klare klokken 21 viste de at partiet ligger an til å få rundt 13 prosent av stemmene ved årets kommunevalg, mot 8,5 prosent ved valget for fire år siden. Det vil i så fall også slå den gamle rekorden fra 1995 på 11,6 prosent.

Da 49 prosent av stemmene var talt opp viste de en oppslutning på hele 15,7 prosent.

– Jeg tror folk skjønner budskapet om at vi vil ha tjenester nær folk. de ser at det er en alternativ politikk til den sentraliseringen som regjeringen har drevet i mange år, sier nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim til NRK.

Vil stanse Viken

Tvinneriem sier hun nå vil slåss mot sammenslåinger, blant annet storfylket med Akershus, Buskerud og Østfold.

Senterpartiets nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Jeg gikk til valg på å reversere Viken. Så får vi se hvordan dette blir, sier hun.

Og foreløpige resultater tyder på at Senterpartiet kan havne på vippen nettopp i storfylket Viken. Etter hvert som de opptalte stemmene ble lagt fram for fylke til fylke steg stemningen godt på partiets valgvake.

Voldsom fremgang i nord

Også i de nordlige delene av landet ser partiet ut til å gjøre et brakvalg. Da om lag halvparten av stemmene til fylkestingsvalget i Troms og Finnmark er talt opp viste de oppslutning på 25,2 prosent, en fremgang på 16,5 prosentpoeng for Sp.

Sp ligger an til å gjøre sitt beste valg i Nordland noensinne.

– Jeg er imponert og kjempefornøyd. Dette er langt over forventningene, sier leder for Senterpartiet i Nordland, Svein Eggesvik.

Som et eksempel kan nevnes Bardu, som er ferdig opptalt. Der får Sp rent flertall med 63,0 prosent oppslutning, fram 29,6 prosentpoeng.

Senterpartiet har hatt en jevn framgang i hele denne valgkampen. Kommentatorer har flere ganger påpekt at protester mot sentralisering er en av årsakene til at velgerne har sagt at de ville stemme på partiet.

En av de siste beregningsmålingene fra Poll of polls viste at Senterpartiet lå an til å få flest folkevalgte i landets kommuner.

Optimistisk

Det var en optimistisk parlamentarisk leder som kom til partiets valgvake på Ingeniørenes Hus i Oslo valgkvelden.

Marit Arnstad. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Vi håper å slå det beste lokalvalget vi noen gang har hatt, nemlig 11,6 prosent i 1995. Det hadde vært en bra hundreårsgave for dette partiet, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.

Nå kan det se ut som hun er i ferd med å få oppfylt det ønsket.