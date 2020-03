Arbeiderpartiet og Høyre raser nedover på meningsmåling i Trøndelag

Arbeiderpartiet og Høyre taper velgere i begge valgkretsene i Trøndelag, både i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Det viser en ny meningsmåling som er gjort av Norstat for NRK og Adresseavisen fra 19. -25. februar.

Ved stortingsvalget neste år vil det fortsatt være to valgkretser i Trøndelag.

– Målingen bekrefter de nasjonale målingene. Senterpartiet er i frammarsj, Arbeiderpartiet sliter og Høyre har fått smake på regjeringsslitasjen. Senterpartiets framgang så vi også ved fjorårets lokalvalg, sier NRK sin politiske kommentator, Linda Bjørgan.

Hvis denne målingen holder seg til valget neste år, vil Høyre miste to av sine tre stortingsrepresentanter fra Trøndelag. Ap vil gå ned fra seks til fem. Sp vil øke fra to til fire og MDG vil få sin første stortingsrepresentant fra Trøndelag.

Partibarometer ST februar 2020 Periode 19/2–25/2. 600 intervjuer. Feilmarginer fra 1,4–4,3 pp. Parti Endring +3,1 R 6,0 % +3,1 +0,7 SV 8,4 % +0,7 −2,1 AP 30,7 % −2,1 +5,2 SP 15,9 % +5,2 +2,5 MDG 6,4 % +2,5 −0,4 KRF 2,3 % −0,4 −0,2 V 3,9 % −0,2 −8,1 H 12,6 % −8,1 −0,4 FRP 11,3 % −0,4 +0,0 FNB 0,0 % +0,0 −0,4 Andre 2,4 % −0,4 Kilde: Norstat

Partimåling for Sør-Trøndelag valgkrets i februar 2020.

Partibarometer for NT februar 2020 Periode 19/2–25/2. 600 intervjuer. Feilmarginer fra 1–4,3 pp. Parti Endring +1,3 R 2,9 % +1,3 +1,9 SV 6,9 % +1,9 −4,4 AP 29,8 % −4,4 +9,9 SP 34,3 % +9,9 +0,3 MDG 2,1 % +0,3 −0,4 KRF 2,3 % −0,4 −1,1 V 1,1 % −1,1 −4,0 H 10,8 % −4,0 −2,8 FRP 8,7 % −2,8 +0,0 FNB 0,0 % +0,0 −0,7 Andre 1,1 % −0,7 Kilde: Norstat

Partimåling for Nord-Trøndelag valgkrets i februar 2020.

Ap faller på meningsmålingene

– Vi er nødt til å skjerpe oss. Det handler om at vi må snakke mye mer om politikk, sier fylkesleder i Trøndelag Ap, Per Olav Skurdal Hopsø.

Han har takket nei til gjenvalg og Trond Giske kan bli valgt til fylkesleder på årsmøtet 20.-22. mars.

– Tar intern maktkamp oppmerksomheten bort fra politikk?

– Det er det ikke noen tvil om at når det er denne typen oppslag så får vi ikke fram budskapet vårt, sier Skurdal Hopsø.

AP TAPER, MENS SP FOSSER FRAM: Fylkesleder i Trøndelag Ap, Per Olav Skurdal Hopsø, vil fortsette samarbeidet med Sp. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Arbeiderpartiet går tilbake med 4,4 prosentpoeng og får en oppslutning på 29,8 prosent i valgkretsen Nord-Trøndelag sammenlignet med det forrige stortingsvalget.

I Sør-Trøndelag valgkrets er Ap fortsatt det største partiet med en oppslutning på 30,7 prosent, en tilbakegang på 2,1 prosentpoeng.

Skurdal Hopsø mener samarbeidet med Sp bør fortsette.

– Ap og Sp skal stå sammen fram mot stortingsvalget for å få byttet ut regjeringen. Det er målet, sier fylkeslederen.

Senterpartiet størst

Senterpartiet fosser fram i begge valgkretsene i Trøndelag i den nye meningsmålingen. Fremgangen er på hele 9,9 prosentpoeng i Nord-Trøndelag. Partiet får dermed en oppslutning på 34,3 prosent i målingen.

I Sør-Trøndelag valgkrets får partiet en oppslutning på 15,9 prosent- det er en økning på 5,2 prosentpoeng sammenlignet med stortingsvalget i 2017.

– Dette er en kjempegledelig nyhet. Det er et signal om at man ikke ønsker det som drives sentralt. At man ønsker en annen type politikk for utviklingen i Trøndelag, sier Marte Løvik, gruppeleder i Høyre i bystyret i Trondheim.

FOSSER FRAM: Fornøyd gruppeleder i Sp i Trondheim, Marte Løvik. Sp ville økt fra to til fire stortingsrepresentanter om det hadde vært valg nå, viser meningsmåling. Foto: Petter Moen Nilsen

Høyre kan miste mandat

Høyre taper velgere i begge valgkretsene i Trøndelag. Nedgangen er på hele 8,1 prosentpoeng i Sør-Trøndelag valgkrets og oppslutningen går ned til 12,6 prosent.

I Nord-Trøndelag valgkrets går partiet tilbake med 4,0 prosentpoeng til 10,8 prosent sammenlignet med stortingsvalget i 2017.

Fylkeslederen i Trøndelag Høyre, Michael Momyhr, er ikke fornøyd.

– Det har vært en del turbulens rundt regjeringa på det nasjonale området. Nå er jeg mer opptatt av at vi skal bruke tida på de gode løsningene vi har både nasjonalt, regionalt og rundt om i kommunene, sier Momyhr.

Høyre ville mistet to av sine tre stortingsrepresentanter om det hadde vært valg.