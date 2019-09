Ap går mot historisk dårlig valg – Sp ligger an til å bli valgets vinner

Opptalte stemmer: Dette er et foreløpig resultat der en kun baserer seg på de stemmene som faktisk er telt opp på et gitt tidspunkt. Rett etter klokken 21.00 vil dette tallet vise mange forhåndsstemmer. Det betyr at dette tallet ikke tar full høyde for at de som stemmer på valgdagen kan ha andre preferanser enn de som har forhåndsstemt.

Prognose: En prognose er en beregning av sluttresultatet i valget. Prognosen NRK bruker kommer fra Valgdirektoratet. Er prognosen god, gir den en bedre spådom av sluttresultatet enn rene opptalte stemmer.

Valgdagsmåling: Valgdagsmåling er en meningsmåling som tas opp på selve valgdagen. NRK har ikke valgdagsmåling ved dette valget, og bruken av slike målinger har gått ned de siste årene.

Fylkestingsvalg: Det skal velges representanter til 10 fylkesting. Fylke og region er det samme. I dag er det 18 fylkesting, men flere fylker slår seg sammen 1. januar 2020 som følge av regionreformen.

Kommunevalg: Det skal velges representanter til 356 kommune- og bystyrer. I 2015 var det 428 kommune- og bystyrer, i dag er det 422. Flere kommuner slår seg sammen 1. januar 2020 som følge av kommunereformen.