«Hjem» av Marilynne Robinson

I ei tid der vi ofte snakkar med store bokstavar, er det ei lindring å lese Marilynne Robinson. Ho let oss følgje lange tankerekkjer og kallar forsiktig fram det skarpe familieportrettet sitt.

Den fortapte sonen vender heim – men får han tilgjeving?

Religion, rasepolitikk og lagnad, alt har sin plass i denne gode romanen om tru og tilgjeving i ein prestefamilie i Midtvesten på 1950-talet.

Les bokmeldinga her

«Forandre seg. Metode» av Édouard Louis

Édouard Louis er blitt eit fenomen. Eg har hatt stort utbytte av å følgje han, i sanntid, nesten, i kampen for utdanning og fridom.

Han seier rett ut at det var ønsket om hemn over mobbarane, og ikkje interessen for litteratur, som gjorde han til forfattar.

Gjennom å skildre seg sjølv og familien sin avdekkjer han også strukturelle undertrykkingsmekanismar i det moderne Frankrike.

Les bokmeldinga her

«Museum» av Anna Fiske

I ein kombinasjon av kunnskapsformidling, inspirasjon og assosiasjon dreg Fiske oss med gjennom det nye Nasjonalmuseet, i følgje med eit juletre på hjul, ein appelsin i rullstol og ein fisk med dykkarmaske og vanntank på ryggen.

Dette er ei inkluderande myldrebok for dei minste, som også har stor verdi for godt vaksne museumsgjengarar.

Les bokmeldinga her