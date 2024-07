Langfinger til spillbransjen

Året er 1975 og vi skal til den skotske oljeplattformen Beira D i Nordsjøen.

De har problemer med boreutstyret, men sjefen vil ikke høre. Her skal det drilles.

Det går såpass galt at noe fra det mørke havdypet vikler seg gjennom metallet i plattformen.

Mange dør. Andre blir... la oss kalle det «påvirket».

Du styrer elektrikeren Cameron «Caz» McLeary, som er på flukt fra loven i hjemlandet. Jobben hans, å sørge for at det tekniske på oljeplattformen fungerer, får et nytt og mer prekært lag.

Nå handler det om overlevelse. Og om å redde så mange av vennene hans som mulig.

Vi er i samme farvann som «The Thing» og «Alien: Isolation». Og det er ikke akkurat det verste farvannet man kan ferdes i.

Gå-simulator

Men «Still Wakes the Deep» er ikke så interaktivt som man kanskje kunne forvente. Det handler mer om innlevelse.

Det er ikke noe slåssing her.

Du skal i stedet klatre, snike, dra i spaker, gjemme deg fra monstre og sånt.

Arven fra «Dear Esther» og «Everybody’s Gone to the Rapture», to av de tidligere spillene til The Chinese Room, er sterkt til stede. Vi er i sjangeren som på folkemunne kalles «walking simulator».

En lineær reise, altså, som handler mer om historiefortelling og å gjøre valg enn om interaktivitet og handlekraft.

Utfordringen blir da at så lenge du knekker koden for hvordan dette skal spilles, utgjør ikke monstrene noen reell trussel.

Og da dempes nok skrekken litt for mange hakk.

Opplevelsen i seg selv er derimot utrolig stilig.

HARD LINJE: Boyd Rennick er sjefen til din karakter i spillet, og har ikke særlig mye respekt for deg grunnet din rufsete bakgrunn på fastlandet. Han er heller ikke spesielt glad i fagforeninger. Hva – eller hvem – i all verden er dette? «Still Wakes the Deep» byr på en temmelig «creepy» spillopplevelse. Foto: Secret Mode Oversvømte korridorer og overnaturlige elementer er blant ingrediensene som utgjør stemningsbildet i spillet. Foto: Secret Mode Forholdene på oljeplattformen blir røffere og røffere fram mot spillets store finale-øyeblikk. Foto: Secret Mode

Underholdende banning

Hele rollegalleriet breier ut på fargerikt skotsk – slang og bannskap inkludert. Manus og dialog er helt nydelig, og fremføringen er både forfriskende og underholdende.

De skotske glosene blander seg med de metalliske lydene fra plattformen, rasende bølger og – etter hvert – skrikene fra arbeidere i dødsangst.

Opplevelsen pakkes inn i en flott og autentisk 70-tallsramme.

Det å bare være her er deilig engasjerende.

Når du skreller vekk det ytterste og stort sett vellykkede laget, finner du dessuten en hardtslående og dagsaktuell kjerne.

I kafeteriaen sitter arbeiderne og klager over dårlige og farlige arbeidsforhold. De diskuterer fagorganisering og aksjoner.

LIVET PÅ PLATTFORM: Fagforeningsarbeid er blant det som diskuteres i kafeteriaen på plattformen, der sjefen er en skikkelig bølle. Er det også et stikk til nådeløse kutt i spillbransjen?, undrer NRKs kritiker. Foto: Secret Mode

Rennick, sjefen for oljeplattformen, bryr seg ikke om de ansattes sikkerhet eller ve og vel. Han er utelukkende opptatt av profitt.

Han er et monster allerede før de faktiske monstrene ankommer.

Og da vokser det frem noen åpenbare paralleller til spillbransjen.

«Skjult» langfinger?

Diskusjoner om fagorganisering raser i USA. Aksjonærer styrer spillstudioer inn i farvann som handler mer om penger enn om kreativ skaperglede.

Masseoppsigelser, nedleggelser, skrinlegging av prosjekter og mørke skyer henger over hele bransjen.

Utviklerne bak spillet, selskapet The Chinese Room, har selv opplevd økonomiske nedgangstider, og måtte på et tidspunkt sparke alle ansatte unntatt to.

Én av disse to, Dan Pinchbeck, forlot selv både sitt eget selskap og sin egen spill-idé ett år før lanseringen av «Still Wakes the Deep».

Jeg opplever spillet som en illsint kommentar på tingenes tilstand. En dirrende, skotsk langfinger i trynet til umoralsk profittjag og elendig behandling av ansatte.

Kombinert med den klamme skrekkstemningen, piskes det opp en opplevelse som virkelig fenger.

Selv om det kanskje ikke er fullt så skummelt og engasjerende som jeg hadde håpet det skulle være.

Om spillet: Foto: Secret Mode Tittel: «Still Wakes the Deep» Utvikler: The Chinese Room Utgiver: Secret Mode Plattform: PlayStation 5, Xbox Series X og S, PC (Windows) Utgitt: 18. juni 2024 Aldersanbefaling: PEGI 18+