En eller annen gang i løpet av oppveksten møter de fleste på kunstneren Frida Kahlo – den meksikanske maleren med de mørke, tette øyenbrynene, hun med blomster i håret, hun som malte seg selv som skadet i bilder der døden ofte lå på lur.

Hålogaland teaters forestilling «Frida» retter seg mot større barn, og den er heldigvis ikke en biografisk fremstilling av Kahlos liv og levnet.

I stedet lar den publikum få bli med inn i Fridas liv.

Fortelling i øret

Katrine Strøm er en prisbelønt barneteater-regissør. For «Frida» ble hun nominert til Hedda-pris både i barneteater-kategorien og for beste regi.

Ingen av prisene gikk til Strøm denne gangen, men det hun har skapt med «Frida» er virkelig noe helt for seg selv.

«Frida» er en forestilling som er sprell levende og hele tiden overraskende, og som samtidig tar de store barna inn i et landskap med rom for savn, tap og minner.

Katrine Strøms forestilling «Frida» ble vist på Festspillene i Nord-Norge. Fotograf: Maja Hannisdal Du trenger javascript for å se video. Katrine Strøms forestilling «Frida» ble vist på Festspillene i Nord-Norge. Fotograf: Maja Hannisdal

Utstyrt med hode­telefoner geleides publikum inn i et meksikansk landskap, hjem til Frida, til «universets beste bakgård», ifølge Frida selv. Det er hennes stemme vi hører gjennom hode­telefonene.

Nå har hun lovet mor å hjelpe til med å forberede feiringen av de dødes dag, og hun vil gjerne ha hjelp.

For Frida glemmer seg bort og lar tankene fly – og tar publikum med på alt som skjer. Vi, som egentlig skulle forberede de dødes dag, er plutselig midt i en skole­time.

Brått må vi gjemme oss når noen kommer før vi leker med de andre barna i bakgården, vi tegner, vi trener, vi leser i Fridas dagbøker, vi møter pappa, og vi møter Fridas fantasi­venn Lucille, som er veldig, veldig lik Frida.

DE DØDES DAG: Dekorering av sommerfugler til de dødes dag, som Frida feirer hvert år. Sommerfuglene henges opp i et tre som blir et slags minnetre. Foto: Renate Jensen

Halloween på ekte

Det som skjer, er at vi får være Frida litt. Hun strekker ut en hånd gjennom lyden på øret og inviterer publikum inn i livet sitt: til leken og tegningen, til kjærligheten og det rare og vanskelige som skjer.

Det gjør det enkelt å bli med på å pynte til de dødes dag, og som publikum gleder vi oss til å feire den med Frida.

Men den Frida som snakker gjennom hode­telefonene, lever ikke lenger, får vi vite til slutt. Minnene om henne, livet hennes, som vi har lekt oss gjennom og blitt en del av i løpet av forestillingen, kjennes derfor desto mer verdt å feire.

Tidlig i forestillingen sier Frida «Vi må kødde litt med døden, så blir den ikke så skummel».

Hun kunne like gjerne sagt: Vi må glede oss over livet, så blir ikke døden så farlig.

VIRVEL: Høstblader og virvlende glede er naturlig selv på de dødes dag. Foto: Renate Jensen

Forestillingen stikker ikke under en stol at Frida Kahlo hadde et vanskelig liv – blant annet var det sterkt preget av en trafikk­ulykke hun kom ut for som ganske ung.

I «Frida» følger publikum denne hendelsen gjennom fortellingen på øret og gjennom Fridas dagboks­tegninger i forseggjorte dagbøker det er lov å bla i, noe som lar publikum komme tett, tett på Fridas indre liv.

Det gir forståelse for og motivasjon til å bli med Fridas pappa på øvelsene når hun skal trenes opp, vi bøyer og tøyer for å bli sterke, og vi bokser ut alle vonde følelser sammen når det er tid for dét.

Gi seg hen til leken

Selv om publikum går rundt med hver sine hode­telefoner, skapes et fellesskap gjennom det vi gjør sammen. Å leke er å øve seg på livet, og det er det som skjer i «Frida».

Det forestillingen krever av deltakeren, er at man gir seg hen til leken. Blir med – løper når vi skal, tegner, stoler på at det ikke går an å dumme seg ut. Dette er selvsagt for et barn, ofte mindre selvsagt for en voksen.

Men forestillingen er så tillits­skapende at dette ikke blir et problem.

TRENING OG SEIER: Geleidet av Fridas stemme i hodetelefonene tas publikum gjennom trening, dans og fotballkamper. Dette er ikke stillesittende teater. Ikke bare, i hvert fall. Foto: Renate Jensen

«Frida» har kun plass til cirka 30 deltakere om gangen, det er en interaktiv og intim forestilling. Ekstra fint er det at Strøm har tenkt på de store barna, de på mellom­trinnet, de som er i en fase der alt begynner å bli mer komplisert og de store tankene for alvor melder seg.

Jeg tar meg i å undres i om ikke forestillingen er litt kort. Her er plass til mer, og jeg tror barna fint tåler det.

Regien er imponerende sømløs når tre ulike grupper med ulike fortellinger på øret skal koordineres rundt i et lite rom. Jeg synes likevel felles­skapet forestillingen skaper er noe av det sterkeste.

Når den er slutt, blir alle sammen sittende og spise popkorn og lese Fridas dagbok en gang til.

Dette livet levde vi. Hver minste lille bestanddel hadde en betydning. Vi var med på det fordi vi lekte det.

Festspillene i Nord-Norge feirer 60 år i 2024 med flere teaterforestillinger. Én av dem imponerer spesielt NRKs teaterkritiker. Du trenger javascript for å se video. Festspillene i Nord-Norge feirer 60 år i 2024 med flere teaterforestillinger. Én av dem imponerer spesielt NRKs teaterkritiker.