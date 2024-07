Det er eit historisk sus over Frogner­parken denne sommaren. I alle fall susar det godt rett bort forbi Monolitten, i det store, blå sirkusteltet som i mange år har husa barneteaterframsyningar spelt av andreårsstudentane ved Teater­høgskolen.

Det susar fordi det blå teltet har sin siste sommar som teatertelt, no vert det pensjonist.

Og det susar fordi det er nøyaktig 50 år sidan Ellen Horn og Bentein Baardson sette i gong det som er blitt ein årleg tradisjon sidan: Barneframsyningar heile sommaren der kommande teaterstjerner får bryna seg på det finaste og mest utfordrande publikummet av dei alle: Barna.

Livet utan fantasi

Hjå Sommerteateret i år har regissør Petter Winther skrive om Lyman Frank Baum si forteljing «Trollmannen fra Oz». I 2024-versjonen handlar det om styrken i å vera annleis.

For Dorothy passar nemleg ikkje inn der ho bur. På garden i Kansas hos tante Em og onkel Henry skal alt vera vanleg og normalt. Fargar er ikkje lov, galskap er ikkje lov, og fantasi er ikkje noko særleg.

Det er berre så vidt det er lov å leika.

KJEMPAR: Løva (Idun Aasheim Mykland), fugleskremselet (Jonas Skjelde), Dorothy (Eline Torsdatter Karijord) og blikkmannen (Sebastian Sergio Tao Fogh) kjempar for hjerte, hjerne og mot i framsyninga «Trollmannen fra Oz». Men alt dei treng, bur i dei allereie. (Biletet er teke i prøveperioden.) Foto: Edvard Arntzen Karijord

Det går som det må med Dorothy: Tornadoen kjem, og ho og hunden blæs av garde til eventyrlandet Oz.

Saman med eit fugleskremsel, ein blikkmann og ei løve ho treff der freistar ho finna sjølvaste trollmannen i eventyrlandet. Felles for dei fire er at dei ikkje kjenner seg gode nok i seg sjølv. Alle er annleis, og alle trur dei må bli noko anna for å verta aksepterte.

Den farefulle ferda viser at dei tek feil: Det dei treng, bur i dei allereie.

Ordrikt

Det er første gang «Trollmannen fra Oz» blir spelt av teaterstudentane i Frognerparken. I løpet av dei femti åra har dei fleste kjende barneforteljingar hatt sin runde i teltet: «Snehvit og de syv dvergene», «Robin Hood», «Alice i Eventyrland» – men ikkje denne.

Kanskje ikkje så rart: Det er ei omfattande historie (som mange vaksne vil kjenna frå filmen frå 1939), og ho har mange karakterar.

Sjølv om forteljinga er skriven om, er det likevel ein god del å halda styr på. Løysinga blir å legga mykje informasjon i replikkane, til tider unødig mykje. I alle fall når eg ser kor stort overskot studentane speler med i scenene som har mindre prat.

Her er sprudlande speleglede og nydeleg detaljspel til tider, men teksten står nokre gonger i vegen.

SKUMMEL: Den onde heksa frå Vest (Sofia Tjelta Sydness) har ei stor stemme og skummel framtoning. Saman klarar dei fire heltane å få has på ho likevel. (Biletet er teke i prøveperioden.) Foto: Edvard Arntzen Karijord.

Ikkje er det så enkelt for barna å følga med på det, heller, dei vert liksom ikkje inviterte inn i historia.

Men kampscena mellom dei fire heltane og hjelparane til den vonde heksa, til dømes, har mykje fart og mange fine detaljar. Meir av slikt!

Å sjå barna

Scenografien er overveldande og smart, full av spennande luker og rom som dukkar opp. Det må ha vore lagt ned eit omfattande arbeid både med scenografi og kostyme, og det fungerer godt.

Men innimellom er det som om dei har sloppe publikum, barna, av syne.

FANTASI: Fantasifull scenografi med mange spanande luker og opningar i «Trollmannen frå Oz». (Biletet er teke i prøveperioden.) Foto: Edvard Arntzen Karijord

Skodespelarane vil visa alt som bur i dei (ikkje så rart, det er jo skodespelarstudentar dei er) – men nokre gonger blir det for mykje og for ofseleg for fireåringen. Skumle hekser, høge rop og høg musikk er ikkje alltid det som held eit barn fast i historia.

Framsyninga hadde hatt meir å henta på å gjere nokre av dei dramatiske scenene meir lågmælte. Slik kan det verkeleg dramatiske få ta meir plass.

Studentane kan òg jobba med å prøva sjå barnepublikummet betre. Det er jo dei som er dei viktige her, ikkje teatersjefane og regissørane og alle andre teaterfolk som finn vegen til det store blå teltet i Frognerparken i løpet av ein sommar.

God nok

Det er lett å sjå at det ligg hard jobbing, mykje presisjonsarbeid og moro bak årets framsyning frå Sommerteateret. Musikken, komposisjonane og det musikalske underlaget er solid gjort, og igjen: Her er mykje fint spel.

«Trollmannen fra Oz» leverer ein viktig bodskap til barn i dag: «Du er god nok som du er. Det er bra å vera annleis.»

Det er kan hende ikkje så originalt, barnelitteraturen denne våren fløymer nærast over av forteljingar om å akseptera seg sjølv med dei rare trekka ein har.

Men i ei tid der verda og algoritmane freistar straumlinjeforma det meste, kan ein ikkje høyra den bodskapen for ofte.

NRK anmelder Foto: Edvard Arntzen Karijord Ekspander/minimer faktaboks Kva : «Trollmannen fra Oz»

: «Trollmannen fra Oz» Av : Lyman Frank Baum

: Lyman Frank Baum Kvar : Sommarteltet i Frognerparken, Oslo

: Sommarteltet i Frognerparken, Oslo Når : 21. Juni – 26. Juli 2024

: 21. Juni – 26. Juli 2024 Musikk, dramatisering, regi, kostymedesign osv. : Petter Winther

: Petter Winther Medverkande : Conrad James Mclean, Eline Torsdatter Karijord, Ken-Philippe Tete, Nora Moseid, Sebastian Sergio Tao Fogh, Randin Mikael Kummeneje, Jonas Skjelde, Hibba Najeeb, Idun Aasheim Mykland, Sofia Tjelta Sydness

: Conrad James Mclean, Eline Torsdatter Karijord, Ken-Philippe Tete, Nora Moseid, Sebastian Sergio Tao Fogh, Randin Mikael Kummeneje, Jonas Skjelde, Hibba Najeeb, Idun Aasheim Mykland, Sofia Tjelta Sydness Dramaturg : Julie Støp Husby

: Julie Støp Husby Musiker : Thomas Gunnar Røtting

: Thomas Gunnar Røtting Scenekampinstruktør : Mathias Augestad Ambjør

: Mathias Augestad Ambjør Scenografiassistent : Karina Walgermo Johnsen

: Karina Walgermo Johnsen Regiassistent : Christian Henrik Curcan Sørbye

: Christian Henrik Curcan Sørbye Skreddar: Jorge Lera