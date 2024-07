Utviklerne av dette spillet er ikke akkurat subtile.

«Genital Jousting», et av deres tidligere spill, er for eksempel nøyaktig det det høres ut som.

Det samme gjelder «Anger Foot».

Her skal du hovedsakelig sparke deg gjennom den miserable storbyen «Shit City». Med illsinte teknorytmer som bakteppe.

Fiender dukker opp overalt for å slå, skyte og kaste granater på deg. Når du dør, står de og twerker over deg i takt med dunk dunk-musikken.

Det er som å være på et voldelig raveparty i helvete. Det er ekstremt vanskelig. Jeg digger det.

Det å bruke foten til å bare sparke alt sammen er ren slapstickhumor. Utviklerne har laget en interaktiv vits basert på seriøse skytespill, rett og slett.

Denne vitsen ble utviklet under en såkalt «game jam», hvor det sørafrikanske studioet Free Lives ville fortelle en spisset, interaktiv vits basert på det dødsens seriøse actionspillet «SWAT 4».

Det er ikke første gang dette studioet har gått denne ruten.

Både det herlige «Broforce» og det (mildt sagt) seksuelt ladede «Genital Jousting» hadde samme utgangspunkt.

SINNA FOT: Foten spiller, som spillets tittel skulle tilsi, en viktig rolle i «Anger foot». Foto: Devolver Digital

Taktisk planlegging

Vitsen viste seg å være såpass god at det ble et helt spill av det denne gangen også. Et spill stappfullt av livsfarlige brett du må behandle som presis oppgaveløsing.

Gjerne i takt med musikken. Med foten din som hovedinstrument i kombinasjon med en mengde forskjellige skytevåpen.

Hvert brett har forskjellige utfordringer, som å kun bruke foten eller å klare det på en bestemt tid.

For hver utfordring du klarer får du en stjerne, og når du har fått nok av disse låser du opp et par nye sko med unike egenskaper.

Et skopar gir deg ammunisjon til våpenet ditt når du sparker noen, et annet får ting til å brenne og så videre.

Du lærer deg etter hvert brettene å kjenne, og må planlegge en rute basert på hva slags motstand du møter.

Vold som terapi

Det kan være frustrerende å spille det samme brettet om og om igjen mens man lærer seg hvor alle fiendene står. Men når det til slutt klaffer, er «Anger Foot» veldig tilfredsstillende.

Nesten terapeutisk tilfredsstillende, faktisk.

Noen studier viser at voldelige dataspill kan ha en dempende effekt på stresshormoner. At det kan være noe forløsende ved det å denge, skyte eller – i dette tilfellet – sparke vekk frustrasjon og uro fra hverdagen.

Ikke at jeg tror dette er hensikten til utviklerne, «Anger Foot» er nok først og fremst et forsøk på å se hvor langt det er mulig å dra en vits.

Men vitsen fungerer, og spillet er både morsomt, taktisk og givende. Så jeg tenkte det var verdt å nevne det.

Ukjent farvann

Det er også en slags retur til spillet som virkelig plasserte den alternative utgiveren Devolver Digital på kartet: kultklassikeren «Hotline Miami». Dette spillet ledet på mange måter vei gjennom ukjent spillfarvann da det ble lansert i 2012, og skaperne av «Anger Foot» har latt seg inspirere.

Jeg mener det er en parallell til platestudioer som XL Recordings, 4AD og Sub Pop her. Det å ha uavhengige utgivere gir et viktig alternativ for artister som stanger i det trange nåløyet til de store og etablerte.

Vi har nå spillutgivere som Devolver Digital, Raw Fury og Annapurna Interactive. De reiser verden rundt for å finne spennende spill utenfor allfarvei.

Og det er viktig for hele spillmediet som kulturuttrykk. Det er på mange måter motstykket til risikofrykten som ser ut til å ha satt seg hos de store, mer etablerte utgiverne.

For jeg kan i alle fall si at «Anger Foot» ikke akkurat fremstår som noe som er skapt av fokusgrupper eller hensyn til aksjeeiere. Det er rått, friskt og deilig annerledes.

«Anger Foot» sparker riktignok ikke inn så mange nye dører her.

Men det sparker inn dører, bokstavelig talt. Og det er heftig så det holder.

NRK anmelder Foto: Devolver Digital Tittel: «Anger Foot»

«Anger Foot» Sjanger: Actionspill i førsteperson

Actionspill i førsteperson Plattform: Mac, PC, Linux

Mac, PC, Linux Utvikler: Free Lives

Free Lives Utgiver: Devolver Digital

Devolver Digital Utgivelsesdato: 11. juli 2024

11. juli 2024 Aldersanbefaling: PEGI 16+