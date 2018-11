Storsatsingen handler om starten på det norske oljeeventyret og hvordan tidenes største oljefunn skapte nytt liv i Stavanger.

Men hva er fakta i andre episode av «Lykkeland», og hva er hentet rett fra rykteland?

Hvis du ennå ikke har sett episode to og vil unngå avsløringer, leser du videre på eget ansvar.

LES OGSÅ: 10 faktasjekker fra første episode

1. Sprutet det virkelig olje opp fra «Ocean Viking»?

Nei.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I virkeligheten kom den første oljen fra brønn 2/4-2 opp til overflaten av boreriggen «Ocean Viking» gjennom vertikale rør – uten en eksplosiv «oljedusj». Men det vil ikke sett like tøft ut som i TV-serien.

For å gi episode to et tydelig klimaks har serieskaperne valgt å fortelle at oljen sprutet ukontrollert opp fra havbunnen.

En sprut på den måten «Lykkeland» viser det, skjer ikke med mindre en plattform opplever en såkalt «blowout» (en ukontrollert utblåsning).

Da har i så fall både boreslammet som skal stabilisere borehullet og sikringen blitt sprengt vekk av trykket fra oljen.

Men det ville ikke vært mulig å stoppe en slik oljesprut ved hjelp av håndmakt, slik vi ser i TV-serien.

SE I NRK TV: Dokumentarserien «Olje!»

2. Kunne man egentlig røyke på «Ocean Viking»?

Ja, faktisk.

TAR SEG EN BLÅS: Det første Christian (Amund Harboe) når han kommer i land og møter forloveden Anna (Anne Regine Ellingsæter). Foto: Maipo Film/NRK

Episode to heter «Røykeforbud», og Christian hører beskjeden «no smoking on deck» idet boreriggen finner olje og gassen siver opp.

Hadde røyk i en eller anna form da blitt antent på riggen, kunne det ført til en kraftig eksplosjon.

På 60- og starten av 70-tallet var det vanlig å røyke overalt på plattformene. Det var til og med vanlig å røyke sigar på boredekket. Dette ble det raskt slutt på.

Først ble farlige områder merket røyking forbudt. Så ble røyking ute totalforbudt, og i 1978 første faktisk dette til streik blant 700 arbeidere på plattformen Statfjord A.

Etter hvert fikk plattformene egne røykerom.

LES OGSÅ: Statoil og oljearbeidere i krangel om røykerom

3. Er radiomeldingen mot slutten av episoden reell?

Nei.

FÅR VITE OM OLJEFUNNET: Fabrikkeier Fredrik Nyman (Per Kjerstad) hører på en fiktiv nyhetsbulletin jula 1969. Foto: Maipo Film/NRK

«Ocean Viking» oppdaget Ekofisk 25. oktober 1969, og dette regnes som Norges første reelle oljefunn. Nyheten ble imidlertid ikke sendt ut over eteren like før jul, som i «Lykkeland»

Siden Phillips ikke kjente omfanget av funnet, forsøkte de i starten å holde det hemmelig for myndighetene og offentligheten.

OLJEN MÅTTE VIKE: Aftenpostens frontdesk 28. oktober 1969 mente redusert momslikviditet og reklame for serveringsklare puddinger var viktigere. Foto: Faksimile

Funnet i brønn 2/4-2 ble likevel omtalt i Aftenposten 28. oktober, da avisen skrev om «funn av olje og gass».

Feltets gigantiske omfang ble først kjent for offentligheten da Phillips 2. juni 1970 offentliggjorde at Ekofisk er enormt. Det førte til store oppslag.

GIGANTISK: Phillips slår på stortromma i juni 1970. Foto: STATSARKIVET I STAVANGER/PA 1231 – PHILLIPS PETROLEUM COMPANY NORWAY

4. Så oljen ble altså ikke funnet rundt juletider 1969?

Nei, det er bare en vandrehistorie.

GOD JUL FRA OLJEBYEN: Anna (Anne Regine Ellingsæter) pynter treet til familien Nyman. Da var oljå allerede funnet. Foto: Maipo Film/NRK

Mange oppgir 23. desember 1969 som den offisielle dagen for Norges første oljefunn. Årsaken er at Phillips Petroleum ringte inn beskjeden til norske myndigheter kvelden før kvelden.

Da bekreftet Phillips' norgessjef at feltet var noe å satse på og ytret de legendariske ordene «I think we’ve got an oil field here» til Olav K. Christiansen ved Industridepartements oljekontor. Han ga beskjeden videre til industriminister Sverre W. Rostoft.

LES OGSÅ: Ekofisk fyller 40 år

Esso hadde tidligere gjort et funn på Balder-feltet i 1967, men det viste seg ikke å være en drivverdig utbygging. «Ocean Viking» hadde også oppdaget gass på Cod-feltet i 1968, men det var heller ikke drivverdig.

Dét var definitivt Ekofisk.

«Ocean Viking» fortsatte med prøveboringer i november og desember, før riggen ble tauet bort til britisk sektor første juledag 1969.

Produksjon på Ekofisk-feltet startet 9. juni 1971 fra boreriggen «Gulftide».

DA VAR VI I GANG: Helikopter lander på platformen Gulftide i juni 1971. Produksjon av olje fra norsk sektor var offisielt startet. Foto: Erik Thorberg / NTB scanpix

5. Denne Olav K. Christiansen er med andre ord ekte?

Ja, så avgjort.

– RING CHRISTIANSEN: ... og be ham ligge unna. Harde bud fra Phillips' Ed Young (Adam Fergus). Jonathan Kay (Bart Edwards) tar seg en blås. Foto: Maipo Film/NRK

I starten av episode to irriterer Phillips seg over at norske myndigheter blander seg inn i kontroll av sikkerheten ved boreriggene.

De navngir spesifikt en Olav Christiansen, og ber Arne Rettedal ringe ham og si han må holde seg unna «Ocean Viking».

Olav K. Christiansen var teknisk leder ved oljekontoret, forløperen til dagens oljemyndigheter. Med sin erfaring fra Chevron i USA var han en av få søkere til jobbene ved kontoret som hadde relevant bakgrunn.

OLJEPIONÉRENE: Fra venstre Olav K. Christiansen, Farouk Al-Kasim, UD-jurist Carl August Fleischer, Nils B. Gulnes. Fredrik Hagemann og Statoils første direktør Arve Johnsen. Her samlet under 50-årsmarkeringen for norsk oljevirksomhet i 2015. Foto: Jan A. Tjemsland / Norsk Oljemuseum

Christiansen ble ansatt på flekken. Han fikk ansvar for å sørge for sikkerhet på boreriggene – til Philips' og de andre utenlandske selskapenes store frustrasjon.

De to andre ved oljekontoret var jurist Nils B. Gulnes og geolog, og seinere oljedirektør, Fredrik Hagemann.

Etter hvert kom også den iranske oljegeologen Farouk Al-Kasim til. Han har senere har fått tilnavnet «Norges mest lønnsomme innvandrer».

Da Ekofisk ble oppdaget, ble kontoret utvidet med ytterligere 40 stillinger nærmest over natten.

Det førte også til at statsminister Per Borten sendte hele regjeringen og Stortingets oljekomité til de fire ved Oljekontoret for et kræsjkurs i olje.

6. Fant Phillips virkelig på navnet Ekofisk?

Ja.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I «Lykkeland» kaller Phillips plutselig oljefunnet «Ekofisk» under forhandlingene på ordførerens kontor.

Da blir ordfører Leif Larsen paff og forteller dem at vi ikke har den fisken i Norge.

Slik var det også i virkeligheten: Phillips satte engelske fiskenavn på lovende strukturer etter navnet på blokken de ble funnet i, men gikk tomme for fisker på E.

Derfor bestemte de seg for å finne på et fiktiv fiskeart.

De klødde seg i hodet inntil en ansatt ved London-kontoret foreslo «Ekofisk» uten protester, selv om det strengt tatt burde vært «Echofish» eller «Ekkofisk».

KUNNE BLITT «EEL»: «Ocean Viking»s oppdagelse kunne fått et annet navn. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

Slike snodige konstruksjoner ble det slutt på. Fra 1984 fikk Oljedirektoratet ansvaret for å velge navn. Navnene skulle være fra norrøn historie og mytologi eller folkeeventyrene, og kunne plukkes fra en liste utarbeidet av Språkrådet.

Det ga oss felt som Oseberg, Balder og Troll.

Olje- og energidepartementet har siden 2011 hatt aller siste ord når det gjelder valg av navn. Nå skal de passe i en «nasjonal kontekst og historieskriving», som for eksempel feltet Johan Sverdrup.

7. Så rådhuset i Stavanger slik ut på den tida?

Ja og nei.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Mange scener i «Lykkeland» finner sted på Rettedal og Larsens kontorer. Disse scenene er filmet i rådhuset i Asker, mens det eksteriørt er dagens Stavanger rådhus.

I 1969 var nemlig rådhuset i Stavanger byens bibliotek – med ordføreren og kommunens administrasjon i de øverste etasjene. Bystyremøtene ble på den tiden avholdt i Atlantic Hall, som nå er en del av Radisson Hotel.

Da biblioteket flyttet i 1987, ble hele bystyret flyttet over og det gamle biblioteket omdefinert til rådhus.

LES OGSÅ: Få veit kor Rådhuset i Stavanger er

Produksjonen fant ingen ledig tid for innendørsfilming i rådhuset i Stavanger. Men i Asker fikk produksjonen spilt inn scenene mens kommunen hadde sommerferie.

Begge byggene stammer fra midten av 60-tallet.

8. Burde ikke Christian brukt overlevelsesdrakt på vei til og fra Nordsjøen?

Det hadde nok vært veldig lurt, men det var ikke et krav.

REISER LETT: Christian Nyman (Amund Harboe) på vei hjem fra Nordsjøeni sivile klær. Foto: Maipo Film/NRK

Redningsdrakter var ikke et sikkerhetskrav i 1969, og de fantes heller ikke i den formen vi kjenner i dag. De første moderne draktene kom på markedet i 1976, men ikke alle brukte dem.

Det var først høsten 1980, seks måneder etter den tragiske Alexander Kielland-ulykken, at redningsdrakter ble obligatorisk for nordsjøarbeidere på borerigg og under helikoptertransport.

Hørselsvernet som ble brukt under transport til og fra Nordsjøen på 60- og 70-tallet var enten sov-i-ro-lignende ørepropper eller bare bomullsdotter.

9. Var Arne Rettedal virkelig så handlekraftig?

Ja, det er vanskelig å påstå noe annet.

HANDLINGENS MANN: Vegard Hoel som Arne Rettedal i kjent positur med pipa i hånda. Foto: Petter Skafle Henriksen / Maipo Film/NRK

«Go see Arne Rettedal», sier Jonathan Kay om Rettedal. «He gets things done».

Sivilingeniør Rettedal var bondesønnen som fikk en betydelig politisk karriere. Han er kjent som handlekraftig, pragmatisk og en entreprenør både i og utenfor politikken.

I episode to av «Lykkeland» banker han gjennom skjenkebevillinger og byggetillatelser over en lav sko for å legge til rette for rask vekst i byen.

Pragmatikeren fikk tilnavn som stabeis, buldrebasse, nessekonge og bulldoser – til og med «Solkongen av Rogaland». Dessuten var han offiser i den franske Æreslegionen.

LES OGSÅ: Arne Rettedal på sauesanking

Rettedals periode som ordfører er kjent som «Rettedal-epoken». I løpet av ni år avanserte Stavanger fra 17. til andreplass på inntektstoppen blant norske byer, inntil Kåre Willoch ringte i 1981 og hanket ham inn som kommunalminister.

Statsminister Willoch forbød egentlig røyking under møtene, men den piperøykende Rettedal presset ham til å akseptere piperøyking.

Og slik ble det.

10. Ble flammen til «Ocean Viking» tent ved juletider?

Nei.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Oljeplattformer må av sikkerhetsgrunner brenne av olje og gass som ikke utnyttes (såkalt «fakling») når et hull er boret. I «Lykkeland» blir utbrenningsflammen fra Ekofisk tent like før jul 1969.

Dette er heller ikke reelt. Flammen ble tent idet den første gassen kom opp i slutten av oktober.

I dag tennes flammen elektrisk, men det var lettere sagt enn gjort på «Ocean Viking».

Da oljen ble funnet og den overflødige gassen sprutet ut 15 meter over sjøen, krøp oljearbeider Einar Grønlie Olsen utover flammebommen med et kosteskaft. En brennende vaskefille dynket med dieselolje var festet til enden.

«Jeg hadde da seilt fyrbøter og visste hvordan man tenner opp en kjele», sier Grønlie Olsen i boka «Oljefeber».

Da han tente gassen, blåste nesten eksplosjonen ham på sjøen. Han krøp skjelvende tilbake til boreriggen, mens de andre arbeiderne sto på dekk og lo.

«Metoden virket etter sin hensikt. Men den egnet seg imidlertid ikke til gjenbruk», forteller han videre.

Kilder: SNL, Maipo Film, Finn Harald Sandberg og Kristin Øye Gjerde ved Norsk Oljemuseum, kulturminne-ekofisk.no, masteroppgaven «Fra lærling til mester: Kunnskap og kompetansebygging i Statoil årene 1972–1986» av Elisabeth Ugland Moland, Stavanger byarkiv, «Oljefeber» av Einar Grønlie Olsen og Gunnar Hagen Hartvedt, Sysla.no, «Byens bølle og byggmester» av Sven Erik Omdal i Stavanger Aftenblad 7. juli 2018, «Julemyten om Ekofisk er feil» av Arnt Even Bøe i Stavanger Aftenblad 23. desember 2009, «Suited for safety» av Øyvind Midttun i «Dialogue» 25. oktober 2015.