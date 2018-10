NRK-serien «Lykkeland» handler om starten på det norske oljeeventyret og hvordan tidenes største oljefunn skapte nytt liv i Stavanger.

Men hva er beinharde fakta i første episode av «Lykkeland», og hva er ren fiksjon eller hentet rett fra rykteland?

Hvis du ikke ennå har sett episoden og vil unngå avsløringer, leser du videre på eget ansvar.

1. Kom Jonathan Kay virkelig til Norge?

Nei, rollefiguren er oppdiktet.

FAKE COWBOY: Philips Petroleums jurist Jonathan Kay (Bart Edwards) fantes aldri. Foto: Helge Skodvin / Maipo Film/NRK

Som fortalt i «Lykkeland», blødde Phillips Petroleum penger etter å ha boret fire brønner på norsk sokkel uten funn.

Hovedkontoret i USA betalte dyr leie for boreriggen og ville ut av Norge, men selskapet hadde en bindende avtale med den norske stat om å bore.

De ønsket derfor å sette egen boring på vent, leie riggen videre, og eventuelt gjenoppta arbeidet hvis nødvendig.

Men de sendte aldri en mann ved navn Jonathan Kay over fra USA for å rydde opp. Norgeskontoret til Phillips tok seg av møtene med Industridepartementet og lokale myndigheter.

SJEKKET ALDRI INN: Jonathan (Bart Edwards) kom aldri til Esso Motor Hotel. Foto: Sofie Silbermann / Maipo Film/NRK

Boresjef Ed Young, som overbeviser Jonathan om ikke å gi opp norsk sokkel, er derimot inspirert av Phillips' norgessjef Alfred «Ed» Crump, som var stasjonert i Stavanger. For å ha mulighet til ha karakteren med i en større del av historien, ble han fiksjonalisert.

2. Fantes Arne Rettedal?

Ja. Han er en av tre rollefigurer som faktisk eksisterte.

FINN DEN RETTE RETTEDAL: En av disse er skuespiller Vegar Hoel, en er den ekte Arne Rettedal. Svaret finner du nederst i saken. Foto: Petter Skafle Henriksen/Stavanger byarkiv / Maipo Film

Høyre-mannen Arne Rettedal (1926 - 2001) var ordfører i Stavanger i flere perioder på 60- og 70-tallet. Han ble senere statsråd i Willochs regjering.

Rettedal vekslet på å være ordfører med Leif Larsen fra Arbeiderpartiet (spilt av Roar Kjølv Jenssen) i perioden da oljen ble oppdaget.

SE OGSÅ: Arne Rettedal i valgsendinger gjennom tidene

De to jobbet sammen om å få etablert Stavanger som Norges oljehovedstad. Dette samarbeidet skildres grundig i «Lykkeland», blant annet under møtet med Phillips Petroleum i episode én.

Den tredje reelle rollefiguren i serien er Statoils første direktør Arve Johnsen, som kommer inn i serien senere.

3. Eksisterte boreriggen som Christian jobber på?

Ja, og den viste seg å bli viktig!



Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Boreriggen «Ocean Viking» ble bygd ved verft i Oslo og Stavanger og var den første norskproduserte boreplattformen. «Den er stygg, men er verd sin vekt i gull», skrev Moss Dagblad da den ble slept forbi Moss på vei ut i Nordsjøen.

Etter å ha oppdaget Cod- og Ekofisk-feltene, ble «Ocean Viking» tauet til Skottland. Den utførte senere oppdrag blant annet utenfor Afrika og i Persiabukta. I dag er boreriggen vraket.

I «Lykkeland» er den gjenskapt ved en kombinasjon av spesialeffekter og filming på testriggen Ullrigg i Stavanger og boreriggen Songa Trym i Skipavika i Hordaland, som ble malt om.

Ingen plattformscener er filmet i studio.

4. Forresten, burde ikke dykkerne der hatt «heliumstemmer»?

Jo, det burde de. Men det hadde blitt veldig komisk.



Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I episoden kommuniserer dykkerne Christian og Martin med hverandre og til boreriggen mens de er under vann.

Stemmene deres høres vanlige ut, men de burde vært «Donald Duck-stemmer» på grunn av heliumluften som inhaleres for å unngå dykkersyke.

Serieskaperne valgte imidlertid bort dette for å unngå ufrivillig komikk som kunne tatt oppmerksomheten vekk fra dramaet.

5. Skjøt de virkelig på hermetikkbokser om bord?

Sannsynligvis ikke, skytevåpen var ikke tillatt.

KULER'N OFFSHORE: Christian og Martin på «Ocean Viking». Foto: Tine Simi Brun / Maipo Film/NRK

Dagens oljeinstallasjoner har store kinosaler og enorme treningssentre, men «Ocean Viking» hadde få fritidsmuligheter.

Fisking, kortspill og lesing var vanlig. Skytevåpen var, i likhet med alkohol, strengt forbudt å ta med seg.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

En «fritidssyssel» blant amerikanerne om bord, var å forkaste tradisjonell, norsk mat. En kokk som ville servere kolje holdt på å få sparken, og fisken ble kastet over bord.

Både lutefisk og fårikål var helt uaktuelt, og fiskeboller var det verste amerikanerne visste.

På Esso Motor Hotel gikk det derimot villere for seg. «På Esso-hotellet var det vill-vest med skyting og greier på grunn av rot i partnerforholda», uttaler en tidligere ansatt i boka «Oljearbeidarar».

6. Ok, så Esso Motor Hotel fantes faktisk?

Ja og nei. Hotellet var ikke bygd på den tida episode én av «Lykkeland» utspiller seg.

ESSO HAR GJENOPPSTÅTT: Øverst hotellet slik det opprinnelig var, nederst versjonen i «Lykkeland». Foto: NRK/Maipo Film

Esso Motor Hotel på Tjensvoll i Stavanger åpnet 24. april 1970. Hotellet ble det første av flere i kjeden i Norge.

Her bodde amerikanerne som kom til byen i forbindelse med oljeleting. Til frokost ble det som seg hør og bør servert bacon, bønner, donuts og pannekaker med sirup.

Hotellet ble på åttitallet med i Scandic-kjeden. Det ble senere studentboliger før det midt på 2000-tallet ble revet.

«Lykkeland» har derfor filmet eksteriøret til Radisson Blue-hotellet i Haugesund og brukt spesialeffekter for å legge på det gamle skiltet. Interiøret er satt opp i et studio i Belgia.

7. Den er grei. Hva med Nyman-fabrikken, da?

Nei, den fantes ikke. Men det var mange i samme situasjon.

NO NYMAN, NO CRY: Torill Torstensens (Malene Wadel) arbeidsplass Nyman Konservering og Rederi eksisterte aldri. Foto: Petter Skafle Henriksen / Maipo Film/NRK

Nyman er et fiksjonalisert rederi og hermetikkfabrikk på medium størrelse. Det var veldig mange slike i Stavanger på 50- og 60-tallet.

På det meste var nær halvparten av de yrkesaktive tilknyttet hermetikkindustrien og dens støttenæringer. Det ga Stavanger tilnavnet Norges «hermetikkhovedstad».

De mellomstore fabrikkene slet da det ble lite brisling i havet, og «gullalderen» tok slutt. Da overlevde bare selskapene som investerte i fryseskip, blant andre giganten Bjelland.

8. Er de undersjøiske kartene over Nordsjøen ekte?

Ja, så godt som. De er kopier av de originale.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

«Lykkeland» kunne ikke bruke kartene fra 60-tallet, da de er museale gjenstander. Det hadde ikke tatt seg bra ut om produksjonen hadde satt fyr på et historisk verdifullt dokument ...

Det stemmer at eksperter ved Phillips' hovedkontor i Oklaholma fikk kartene over fra Norge for analyse. De ble de riktignok rullet ut og nærstudert på gulvet i en gymsal, ikke på kontoret til toppsjefen som i serien.

SEISMOLOGISK STIRRING: Geologer på jobb for Phillips Petroleum i «Lykkeland». Foto: Petter Skafle Henriksen / NRK/Maipo Film

En morsom detalj er at en av statistene i «Lykkeland» er petroleumsgeolog av yrke. Han hjalp produksjonen og skuespillerne med å lese kartene korrekt, slik at det virker troverdig på skjermen.

9. Stemmer det at Shell ga opp å lete etter olje?

Nei, men de var i ferd med å gjøre det.

HALLELUJA: Shells fiktive figur Frank Lawson (Anastasios Soulis) er kledd i arbeidsgiverens farger og ber til høyere makter om olje. Foto: Marius Vervik / Maipo Film/NRK

Shell, Esso og flere andre selskaper hadde lagt leteaktiviteten på is og ventet bare på en anledning til å reise fra Norge.

Men så boret Phillips den femte og siste brønnen de hadde konsesjon til – og traff en åre full av sort gull.

Gigantfunnet Ekofisk virket som en honningkrukke for sultne oljeselskaper i en urolig tid der landene i OPEC begynte å vise muskler, og Shell satset igjen stort på Norge.

10. Er riktig helikopter brukt i serien?

Ja, men det er laget ved hjelp av spesialeffekter. Lyden er dessuten noe annerledes.

VELKOMMEN HJEM: Christian Nyman (Amund Harboe) stiger ut av et autentisk Sikorsky S-61N. Foto: Maipo Film/NRK

Helikopteret i «Lykkeland» er et Sikorsky S-61N, gjenskapt av spesialeffektselskapet Gimpville som 3D-grafikk.

Disse «nordsjøbussene» gikk i skytsel mellom fastlandet og Nordsjøen fra 1966 til den siste forlot landet i 2004.

Én endring er gjort – lyden til helikopteret er tatt fra en Sikorsky SH-3 Sea King, som er den militære utgaven av S-61N.

LES OGSÅ: «Olje!» i NRK TV | – Inntektene har økt betydelig | Fikk kontrakt med en av verdens største

SVAR PÅ RETTEDAL-QUIZ : Skuespiller Vegar Hoel til venstre, tidligere Stavanger-ordfører og statsråd Arne Rettedal til høyre.

Foto: Petter Skafle Henriksen / Maipo/Stavanger byarkiv

Kilder: Historiker Kristin Øye Gjerde og fagsjef Finn Harald Sandberg ved Norsk Oljemuseum, manusforfatter Mette M. Bølstad og produsent Ales Ree i Maipo Film, «Oljearbeidarar» av Helge Aarrestad og Tor Obrestad, Sysla.no, kulturminne-ekofisk.no, norskolje.museum.no, Stavanger Aftenblad, Wikipedia.