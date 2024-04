Fordeler og ulemper ved å være kortvokst: Fra kjeft på butikken til det å bryte normer

David Pain er 52 år, opprinnelig fra Storbritannia, men har bodd i Norge de siste 15 årene. Han har ei kone og to sønner og jobber innen IT i musikkselskapet Tidal.

Og én ting til: David er kortvokst – noe han trives godt med å være.

– For det å være liten gjør at jeg oppfatter ting på en annen måte. Jeg forstår folk bedre. Jeg hadde ikke hatt noe imot å være lang, men å være den jeg er i dag, gjør meg ganske så lykkelig, sier han.

Sammen med en gjeng kortvokste mennesker er David med i det nye TV-programmet «Gigantene» på NRK. De danner landets aller første landslag i fotball for kortvokste, hvor målet er VM.

Og i denne saken deler de i fem punkter hva som er det kuleste og det kjipeste med å være kortere enn den generelle befolkninga.

Flyvende matvarer

For 52 år gamle David Pain, kan vanlig dagligvarehandel være en utfordring. Det å nå produktene på øverste hylle er ikke nødvendigvis en enkel sak.

Og det hender titt og ofte at David får skjenn for sine uortodokse metoder.

– Den beste måten å få ned en boks fra øverste hylle på, er å kaste en annen boks på varen du vil ha. Deretter må du prøve å ta imot begge produktene idet de faller ned.

Men ni av ti ganger går dette galt.

– Jeg får vanligvis bare tak i den varen jeg vil ha, mens den andre faller ned og ødelegger noe annet.

For Brage Tønsager (17) er en av de største ulempene i en litt annen kategori.

David Pain ute på gressmatta på Ullevaal i forbindelse med et pressetreff. Foto: Kjetil Solhøi/NRK

I «skuddlinjen»

I Norge betegnes menn som er lavere enn 166 centimeter og kvinner som er lavere enn 154 centimeter, som kortvokste. Dette gjelder omtrent 3 prosent av befolkningen.

Brage er en av dem, og han sier høyden av og til kan by på illeluktende problemer.

– Du er i «rævhøyde» på alle sammen. Mest sannsynlig så lukter du en «flyger».

Gjengen i det nye TV-programmet «Gigantene» på NRK forteller om fordeler og ulemper ved å være kortvokst. De danner landets aller første landslag i fotball for kortvokste, hvor målet er VM. Du trenger javascript for å se video. Gjengen i det nye TV-programmet «Gigantene» på NRK forteller om fordeler og ulemper ved å være kortvokst. De danner landets aller første landslag i fotball for kortvokste, hvor målet er VM.

Kjipe folk

De aller fleste deltagerne i TV-serien «Gigantene» er enige om at noe av det mest vanskelige med å være kortvokst, er at andre folk er kjipe.

Her lister de opp unødvendige kommentarer og stygge blikk. Det hender også at de blir filmet, pekt på og ledd av.

Emil Jonasdal Johannessen (18) sier at det å være to hoder kortere enn kompisene når man er ute på byen, er kjedelig. For da får man ofte uønsket oppmerksomhet.

– Men jeg har lært meg å svare litt, så skjønner de kanskje hvor dumme de har vært og angrer litt.

Emil Jonasdal Johannessen sier han har blitt litt tøffere på å svare folk som kommer med kjipe kommentarer på byen. Foto: Kjetil Solhøi/NRK

Å finne en jobb

– Kortvokste har mer begrensning med tanke på karriere- og jobbvalg.

Det sier leder i Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK), Åsne Alstad Hanto.

– Vi kan ikke i like stor grad velge alle typer jobber på grunn av de fysiske forutsetningene, og med tanke på at det gjerne er jobber man skal stå i så lenge som mulig.

Likevel sier Hanto at det å være kortvokst også kan ha fordeler i visse yrker. For det å bli lagt mer merke til, kan dras nytte av.

– Dette kan være positivt i en type jobb hvor man gjerne har med kunder å gjøre. I en type salgsjobb vil kunden lettere huske en kortvokst person enn en kollega eller konkurrent som ikke ser annerledes ut.

Men finnes det flere fordeler med å være liten?

Absolutt!

Åsne Alstad Hanto er styreleder i Norsk interesseforening for kortvokste (NIK). Foto: Privat

Ser løsninger bedre enn andre

Det å leve i en verden hvor lite er tilpasset høyden din, gir deg visse fordeler. For da må man jo bare finne en løsning på det aller meste.

I tillegg mener Åsne Hanto at man også får et bredere perspektiv.

– Kortvokste går gjennom og opplever en del som ikke alle andre på samme alder gjør, som for eksempel mangel på tilpasninger, byråkratiet og møter med det norske helsevesenet.

Og kanskje noe av det aller viktigste er at det å være litt annerledes slettes ikke er en dårlig ting.

– Man er med på å bryte normer ved å være annerledes, sier Hanto – som understreker at de aller fleste kortvokste i Norge lever gode liv med litt tilpasninger.