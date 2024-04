«House of the Dragon»: Denne serien har også forfatteren av bøkene originalserien er basert på, George R.R. Martin, med på laget. Den er langt rundt to hundre år før «Game of Thrones», og følger Targaryen-slekten. Sesong to kommer ifølge Imdb 17. juni.

«Aegon's Conquest»: Legenden om kong Aegon som erobret seks av syv kongedømmer blir nevnt i «Game of Thrones». Her er det planlagt en avlegger-serie fra manusforfatter Matt Tomlin som skrev «The Batman» og jobber på «The Batman Part II». Så langt vet man ingenting om castingen.

«The Sea Snake»: Ifølge Collider jobber HBO med en forløperserie som har The Sea Snake, Lord Corlys Velaryon, i sentrum. Den skal handle om perioden rundt kong Robert Baratheons opprør (Robert's rebellion). Manusforfatteren på pilotepisoden skal være «The Mentalist»-skaper Bruno Heller.

«10.000 Ships»: Dette skal være en forløperserie om eventyrene i havene rundt Westeros, med grunnleggeren av Dorne, prinsesse Nymeria, i sentrum.

«A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge King»: Denne skal være basert på bokserien «The Tales of Dunk and Egg» fra Martin og følger Ser Duncan the Tall (Dunk) og en ung Aegon (den femte) Targaryen (Egg). Handlingen utspiller seg 90 år før «Game of Thrones».

«The Golden Empire»: En animasjonsserie som dreier seg rundt Yi Ti-dynastiet i Essos. Martin har sagt at «en ung manusforfatter» jobber på serien.

I tillegg er disse skrinlagt: Jon Snow-serien med Kit Harington, en serie fra Flea Bottom og forløperserien Bloodmoon fra manusforfatter Jane Goldman med Naomi Watts i pilotepisoden.

Kilde: Collider