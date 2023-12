2023 vil nok gå inn i historie­bøkene som et redselens år, med den bestialske bombingen av Gaza, krigen som fortsetter å utarme Ukraina og økonomiske nedgangstider.

Her hjemme har det heller ikke nyhetsbildet vært lystig. Vi har hatt både flom og tørke, og den ene opprivende politiske skandalen har fulgt i hælene på den neste. Da er det trøsterikt å vende blikket mot kunstens verden.

For 2023 har vært et rikt og inspirerende kunst­år.

Her skal vi se tilbake på noen av de største høyde­punktene.

Uttrykker en mektig urtids­kvalitet

Hva: «Magdalena Abakanovicz: Floker av tråd og tau»

Hvor: Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden

Når: 27.10.23–25.2.24

Det var en fullstendig overveldende opplevelse å gå ned i den høye, åpne salen på Høvikodden, som for en gangs skyld nærmest virker liten, forminsket av de enorme tekstilskulpturene skapt av hamp, sisal og grovt tauverk.

Det var så sanselig og taktilt at jeg måtte ta meg kraftig sammen for ikke å ta på arbeidene.

Abakanowicz' prosjekt uttrykker noe tidløst som går hinsides språket. De bærer i seg en mektig urtids­kvalitet.

Rå skildring av skjønnhets­lengsel og døds­angst

Foto: DAG FOSSE

Hva: «Børre Sæthre: Last Dance»

Hvor: Lysverket, KODE, Bergen

Når: 9.6.23–29.10.23

«Last Dance» var siste kapittel i Børre Sæthres utstillings­trilogi om norsk cruising­kultur, AIDS og fortrengt homofil kjærlighet.

Et mektig hvitt tre som ser ut som det er laget av størknet sæd, strekker sine bare grener mot en kuppel fylt med turkist lys. Et spektakulært og herlig verk som grep og begeistret meg.

Det var også vidunderlig å se Børre Sæthre, som var millenniums­scenens store stjerne, overstråle sine egne ikoniske ungdoms­verk.

Gåtefull gigant

Hva: «Louise Bourgeois: Imaginære samtaler»

Hvor: Nasjonalmuseet, Oslo

Når: 6.5.23–6.8.23

Dette var en utrolig vakker og fascinerende utstilling proppfull av kunnskap. Den var faglig interessant uten å ekskludere de brede lag.

Utstillingen kastet nytt lys på dette viktige kunstner­skapet.

Bourgeois har ofte vært sett på som en outsider. Utstillingen viste hvordan hun gjennom de ulike deler av sitt liv virkelig var på talefot med sin egen samtid, og helt og holdent en del av det europeiske kunstlivet.

Kombinerer noe åndelig og noe humoristisk

Foto: Camilla Damgård

Hva: «Hilmar Fredriksen: Øye-blikk» Lillehammer kunstmuseum.

Hvor: Lillehammer kunstmuseum, Lillehammer

Når: 21.10.23–3.3.24

Vi har få norske kunstnerskap som er så konseptuelt rike og så formmessig sterke på samme tid som Hilmar Fredriksen.

Utstillingen på Lillehammer viser denne viktige pioneren for norsk konsept- og performanshistorie.

Når jeg prøver å beskrive hans verk, kommer jeg alltid tilbake til et sitat av min egen gamle bestefar André Bjerke. Jeg tenker på prosjektet hans som en « ... hellig, alminnelig lek».

Farge­komponisten

Hva: «Harriet Backer: Hvert atom er farge»

Hvor: Nasjonalmuseet, Oslo

Når: 30.9.23–14.1.24. På turné frem til 2025.

Nasjonal­museets omfattende presentasjon av Harriet Backer viser henne som den fremragende fargekomponisten hun var.

Hun var også utvilsomt en glimrende tegner med en klar formsans.

Men det er liten tvil om at det er hennes evne til å spille ulike fargenyanser og klanger ut mot hverandre og skildre lysets virkninger, som gjør henne til en av Nordens fremste malere.

Herlig ambisiøst

Foto: Stavanger Kunstmuseum/Dag Myrestrand

Hva: «Visjonære romantikere: Lars Hertervig, Peder Balke og Eugenio Lucas»

Hvor: Stavanger Kunstmuseum, Stavanger

Når: 29.9.23–31.12.23

Jeg ble veldig inspirert av ambisjons­nivået i denne utstillingen.

Her lanserer de et nytt begrep, som viser at romantikken i Norge går hinsides den såkalte nasjonalromantikken.

I likhet med internasjonale kjemper som Goya og Turner finnes det også her hjemme en utforskende formoppløsende strømning i det romantiske, som foregriper modernismen.

Her har de satt våre ruvende romantikere Hertervig og Balke opp mot den samtidige spanjolen Lucas Velazquez

En «en-gang-i-livet-opplevelse»

Hva: « Moderne profetier: Goya og Munch »

» Hvor: Munchmuseet, Oslo

Når: 28.10.23–11.02.24

Dette er rett og slett en «en-gang-i-livet-opplevelse».

Utstillingen byr på Goyas to mest berømte grafiske serier helt uavkortet.

At utstillingen ikke helt klarte å skape det mektige møtet mellom Munch og Goya som jeg hadde forestilt meg, kom i skyggen av det fantastiske faktumet at man her kan studere Goyas ondskapsmuntre harselas med menneskets dårskap og de usminkede skildringer av krigens grusomheter.

Modernismens store gåtemaler

Foto: Archives Marc et Ida Chagall

Hva: «Marc Chagall»

Hvor: Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden

Når: 17.3.23–18.6.23

Utstillingen fremhevet en litt ukjent side ved den folkekjære kunstneren.

Chagall søkte ikke bare tilflukt i sin egen surrealistiske drømme­verden. Han var faktisk en som i mellomkrigstiden gikk inn og reflekterte over den voksende anti­semittismen i Europa og jødenes tunge skjebne.

Men selv om det var tunge temaer er dette kunstneriske universet så fullt av skjønnhet, vitalitet og oppdrift at jeg likevel gikk derifra og kjente meg beriket og løftet!

Fikk rygg ­ raden min til å synge

Foto: Bill Jacobsen Studio / Festspillene i Bergen

Hva: «Camille Norment Gyre». Festspillutstillingen 2023

Hvor: Bergen Kunsthall, Bergen

Når: 25.5.23–13.8.23

Årets festspillutstilling bød på en opplevelse jeg sent vil glemme.

Camille Norment skaper verk som berører rent fysisk ved at lyden dirrer igjennom kroppen din.

Der jeg lå på benk som ga fra seg klanger og toner, ble jeg bevisst mitt eget skjelett: Det kjentes som om hodeskallen var en katedral full med lyd, og ryggraden min sang.

Dette er en av de sterkeste festspill­utstillingene jeg har opplevd i mine sytten år som kritiker.

Modernismens superstjerner

Hva: «Frihetens former»

Hvor: Munch-museet

Når: 23.2.23–21.5.23

En av vårens helt store høydepunkter var utstillingen «Frihetens former».

Her inviterte museet oss inn i et svært spennende kapittel i den moderne kunstens historie. Det handlet om det abstrakte maleriet som blomstret i USA og Europa på 40- og 50-tallet.

Bare veldig sjeldent får vi i Norge oppleve originale verk av de store abstrakte ekspresjonistene.

Det var herlig å se verk av super­stjerner som Jackson Pollock, Helene Frankenthaler, Mark Rothko og Asger Jorn.

En ruvende jubilant

Foto: Camilla Damgård/Lillehammer kunstmuseum / Camilla Damgård

Hva: «Kinds of Blue: Jakob Weidemann»

Hvor: Lillehammer kunstmuseum

Når: 13.5.23–27.8.23

Lillehammer kunstmuseum markerte Jakob Weidemanns 100-årsjubileum med en omfattende utstilling som befestet bildet av ham som en svært kompetent maler som briljerte gjennom sin klare formsans og musikalske fargefølelse.

Utstillingen «Kinds of Blue» ble en vital feiring av den ruvende jubilanten.

Politisk korrekt og ukorrekt på samme tid

Hva: «Gába – kvinnelig skaperkraft»

Hvor: Nordnorsk kunstmuseum

Når: 18.3.23–18.2.24

Dette var en herlig og vital presentasjon av kvinnelige, og for det meste samiske kunstnere.

Utstillingen la vekt på den lave kvinnelige og samiske representasjonen i museer generelt, men på Nord-Norsk kunstmuseum spesielt; Et museum med et særskilt ansvar for det samiske, i og med at det er lokalisert midt i Sápmi.

Jeg likte den sanselige frodigheten i utstillingen, men også selvransakelsen fra museets side.

Det er også forfriskende hvordan utstillingen klarer å være både politisk korrekt og ukorrekt på samme tid.

