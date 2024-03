Påske er fortsatt krimtid.

NRKs litteraturkritikere Ola Hegdal og Anne Cathrine Straume har dykket ned i bunken av norske krimbøker for både voksne og barn i år, og kommet opp igjen med sine anbefalinger.

KRIM-KARTLEGGING: Litteraturkritikerne Ola Hegdal og Anne Cathrine Straume har kartlagt det norske krimbok-terrenget i år. Foto: NRK

Krimbøker for voksne:

Etter å ha kikket på samtlige av vårens krimbøker for voksne, skrevet av norske forfattere, oppsummerer Ola Hegdal med at det er mye godt lesestoff i bunken.

Og kvinnene dominerer i år.

– Ikke bare som forfattere og ofre. Denne gangen er det også damene som har gjort det, sier han, uten å røpe for mye om løsningen på mysteriene.

Lummert og glimrende

SKILLER SEG UT: Malene Mallys bok utforsker forstyrrede menneskesinn. Foto: Cappelen Damm

Bok : «Min venn, Alice»

: «Min venn, Alice» Forfatter : Mally Marlene

: Mally Marlene Målgruppe : Voksne

: Voksne Anbefalt av: Ola Hegdal

I den trauste norske krimvåren kommer Mally Marlene inn som et friskt pust av lummer seksualitet og freudiansk skrekk.

I sentrum for denne drømmeaktige fortellingen står to venninner. Jessie og Alice er besatt av uløste mordmysterier, hekta på true-crime. Sammen begynner de å nøste i en gammel forsvinningssak, der en ung jente forsvant sporløst.

Men vennskapet mellom de to er ikke av det stabile slaget. Forsøket på å leke Frøken Detektiv skal sette i gang krefter like destruktive som sakene de prøver å oppklare. Leseren blir ubønnhørlig trukket inn i dette spillet mellom rettferdighetssans og voyeurisme.

Vi er frastøtt og fascinert. Vi vemmes, og klarer ikke å se bort.

En maktdemonstrasjon av en psykologisk thriller!

Følsomt om skakkjørte liv

DEBUTANTPRIS: Eva Fretheim fikk Maurits Hansen-prisen «Nytt blod» for sin forrige bok, «Dronningland». Mye tyder på at dette ikke er den siste prisen hun blir nominert til. Foto: Anna-Julia Granberg / Tiden Norsk Forlag

Bok : «Fuglekongen»

: «Fuglekongen» Forfatter : Eva Fretheim

: Eva Fretheim Målgruppe : Voksne

: Voksne Anbefalt av: Ola Hegdal

I Eva Fretheims andre bok om etterforsker Vigdis Malmstrøm, blir en gammel kjenning av politiet funnet død i sin egen lenestol, skutt gjennom brystet.

Mannen, Leif Ove Jansen, gikk under det litt ironiske kallenavnet Love, noe han har tatovert på fingrene på høyrehånden. På den andre hånden står det ikke HATE, men GRY.

Gry er eks-dama, som bor bare noen steinkast unna i denne navnløse bygda et sted på Østlandet. Og det skal vise seg at Gry og Love har litt av en historie seg imellom.

Dette er litterær bygdekrim av høy klasse.

Ambisiøst og innsiktsfullt

KUNNSKAPSRIK: Debutanten Stensrud legger for dagen solide kunnskaper om Iran, og om politiets og rettsvesenets metoder. Foto: Lina Hindrum / Cappelen Damm

Bok : «Skyggeadvokaten»

: «Skyggeadvokaten» Forfatter : Eva J. Stensrud

: Eva J. Stensrud Målgruppe : Voksne

: Voksne Anbefalt av: Ola Hegdal

Etter maktovertakelsen til Ayatollah Khomeini i 1979 rømmer en liten gruppe mennesker fra Iran til Norge. Men de slipper ikke helt unna regimets tentakler.

Mange år etterpå skal kontakten med hjemlandet sette i gang en serie med voldelige hendelser, som fører noen av dem tilbake til Iran.

«Skyggeadvokaten» er noe midt imellom politiroman og internasjonal thriller, med rikelige doser farlig begjær.

Skildringene av forholdene i Evin-fengselet i Iran er rystende og troverdige.

Solid, kunnskapsrikt og svært spennende.

Hemmeligheter i bygda

VETERAN: «Redebyggeren» er Merete Junkers kriminalroman siden 2008. Foto: Martin Fremstad / Gyldendal forlag

Bok : «Redebyggeren»

: «Redebyggeren» Forfatter : Merete Junker

: Merete Junker Målgruppe : Voksne

: Voksne Anbefalt av: Ola Hegdal

Journalist Mette Minde kommer til et lite bygdesamfunn i Telemark for å overta arven etter onkelen sin. Han var en gammel bonde som ble funnet i skogen, skutt og drept med sitt eget gevær.

Minde begynner å grave i arkivene for å finne ut hva det var som skar seg mellom hennes mor og den avdøde gårdbrukeren, og hvem det kan være som har tatt livet av ham. Det gjør at Mette Minde kommer på sporet av de best bevarte hemmelighetene i denne lille bygda, noe som ytterligere skal tirre opp den desperate morderen.

En velskrevet og spennende bygdekrim fra krimveteran Merete Junker.

Ondt blod på Vestlandet

SOM EN TV-SERIE: Romanen ligger tett opp til TV-fortellingen, i tempo, dialoger og kjappe sceneskift. Foto: Bonnier/Jarli&Jordan

Bok : «Et mørkere vann»

: «Et mørkere vann» Forfatter : Kaja Gjersem Nygaard

: Kaja Gjersem Nygaard Målgruppe : Voksne

: Voksne Anbefalt av: Ola Hegdal

I ei hytte på Jæren finner lensmann Erik Gjerde et perfekt funkiskjøkken over­sprøytet av blod. Han slår alarm. En av dem som blir tilkalt er politietterforsker Martha Krogh fra Stavanger.

Debutant Kaja Gjersem Nygaard viser raskt at hun mestrer det komplekse formatet i politiromanen. Plotet er høvelig kronglete og følger de to etterforskerne i jakten – først etter et lik, og så etter en iskald morder.

Nygaard får mye ut av kontrastene mellom oljebyen Stavanger og den ville Vestlandsnaturen.

En spennende og proff start på et nytt krimforfatterskap.

Frittenkende etterforsker

RIVERTON-VINNER: «Løvinnen» er den femte boken om Harinder Singh, en serie som har blitt beæret med en Rivertonpris. Foto: Agnete Brun / Aschehoug forlag

Bok : «Løvinnen»

: «Løvinnen» Forfatter : Sven Petter Næss

: Sven Petter Næss Målgruppe : Voksne

: Voksne Anbefalt av: Ola Hegdal

To menn blir nærmest henrettet på åpen gate. Harinder Singh, den frittenkende etterforskeren ved Oslo-politiet. må forsøke å oppklare dette kaldblodige dobbeltdrapet.

Den ene av de drepte var en profilert forsvarsadvokat, med flere fiender enn han har svin på skogen.

Singh må også håndtere den mildest talt uberegnelige niesen sin, Amandeep, som fortsatt er på flukt fra norske myndigheter. Etter et kortere engasjement som leiesoldat i Afrika nærmer hun seg nå på nytt gamlelandet, noe som er dårlig nytt for sinnsroen og nattesøvnen til onkel Singh.

Sven Petter Næss er en av forfatterne som jevnlig blir sammenlignet med Jo Nesbø, og ikke uten grunn.

Krimbøker for barn:

Anne Cathrine Straume har tatt for seg krimbøker for den yngre målgruppen, og oppsummerer med at spøkelsene har inntatt spenningsbøkene for barn i vår.

– Vel fins det fremdeles klassiske kriminalgåter, der barna selv blir detektivene som løser mysteriet, men like ofte er det overnaturlige krefter som skaper uhyggen. Og spøkelser kan man ikke arrestere.

Så her er det duket for flere fortsettelser med mer sitrende spøkeri.

Blant levende og døde

SPØKELSESGRØSS: Er det så sikkert at alle som dør slutter å henge rundt på gamle trakter? Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / Cappelen Damm

Bok: «Spøkelsesstasjonen»

Forfatter : Anne Elvedal

Illustratør : Hedda Kverndalen

Målgruppe : Alderen 9 – 12 år

– Anbefalt av: Anne Cathrine Straume

Denne første boken i en ny spenningsserie er midt i blinken for alle som liker en skikkelig spøkelseshistorie.

Anne Elvedal holder leserens oppmerksomhet fra første setning, som lyder sånn: «Alt begynte med at lillebroren min spiste et fuglehode».

Akkurat denne oppsiktsvekkende opplysningen har sin naturlige forklaring. Senere skal det bli verre. Med et tydelig spenningsplot i bunnen, der familien flytter fra byen til uhyggelig gammelt hus på bygda, tar fortellingen en uventet vending.

Spenningen holdes oppe helt til siste setning – som er en grøssende cliffhanger i vente på neste bok.

Hårreisende horror

GROTESK: Gaute Brochmanns bok er ikke for de sarteste. Foto: Åsmund Holien Mo / Cappelen Damm

Bok : «Pepperkakehuset»

Forfatter : Gaute Brochmann

Målgruppe : Alderen 10–14 år

Anbefalt av: Anne Cathrine Straume

Jonas er feit. I alle fall mener han selv at han er altfor tjukk. Men hadde han visst hva som skulle møte ham på slanke-klinikken han får plass på, er noen kilo ekstra det minste han ville bekymret seg for.

Gaute Brochmann har skrevet en spenningsbok med groteske elementer. En skrekkinnjagende motpol til Charlie og sjokoladefabrikken, der også eventyret om Hans og Grete danner et uhyggelig bakteppe.

Fortellingen blir litt omstendelig i sitt ambisiøse prosjekt, men dette er absolutt en lovende debut.

Det forsømte barnet

OPPFØLGER? Avslutningen i boken åpner opp for flere bøker fra fornøyelsesparken med den norrøne gudeverden som gjennomgangstema. Foto: Vigmostad/Bjørke

Bok : «Død og dalbane»

Forfatter : Elin Viktoria Unstad

Målgruppe : 9 – 12 år

– Anbefalt av: Anne Cathrine Straume

Ingen husker på Valkyrie på 11-årsdagen hennes. Ikke vennene – hun har ingen – og slett ikke foreldrene, som er mer opptatt av 20-årsjubileet til fornøyelsesparken de eier. Så Valkyrie bestemmer seg for å utforske parkens nyeste attraksjon, berg-og-dalbanen Ratatosk. Alene. Men det skal vise seg at det er flere i berg-og-dalbanen enn hun først trodde.

Dette er en spøkelsesfortelling om et forsømt barn og om hva som egentlig er viktig her i livet.

Boken er ikke altfor skummel, bortsett fra siste side, som virkelig kaller på gysende grøss.