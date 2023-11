Det norske tegneserie­miljøet er stort og frodig. Under har jeg plukket ut et knippe av de beste tegneseriene gitt ut i år.

​​Steffen Kverneland: «Skygger»

Foto: Robert Rønning/No Comprendo

Forfatter: Steffen Kverneland

Steffen Kverneland Tittel: «Skygger»

«Skygger» Forlag: No Comprendo Press, 2023

Tittelen på boka kan gi assosiasjoner til dysterheten, kanskje mørket selv.

Forside­bildet bidrar først til en slik tanke, men så ... er det ikke lyset i en himmel som speiler seg i den vann­dammen som liksom renner gjennom dette bildet? Lyset og trærnes reflekser.

De er jo skygger de også, på sitt vis; for at vi skal se dem, må det lys til.

Kverneland har skapt et verk som hviler sterkt og trygt i den balansen. Lyset og mørket som forutsetninger for hverandre, skyggene de kaster kan være grimme, men også forunderlig vakre.

Gjerne på samme tid.

Foto: No Comprendo Press

Vi kjenner Kverneland som en særpreget tegneserie­tegner, one of a kind. Slik han framstår i «Skygger», er det ikke bare snakk om frigjøring fra sjanger og tilhørende forventninger.

I likhet med de to nylige bøkene, «En frivillig død» og «Brille­geit», kan (og bør?) den nye leses som en memoar.

Her, ikke fra hendelser tilbake i tid og i livet, men fra nå.

Den aller nærmeste tida, der vi ennå ikke vet hva utfall og ende blir. På godt eller vondt.

Krigen i Ukraina, altså, pandemien også. En av bokas sterkeste over­ganger: Tegneren våkner tidlig, har tid til en kaffe på senga, gleder seg til å tegne.

Leseren blar om, hives rett inn i det gråbrunt­svarte marerittet av bombingens ruiner. Det er unødvendig å si kanskje, men det er mesterlig gjort – ned til den siste tusj­dråpen-som-sporlys­assosiasjonen.

Steffen Kvernelands blikk for detaljene i verden, viljen til å løfte dem opp og gjenskape dem som noe nytt: Som vann­pytter i denne boka, de forteller med tydelighet hva jeg mener.

Én, i kanten av et fortau. Du passerer utallige slike etter regn­vær, men ser du dem, skitten og skjønn­heten kombinert? Kverneland ser og forteller.

Foto: No Comprendo Press

Den fineste pytten av alle, den som sønnen Aksel, hopper uti, spruter til alle kanter i vill begeistring, grønn jakke, røde gummi­støvler. Fem hopp, fem sider, ren lykke.

Da jeg satt med «Skygger» for tredje eller fjerde gang og så, bare så, kom den: assosiasjonen til forfatteren Ole Robert Sundes tekster: oppmerksomheten, varheten for det synlige, det som kan tas på, føles, høres.

Steffen Kverneland tegner, maler, skaper bilder på en slik måte.

Å lese «Skygger» er unnagjort på et kvarter. Å oppleve den tar hvilken tid som helst. Og så, om igjen.

Anja Dahle Øverbye: «Tarjei, 13 år»

Foto: Samlaget/Thomas Ekström

Forfatter: Anja Dahle Øverbye

Anja Dahle Øverbye Tittel: «Tarjei, 13 år»

«Tarjei, 13 år» Forlag: Samlaget, 2023

Tarjei står midt i all de overgangene og brytningene som følger med overgangen fra stort barn til ungdom.

Som om det ikke var nok i seg selv, foreldrene hans bor ikke sammen lenger. Mor har fått ny kjæreste, far bor for seg selv.

Tarjei blir lett sint (les: lei seg) og kjeftete hjemme. Mor får høre det, den nye kjæresten også. Ikke minst lillebror får merke hvor lillebror han er.

Tarjei er altså 13 og har det ikke så bra.

Foto: Samlaget

Anja Dahle Øverbye er ingen nykommer på det norske tegneserietorget. «Tarjei, 13 år» er den fjerde boka hennes siden bok­debuten med «Hundedagar» i 2015.

Stilen hennes er tilsynelatende enkel, kanskje naivistisk, tegnet i svart/hvite toner over hele gråspekteret. Og, ytterst forseggjort, ofte direkte vakkert.

Åpne, runde ansikt, med særegent framstilte uttrykk – de burde gi et flatt inntrykk, men gjør det motsatte.

Hadde det ikke vært for kameratene, skogen med hytta i treet, jenta han liker, hadde livet til Tarjei vært direkte sørgelig. Og så er faren er en skikkelig fyr, som han kan gå til når det røyner på.

«Tarjei, 13 år» er tydelig myntet på unge lesere, men la ikke det stoppe dem som har flere år på baken blant oss.

Boka ga meg iblant assosiasjoner til Ragnar Hovlands ungdomsroman «Fredlaus» (2006). Ikke i innhold, men i tema og innsikt.

Det er en anbefaling i seg selv.

Trond J. Stavås: «Illustrert kommentarfelt»

Foto: Trond J. Stavås

Forfatter: Trond J. Stavås

Trond J. Stavås Tittel: «Illustrert kommentarfelt»

«Illustrert kommentarfelt» Forlag: Überpress, 2023

På nett-troll og sinte Facebook-synseres bekostning: «Illustrert kommentar­felt» er gøy.

Det skrives og hevdes mye rart i kommentar­feltene, det vet alle som leser dem – og vi som er fristet til å unngå dem. Trond J. Stavås har dyrket dem fram til tegneserie­kunst i det absurde humor­hjørnet.

Stavås har tidligere utgitt tegneserie­romanen «Blasfemi» (2021). Siden 2020 har han vært fast bidrags­yter til det månedlige serie­bladet Lunch, med sin serie «Illustrert kommentar­felt».

Nå er samtlige serier samlet i ei riktig underholdende og aldri så lite tanke­vekkende bok.

Utgangspunktet er tekst hentet direkte og uredigert fra Facebook, gjerne tipset ham av leserne.

Resultatet: En serie (eller en enkelt-rute) der teksten, oftest en drøy menings­utveksling, så å si dramatiseres.

For sikkerhets skyld gjengis det originale feltet til slutt. Det lar seg ikke helt forklare, det må ses og oppleves.

Herved anbefalt, advarsel mot gapskratt inkludert. Jeg innbiller meg at mangt kan være verdt gjensynet, også for Lunch-lesere.

Ronja R.S. Berge: «Hvis det ikke brenner»

Foto: Gyldendal/privat

Forfatter: Ronja Ragnhild Svenning Berge

Ronja Ragnhild Svenning Berge Tittel: «Hvis det ikke brenner»

«Hvis det ikke brenner» Forlag: Gyldendal, 2023

En ung kvinne rydder i gamle saker, esker utover et gulv. Innerst i et skap, ei eske til. Alt det andre i rommet er svart, grått eller hvitt.

Denne eska er knallrød, som blod, innholdet likedan.

Leseren blar om, et tosidig oppslag, rødt og svart, skummelt, men ikke til å tyde. Et til, tett, voldelig, en kamp.

Så helt svart, bare to mennesker på et gulv, lenger unna, han har overtaket på henne.

Jeg forsøker å beskrive de første sidene i serieromanen «Hvis det ikke brenner». Kvinnen heter Linda, bor i kollektiv med to andre, jobber på et krisesenter.

Den røde eska vekker til live det som hendte eller var i livet hennes en gang. Kanskje er det ganske lenge siden. Hun kastes tilbake, satt ut.

Foto: Gyldendal

Ei bok, en tegne­serie, om det vi nå kaller vold i nære relasjoner. Etter­virkningene, traumet, om leseren vil, fortalt gjennom Linda. Og det er sterkt.

To håndledd bundet med kabel­strips. Stygt, men overbeviser leseren om sannheten i en vold som kun er der i glimt, det er det andre som er fortellingen.

Ronja R. S. Berge har lenge levert serier til bladet Nemi, men dette er den første boka hennes.

Jeg har trolig gått glipp av noe der, for «Hvis det ikke brenner» glemmes ikke med det første.

Linda har venner, de to hun bor sammen med, enda mer husvennen Boris, som stadig er der. Og så Monika, kvinnen som vi forstår har vært der den gangen volden skjedde, som trolig har opplevd noe som ligner.

Tur, ei bikkje, tilstedeværelse, en tur på byen. Vennskap, framfor alt tror jeg denne boka sier noe viktig om venner i livet, samtaler og taushet, lek.

Ansiktenes mimikk er nesten ubevegelig, men tydelig. Kroppenes bevegelse selvfølgelige. Eksteriørene er byens, jeg gjetter Oslo, ofte mørke, gjerne tomme, nydelig og forenklet gjengitt.

«Hvis det ikke brenner» er tegnet med stor konsekvens, iblant med distanse, andre ganger helt inn i det som brenner eller ikke brenner. Men langsomt, åpent og still­farent.

Helt til slutt, i omtalen av «Skygger» gjør jeg et poeng av en lykkens vann­pytt. Tilfeldighetene vil at også de vakreste bildene i «Hvis det ikke brenner» involverer en vann­pytt.

Trond Bredesen: «Mora mi»

Foto: No Comprendo Press/Jan Tore Eriksen

Forfatter: Trond Bredesen

Trond Bredesen Tittel: «Mora mi»

«Mora mi» Forlag: No Comprendo Press, 2023

«Når du har levd en god stund, så gjelder ett av to: Enten har du ikke foreldre i det hele tatt lenger, eller du har gamle foreldre».

En bekjent presenterte meg for denne sannheten utenfor et sykehjem for mange år siden. Utsagnet er sant, på et banalt plan.

Virkeligheten i det ble nærest kastet på meg da jeg leste Trond Bredesens «Mora mi», en tegneserie om demens og tung aldring, like mye om stor kjærlighet og toleranse for livet.

Filten service­boliger ligger der den gamle papirfilt­fabrikken lå, på Bragernessida av elva i Drammen, noen stein­kast fra sentrum. Der bodde Johanne Bredesen de siste par årene av livet sitt.

Sønnen hennes, Trond, er illustratør, «Mora mi» er den første boka hans.

Ikke uten videre lett å si hva som gjør sterkest inntrykk. Det kan være de lysende portrettene av rynket dame som ser og kjenner igjen en sønn, eller snakker i mobilen, magre fingre.

Foto: No Comprendo Press

Eller de nesten stereo­typiske bildene av gammel dame med rullator i korridor, så gjenkjennelig at det er merkelig, så personlig utført at det nesten gjør vondt.

Eller den påtrengende forvirringen, hvem er nå du igjen, og er det mamma og pappa som bor oppe?

Visst er det trist, sett opp mot det mennesket som var, og nå mister taket på langsomt vis.

Trond Bredesen forteller imidlertid med en varme som gjør det til en opplevelse å lese. Snakke­boblenes humor er iblant helt ubetalelig, vi kan smile, le med, men aldri av.

Pleier: Så heldig du er, Johanne! To gutter som tar seg sånn av mora si!

Johanne: Ja, alle sier at jeg har kjekke sønner. Ingen snakker om døtrene. Men det har jeg jo ikke heller.

Bildene, framfor alt. Tynn, nei, mager gammel kvinne, sammen­sunket, undrende, forvirret, men også lykkelig i øyeblikkene.

Bevegelsen i bildene, fargene, en strek som fanger interiørene og mennesket, om de er skisset eller findetaljert. Bleiene, dagsøvn i godstolen.

Det er til å grine av, men vakkert på samme tid.

Trond Bredesen har kanskje flere historier å fortelle? Kom med dem!

Martin Ernstsen: «Men hvem er du?»

Foto: Gyldendal/Julie Pike

Forfatter: Martin Ernstsen

Martin Ernstsen Tittel: «Men hvem er du?»

«Men hvem er du?» Forlag: Gyldendal, 2023

Det er kommet to norske tegneserier om demens dette året. Med samme tema, men de kunne ikke vært mer ulike.

Der Bredesen forteller sin mors liv det siste stykket vei på et pleie­hjem i Drammen, tar Martin Ernstsen oss med til en annen institusjon – og en far som det ikke alltid var lett å være sammen med.

Et hissig, iblant skremmende, temperament. Mest omgjengelig ved en dataskjerm, når han holdt på med sitt, utvikling og bygging av avansert hifi-utstyr i firmaet Dynamic Precision.

(Ja, det ser ut til at vi har med virkeligheten å gjøre her også, firma inkludert).

Foto: Gyldendal

Martin Ernstsen portretterer en far som er på vei vekk, de første sidene er lagt til en drømme­lignende kommunikasjon lagt i mørke. Spørsmålet gjenkjennelig for den besøkende til en alders­institusjon:

Far: Alle har det så travelt. Jeg skulle bare ønske dere kom på besøk oftere, du og søsteren din.

Sønn: Men jeg er jo her nå, pappa. Og Sarina var her sist helg.

Far: Var hun?

Sønn: Ja.

De dunkle drømme- og minne­sekvensene er blant de kunstnerisk sterkeste i boka. Gjerne vevd inn i landskap som knapt lar seg navigere: Foruten det svarte mørket kan de antyde skadde hjerne­vinninger, elektroniske kretser eller begge deler.

Fargebruken er sterk, kontrasten rå.

Den mer løpende fortellingen veksler mellom den gamle mannens forvirrede samtaler med sønnen på besøk, gjerne tegnet med et litt distansert synspunkt, der ansiktet uansett spiller med.

Glass­klare minner dukker opp, ryggen er vond. Vrang­forestillinger melder seg på, vil ikke gå sin vei, før en pleier erfarent skjærer igjennom.

«Men hvem er du?» har alt en leser kan forvente av en tegneserie i demensens landskap. Og ganske mye mer. Forsoning inkludert.

Fabcaro & Didier Conrad: «Asterix. Den hvite Iris»

Foto: Egmont/AFP

Forfatter: Fabcaro & Didier Conrad

Fabcaro & Didier Conrad Tittel: «Asterix. Den hvite Iris»

«Asterix. Den hvite Iris» Forlag: Egmont Kids Media Nordic, 2023

Vi tåler en slenger fra det store utland til slutt: Asterix nekter nemlig å gi opp. «Den hvite Iris» er her, overraskende nok er det gøy fremdeles.

Asterix og Obelix har bidratt sterkt til å oppdra flere generasjoner av tegneserie-elskere. Den opprinnelige tekst­forfatteren René Goscinny døde i 1977. Tegner Alberto Aleandro Uderzo ga seg i 2011 (døde i 2020).

Men heftene om de modige og styrkedråpe­dopede gallernes evige kamp mot Cæsar og legionærene har fortsatt å komme. Skrevet og tegnet av etterkommere, men streken og tradisjonen tro.

Jeg må innrømme at det er ganske lenge siden jeg gikk og ventet på neste Asterix-utgivelse, har tenkt at den kua må være melket tom.

Derfor var det en gledelig overraskelse at hefte nummer 40 (førti, ja!) var riktig morsomt og helt i tråd med forventningene og litt til.

Litt til på grunn av alle spark til vår egen tids hang til forskjønnede talemøter og latterlige visdoms­ord.

Foto: Egmont

Legionærene er så lei av å få juling at de ikke lenger vil slåss. Julius Cæsar raser, men snik og sjefs­lege Dydolastus (!) har løsningen. Han kaller metoden Den hvite Iris: En lykkelig legionær er en kampglad legionær.

Hvordan? Ved å tenke positivt og spise sunt. Og ved å fortelle de lettlurte gallerne det samme ...

Det går som det må. Og det er altså riktig artig, hele veien, om enn aldri så forutsigelig.

