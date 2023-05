VELBEKOMME: Ødeleggelsen av faren er en skinnende rød installasjon der et bord er fylt med det som likner kroppsfragmenter. Det er et estetisk og aggressivt uttrykk for opprøret mot den patriarkalske kulturen. Ideen her er et taffel der faren rett og slett fortæres. Louise Bourgeois: «The Destruction of the Father» (1974-2017).

Foto: Ron Amstutz / The Easton