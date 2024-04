SUBTIL SKJØNNHET: På endeveggen i kunsthallen har Manna skapt en vakker tekstilcollage. Her spiller hun ulike blåtoner ut mot hverandre, fra turkis, via marineblått til blek lilla. Det er utvilsomt en koloristisk følsomhet i uttrykket, men fargeklangene er så harmoniske at hvis det ikke var for hullene, flekkene og lasene i overflaten, som skaper spenning og variasjon, så ville det nesten blitt litt kjedelig og dekorativt. Men her står teksturen i en slags motsetning til koloritten, noe som blir ganske virkningsfullt. Jeg liker også hvordan bjelkene i blindrammen skinner igjennom og danner et gridmønster som en stringent motvekt til det mer oppløste tekstiluttrykket.

Foto: Erik Sæter Jørgensen