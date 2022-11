Jeg ble kjent med «Den guddommelige komedie» allerede før jeg kunne lese. Hjemme hadde vi en gjennomillustrert praktutgave med vakre og uhyggelige bilder.

Derfor følte jeg nesten barnslig forventning da jeg hørte at Håkon Bleken hadde gitt seg i kast med å lage en serie bilder inspirert av «Inferno».

Hvilken suksessoppskrift, tenkte jeg!

Frem mot jul foldes nå Blekens meditasjoner over Dantes helvete ut gjennom to utstillinger og en stor, illustrert nyutgivelse av bokverket.

Jeg håpet på en gjentakelse av barndommens sterke, visuelle møte med Dantes mektige visjonsdikt, denne gangen formidlet gjennom Blekens vitale og uttrykkssterke formspråk.

Selv beskriver han dette som sitt viktigste prosjekt noensinne. Og det sier ikke lite.

Om Håkon Bleken Foto: Kim Nygård / Adresseavisen Ekspandér faktaboks Født i Trondheim 9. januar 1929.

En av Norges fremste samtidskunstnere. Veksler mellom maleri, collage, litografi og kulltegning.

Representert i sentrale gallerier og museer, og har utført omfattende utsmykningsoppgaver.

Gjennombruddet kom i 1971 med en serie kulltegninger.

Utdannet fra Statens kunstakademi (1949–53). Førsteamanuensis ved Institutt for form og farge på NTH (1960-1972).

Har blant annet laget illustrasjoner til Ibsens «Hedda Gabler» og Hamsuns «Mysterier».

Brutte forventninger

Når forventningene er så høye, blir fallhøyden selvsagt tilsvarende stor. Jeg må innrømme at det er lenge siden jeg har opplevd en såpass kraftig nedtur.

Ja, det finnes flotte bilder i serien, men jeg synes dessverre brorparten mangler kraften og vitaliteten som vanligvis preger Blekens maleriske univers.

Meditasjonene er overraskende forestillingsfattige.

FORESTILLINGSFATTIGE: Håkon Blekens bilder til «Inferno» mangler kraft og vitalitet. Sveip -> for flere eksempler.

Få bilder, mye tekst

For å ta boken først: Når jeg blar i den påkostede utgivelsen, kjenner jeg meg skuffet over at det er såpass langt mellom bildene.

Her oppstår ikke det fine samspillet mellom tekst og illustrasjon.

Når et bilde forholder seg til lange tekstpassasjer, om lag 20 tettskrevne sider (!) mellom hvert, er det vanskelig å vite hvilke hendelser som egentlig illustreres.

Noen ganger må jeg lese grundig på kryss og tvers for å klare å se de ulike tekstpassasjene speile seg i illustrasjonene.

STORSATSING: Håkon Blekens meditasjoner presenteres gjennom to utstillinger og en illustrert nyutgivelse av «Inferno» i Erik Ringens gjendiktning. Foto: TROND ISAKSEN

Hvis ikke Håkon Bleken tidligere hadde vist seg som en eminent illustratør og bokkunstner, kunne man mistenke ham for rett og slett å ikke forstå formatet.

I denne rollen er han nemlig ikke den store, frie kunstneren som skaper bilder som kun referer til seg selv. Han er en tjener av Dantes litterære univers, en som skal underkaste seg, og innordne seg i denne mektige fortellingen.

Dette synes jeg ikke han får skikkelig til.

Inkonsekvent formgivning

På det første bildet i boken ser vi to personer vandre langs et juv.

Det er lett å forstå at det er pilegrimen Dante og hans følgesvenn Vergil. Nede i dypet kravler og kryper sjeler med hendene strukket i været i fortvilelse over pinslene de gjennomlever.

ULIKE FORMSPRÅK: Komposisjonelt deler bildet seg i to. Kanskje er det en tanke bak, men det fungerer likevel dårlig. Foto: Galleri Kunstverket

Den øvre delen er ladet med en heftig spenning. De to vandrende skikkelsene er preget av en klar figurativ og gjenkjennbar stil.

Figurene i nedre del er tegnet på en mye mer hastig og oppløst måte; her er skikkelsene risset uvørent opp som strektegninger.

Det at den øvre og den nedre del av bildet er utført i så forskjellige formspråk, gjør at uttrykket faller fra hverandre.

Kanskje er det nettopp Blekens tanke å skape et skille mellom det avklarte der opp på stupets kant, og det kaotiske nede i avgrunnen, men rent billedmessig fungerer ikke denne delingen særlig godt.

Mange av bildene i serien er på denne måten preget av en inkonsekvent formgivning.

Et bilvrak i helvete

Tidvis rykkes vi også ut av den tidløse skildringen av visjonsdiktet med samtidsmarkører som jeg opplever bryter det magiske rommet.

Et eksempel er en rosafarget illustrasjon av et hode anrettet på en tallerken, med et elegant bestikk som ser ut som det er designet av Tias Eckhoff.

MODERNE: I noen bilder bringers det inn en slags samtidsestetikk som bryter med fortellingens magiske rom. Foto: Kunstverket Galleri

Bortsett fra det ganske groteske motivet, kunne uttrykket rent estetisk vært menyforside på en bornert, fransk restaurant.

Et annet bilde som bryter med grunnstemningen i Dantes verk, er en skinnende blåturkis motiv der et uhyggesvangert ansikt stikker opp av et tjern – mens noe som likner et bilvrak ligger strandet i bakgrunnen.

Jeg mener absolutt ikke at man skal male i en høymiddelaldersk stil selv om teksten er fra 1300-tallet, men jeg synes likevel ikke et bilvrak hører hjemme noe sted i Dantes helvete.

SOM ET BILVRAK: Det blåturkise bildet bryter med stemningen i «Inferno». Foto: Kunstverket Galleri

Høydepunkter

Tross min skuffelse: Blekens «Inferno»-serie er ikke uten lyspunkter.

Blant disse er et heftig halvabstrakt uttrykk der Dante og Vergil ser ut til å ha stoppet opp ved bredden av en elv av glødende lava.

BLANT DE BESTE: Heldigvis finnes det eksempler der Håkon Bleken er helt på høyden. Sveip -> for flere.

Et annet utrolig flott bilde viser et uhyggelig drageaktig fabeldyr som freser farlig med en lang tunge nær de to vandrerne.

Her kommer Blekens mektige formstyrke og musikalske fargesans til uttrykk.

Bedre på vegg

Utstillingen på Galleri Brandstrup av Blekens 32 pasteller er mer vellykket.

Her vises andre og i mange tilfeller mer kraftfulle versjoner av bildene, men også motiver som ikke inngår blant de 15 silketrykkene.

KRAFTFULLE: Håkon Blekens pasteller i «Meditasjoner over Dantes Inferno»-prosjektet er mer vellykkede enn silketrykkene. Sveip -> for flere eksempler.

Alt i alt fungerer Blekens «Inferno»-meditasjoner bedre på en gallerivegg enn som bokillustrasjoner.

Og når jeg står i galleriene og ser på de beste av bildene hans, blir jeg nesten bedrøvet. Tenk hvilket makeløst prosjekt dette kunne har vært!

Men i samspillet med Dantes mektige tekst kommer dessverre vår store billedkunstner til kort.

NRK anmelder Foto: TROND ISAKSEN Ekspandér faktaboks Tittel: «Meditasjoner over Dantes Inferno»

«Meditasjoner over Dantes Inferno» Kunstner: Håkon Bleken

Håkon Bleken Hva: 15 silketrykk, som stilles ut på Kunstverket Galleri, samt 32 pasteller, som stilles ut på Galleri Brandstrup. Silketrykkene inngår også i en nyutgivelse av «Inferno» i Erik Ringens gjendiktning på Solum Bokvennen forlag.

15 silketrykk, som stilles ut på Kunstverket Galleri, samt 32 pasteller, som stilles ut på Galleri Brandstrup. Silketrykkene inngår også i en nyutgivelse av «Inferno» i Erik Ringens gjendiktning på Solum Bokvennen forlag. Når: 17. november–23. desember 2022

Litteraturkritiker Knut Hoem laget i 2018 spesialsending av «Åpen bok» om Dantes tur til helvete. Her er hans dom over den illustrerte nyutgivelsen av «Inferno»:

Helvete i XL-format Første gang jeg ble oppmerksom på hva en kunstner kunne tilføre et litterært verk, var da De Norske Bokklubbene gav ut Thomas Manns novelle «Døden i Venedig» og utstyrte den med en billedsyklus av Kjell Erik Killi Olsen. Killi Olsens bilder av en ensom mann, iblant med hatt, tilførte teksten et lag av betydning. Eller var det en tolkning? Var det slik at forståelsen ble styrt i en spesiell retning? Ja, faktisk. En marsjordre til fantasien Men ikke slik at bildene var forstyrrende for min egen lesning av verket. Bildene til Killi Olsen var mye åpnere enn for eksempel Luchino Viscontis filmatisering «Morte a Venezia» fra 1971, som i mye sterkere grad gav fantasien en marsjordre. Håkon Blekens malerier er plassert innimellom de 34 sangene, som den første delen av Dantes guddommelige komedie består av. Det bildet som gjør mest inntrykk på meg, finnes i flere versjoner. Det er bildet av Dante og hans guide, den romerske dikteren Vergil. Rødt gnistregn Bildet står foran den første sangen i svart/hvitt. Vi ser konturene av to menn som snakker sammen mens de er i bevegelse. Det er som om de nesten vokser sammen. Jeg ser for meg de to i fortrolig samtale, slik den kunne utspilt seg hvor som helst i verden. Det samme bildet gjentar seg så mellom det tolvte og trettende sangen – men da er gnistene blitt flammende røde. Det blir varmere, jo lenger ned i sirklene vi kommer. Dante og Vergil får stadig større syndere å snakke om. Savner rim og rytmer Håkon Bleken leste i sin tid den nynorske oversettelsen til Henrik Rytter og Sigmund Skard. Det er også den gjendiktningen jeg er mest fortrolig med. Jeg tar meg i å savne Rytter og Skards geniale rim og rytmer, men mange vil nok oppleve at Dante blir mer tilgjengelig i Erik Ringens bokmålsoversettelse fra 2018. Det er stas å sitte med denne store boken på en kafé og bla seg fra side til side. Da blir det også plass til Erik Ringens nyttige fotnoter på sidene – og de trengs for å få maksimalt utbytte at Dantes allegoriske underverden. Lysten gaupe I første sang møter våre to følgesvenner en gaupe, en løve og en ulvinne. Det er trolig kjødelig lyst, hovmod, og grådighet de symboliserer, disse dyrene. Tre egenskaper vi ikke kan tillate oss å ha for mye av, hvis vi ikke skal bli sittende fast til evig tid i helvetessirklene. Dantes komedie trenger, som alle klassikere, en stadig aktualisering. Det har han fått med disse bildene.