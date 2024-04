I de klassiske Joker Nord-sketsjene til Bård Tufte Johansen og Harald Eia lever tallene sitt eget liv.

I spillet «Balatro» er det du som får rollen som forvirret deltaker.

Du legger helt normale pokerhender på skjerm-bordet.

Så oppheves det normale, og det absurde tar over.

Tall plusses på andre tall og ganges med andre tall. Noen kort spilles flere ganger. Andre kort gir ville bonuser før de går i stykker.

Så begynner raden med jokere på toppen av skjermen å jobbe.

GAMBLING?: «Balatro» hadde aldersanbefaling 3+ til lansering, men dette ble endret til 18+. Det til tross for at spillet har like mye til felles med faktisk poker som Joker Nord har til pengespill fra Norsk Tipping. Foto: LocalThunk/Playstack

Kontrollert kaos

Vi befinner oss i samme kategori som kort­spillene «Pokémon» og «Magic: The Gathering» her. Såkalte «deck­builders» – spill hvor du velger ut en serie kort som skal fungere som ditt «lag».

Inngangs­døren til «Balatro» er nok noe bredere enn mange andre spill i denne sjangeren, siden det er poker det er snakk om.

Det er dessuten orden i dette tilsynelatende kaoset.

Alle oppgraderinger og kort har en mening. Forståelsen kommer raskt.

Du slutter å velge ting på måfå og håpe på det beste. Du blir fokusert og har en viss forståelse for hva som må til.

Da blir «Balatro» en sjeldent kul og sterk opplevelse.

Det har rundet én million solgte spill på noen få uker. Mange trekker det frem som et av tidenes beste spill i sjangeren. Jeg er ikke uenig.

UTFORDRINGER: Hvis ikke det er nok utfordring i å bare spille normalt, kan du også velge en konkret utfordring som pålegges runden din. Foto: LocalThunk/Playstack

150 jokere

Jokerne du kan bruke er en opplevelse i seg selv.

Har du spilt kort med odde­tall? Her har du noen bonus-sjetonger!

Flush, sier du? Vi tre­dobler tallet på bordet!

Du vil lage straight, men kortene dine er 3, 4, 6, 8 og 9? Det er en joker som tetter disse hullene også!

«Balatro» har 150 forskjellige jokere. Du kan i tillegg gjøre endringer på kort­stokken underveis – forandre hjerter til spar, slette eller duplisere kort og mye mer.

JOKERE: «Balatro» har 150 forskjellige jokere. Mange er tilgjengelig fra start, mens mange av de beste låses opp underveis. Foto: LocalThunk/Playstack

Og så kan du oppgradere hender, noe som gjør at tallene som ganges med hverandre blir høyere og høyere.

Lag en plan

Kaos er bare for­bokstaven.

Men i motsetning til Harald Eias forvirrede Joker Nord-deltaker sitter du med full kontroll over dette herlige kaoset.

Etter hvert, i alle fall. For det er litt å sette seg inn i her, for å si det sånn.

Men hvor begynner man egentlig? Hva skal til for å vinne?

Fem tips til nybegynnere: Ekspander/minimer faktaboks Sats på én hånd å bruke og oppgradere. I starten er det lurt å satse på hender det er relativt enkelt å få, to par eller tre like, for eksempel.

én hånd å bruke og oppgradere. I starten er det lurt å satse på hender det er relativt enkelt å få, to par eller tre like, for eksempel. Bygg opp alt rundt denne hånden og velg jokere og tarot-kort som gir bonuser og fordeler.

alt rundt denne hånden og velg jokere og tarot-kort som gir bonuser og fordeler. Men tilpass runden etter hva slags jokere og andre oppgraderinger du får velge.

runden etter hva slags jokere og andre oppgraderinger du får velge. Rekkefølgen på jokere bør være de som gir flere sjetonger (blå tall) og de som plusser på multiplier (røde tall, +10 for eksempel) til venstre, og så jokere som ganger totalen (røde tall med X foran, X3 for eksempel) ytterst til høyre.

på jokere bør være de som gir flere sjetonger (blå tall) og de som plusser på multiplier (røde tall, +10 for eksempel) til venstre, og så jokere som ganger totalen (røde tall med X foran, X3 for eksempel) ytterst til høyre. Ha en strategi for å tjene penger.

Mestringen av dette beistet av et spill starter med en slag­plan. Det er du som velger hvilken hånd du skal satse på, hvilke jokere du skal kjøpe, og hvilke endringer du vil gjøre på kortstokken.

Målet er synergi. Du må jobbe frem kombinasjoner og bonuser som spiller på lag og får tallene på skjermen til å sprute. Og så brenne, faktisk.

POKER-PARTY: NRKs anmelder sjekker kortene sine og legger ut en flush. Så blir det en ellevill pokerfest på skjermen. Du trenger javascript for å se video. POKER-PARTY: NRKs anmelder sjekker kortene sine og legger ut en flush. Så blir det en ellevill pokerfest på skjermen.

Nydelig avkobling

Derfra går du fra å legge hender som gir noen hundre eller noen tusen poeng til titusener, hundre­tusener og millioner.

Når alt klaffer, sliter matematikken med å holde tritt.

Det er mulig å se tallet vokse til milliarder. Billioner. Til og med trillioner (i en tidligere versjon av spillet, riktignok).

Det er så mange mulige fremgangs­måter her at «Balatro» blir et slags evighets­spill i gate med «Tetris» og «Minesveiper».

Det har i alle fall blitt et sånt spill for meg.

Fakta om spillet Foto: LocalThunk/Playstack Ekspander/minimer faktaboks Tittel : «Balatro»

: «Balatro» Utvikler : LocalThunk

: LocalThunk Utgiver : Playstack

: Playstack Sjanger : Kortspill

: Kortspill Aldersanbefaling : PEGI 18+

: PEGI 18+ Plattform: PC (testet), Playstation, Xbox, Switch og Mac

Musikk eller podkast på øret og en halvtime med temming av kreftene på skjermen er en nydelig måte å koble av på.

For grunn­muren til «Balatro» er bygd av deilig, matematisk magi.

Over denne grunn­muren reises en spinnvill opplevelse som både begeistrer og imponerer.

Følelsen av å legge ut en hånd og så se en fullstendig ko-ko symfoni av tall utfolde seg på skjermen, kan bare beskrives som euforisk.

HVA SA DU SA DU?: I «Balatro» kan du bruke en joker som gir bonus basert på Fibonacci-sekvensen 1, 2, 3, 5 og 8. Foto: LocalThunk/Playstack

Dette er faktisk mitt soleklare favoritt­spill så langt i år. Så uanstrengt kult, engasjerende og seriøst vanedannende kan altså et kortspill med «noko attåt» være.

Du må bare komme deg over kneika. Jeg lover at det er enklere å komme dit enn det høres ut som.

PS: «Balatro» er testet på PC, og er også ute på Playstation, Xbox, Switch og Mac. Det kommer til iOS og Android etter hvert.