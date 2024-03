«Som snytt ut av Eurovision!»

I denne faktaboksen finner du oversatte tekster av alle låtene i årets konkurranse.

Låtene fra sangkonkurransen:

Sivvu – «Govddun» («I float»)

Let's sit down at the table

Let’s sip departure coffee

Just pour full

Just pour over

Let’s stop the thoughts

Make sure, convince me again

Because I have no will of my own at all,

Not at all

I don't want to resist the invitation anymore

I don't close my ears

When you pick me up

I'm already going

I'm going to

Over there where is the flow

I'm looking for my own place

(I'll find my own place)

Now I float so high

I can't feel my toes anymore

I'll give it a rinse, just a rinse

It just cleanses us

it will melt us

I find fire, yet another fire

Which lights up and ignites

No worries, it's ok

It burns and illuminates

It burns, illuminates

I go back to the past

I come from the future

To see did you find yourself

Did you also find someone else out of loneliness

Emptiness turns to satiety

If you stick to the present

And you no longer load the stack

Because the burden weighs

And the load would be heavy

Now I float so high

I can't feel my toes anymore

I'll give it a rinse, just a rinse

It just cleanses us

it will melt us

I find fire, yet another fire

Which lights up and ignites

No worries, it's ok

It burns and illuminates

It burns, illuminates

NTÏV – «Čáhci»

Fuck that shiii cause NTÏV made it

Mun lean čáhci

Govddun like Bruce Lee

Luoittán visot, in jurddaš ii

Bivddan ruđaid álohii

Oaguhallan boaris eallimis

Muht fuck that shit dál mu enemies

Liikojit all my melodies

And my beats n' shit, I'm just doing me

Suoivvabargu, mun lean dahkan dan

Ledjen akto, dál mun dárbbašan

Čuojahit, lávlut, make a diff

Muđui háliidivččen jápmit

Mun Lean čáhci

Govddun like Bruce Lee

Báhčalan dego uzi

Čalmmit on me me

Dagan maid I feel

I do as I please, yiiii

Bad energies shit

Just stay out my business

Mun Lean čáhci

Govddun like Bruce Lee

Báhčalan dego uzi

Čalmmit on me me

Dagan maid I feel

I do as I please, yiiii

Bad energies shit

Just stay out my business

iešgoddin

Fuck that shiii cause NTÏV made it

I'm not mad, I ain't cray, I ain't going crazy

I'm way too sane, I take my time, no I don't fucking pace it

Gozan olles ija,

Mun lean oaidnán beaivvi illá

Govddun, mun lean beat killa

Garra bargu, not a chilla

Lávlon mánu vuolde dego návdi

Smoked gas like an Audi

In a trap house with the rowdy people catching them bodies

I was an outcast, I was muddy

Ingá Máiiá Blind – «Giitosat» («Takk»)

Stigar har du trampat

visat

allt det vackra

som en gåva

Dina värderingar har du delat

det är för dem jag är den jag är

Ur rinnande bäcken, vet jag vart

jag följer, jag hittar

stenarna skyddar mig i storm

vinden kommer med jojken

Jag bär med ödmjukhet

jag lovar

när det är min tur

ska jag vägleda

Dina värderingar har du delat

det är för dem jag är den jag är

Ur rinnande bäcken, vet jag vart

jag följer, jag hittar

stenarna skyddar mig i storm

vinden kommer med jojken

som blodådror

från då till nu

Ur rinnande bäcken, vet jag vart

jag följer, jag hittar

stenarna skyddar mig i storm

vinden kommer med jojken

som blodådror

från då till nu

Hanna Nutti - «Áhpi» («Havet»)

Du är aldrig ensam

Vi bär på tidigare generationers bördor

Vila här, men ge aldrig upp

Fortsätt gå, lyft på huvudet

Minns du inte våra förfäders ord?

Samisk mark till samiska barn

Vad är kvar av det?

Jag har seglat med havets vågar, men jag är inte rädd

För det oändliga havet ger mig tröst

Och jag har sökt efter någon förhoppning och styrka

För att klara kommande prövningar

Dom stjäl från oss som rovdjur

Tror dom kommer rädda planeten

Dom gräver mer och mer men marken har tröttnat nu

På våra axlar bär vi upp vårt folk

Dom har pengarna, men vi har såren

Bäckarna tystnar, sjöarna har torkat ut

Vad finns kvar här?

Jag har seglat med havets vågar, men jag är inte rädd

För det oändliga havet ger mig tröst

Och jag har sökt efter någon förhoppning och styrka

För att klara kommande prövningar

Jag har seglat med havets vågar, men jag är inte rädd

För det oändliga havet ger mig tröst

Och jag har sökt efter någon förhoppning och styrka

För att klara kommande prövningar

Bycecila - Mannem åajaldahteme («Har du glemt meg»)

Gråter når jeg danser i kveld

Bare fremmede ved min side

Venter hele dagen på at du skal ringe

Jeg bare lurer, snille – la meg vite

Har du glemt meg

Har du glemt meg

Har du glemt meg

Har du glemt meg

Ødelagt som knust glass

Antar du fant noen andre

Stillheten stikker for dypt

Venter hele dagen på at du skal ringe

Jeg bare lurer, snille – la meg vite

Har du glemt meg

Har du glemt meg

Har du glemt meg

Har du glemt meg

Hører ekko fra deg

Hører ekko fra deg

Har du glemt meg

Har du glemt meg

Har du glemt meg

Har du glemt meg

Har du glemt meg

Har du glemt meg

Har du glemt meg

Ánndaris Rimpi - «I goassak vuollána» («Gi aldri opp»)

Från dag till dag

Förbli

hård och seg

Från generation till generation

vi handlar

arbetar tålmodigt!

Aldrig, ge aldrig upp!

Från tid till tid

Sträva alltid ihärdigt/ivrigt!

Från tid till tid

Badjána! - Res dig!

Badjána! - Kom igen!

Badjána! - Stå upp!

Badjána! - Utveckla dig!

Badjána!

Från dag till dag

Förbli

hård och seg

Från generation till generation

vi handlar

arbetar tålmodigt!

Aldrig, ge aldrig upp!

Aldrig, ge aldrig upp!

Från tid till tid

Sträva alltid ihärdigt/ivrigt!

Från tid till tid

Badjána! - Res dig!

Badjána! - Kom igen!

Badjána! - Stå upp!

Badjána! - Utveckla dig!

Badjána!

Med rötterna/stammen i jorden

Var som ett träd!

Och med grenarna mot himlen

Från tid till tid

Badjána! - Res dig!

Badjána! - Kom igen!

Badjána! - Stå upp!

Badjána! - Utveckla dig!

Badjána!

Badjána!

Badjána!

Joikene