29 tips til bøker å gi bort til jul

Det kan være vanskelig å finne den perfekte boken til far, niese, svoger eller venninne, ikke minst hvis du vil gi en litt overraskende bok som ikke er på bokhandlernes topp­lister.

Vi har gjort et hederlig forsøk på å hjelpe deg på veien. Forhåpentlig vet du allerede litt om interessene til den du skal gi gave til.

Eller kanskje du skal gi en god bok med et litt overraskende tema?

Her er en guide til 29 bøker litt utenfor allfarvei, sortert på mulige interesseområder.

Vi kan ikke garantere suksess, men vi håper listen kan være til god hjelp.

Her er noen snarveier:

Dystopier, fremtids­visjoner, skremsel

KLOK UHYGGE: Boken er både uhyggelig, klok og selvfølgelig satt på spissen. Foto: Aschehoug

Bok : «Merking»

Forfatter : Fríða Ísberg

Fríða Ísberg Oversetter : Tone Myklebost

Sjanger : Roman

Anbefalt av: Anne Cathrine Straume

Hva er viktigst i et samfunn, trygghet eller frihet?

Islandske Fríða Ísberg stiller et prekært, filosofisk spørsmål i sin roman «Merking». Der ønsker politikerne at befolkningen skal merkes, alt etter hvor mye empati enkelt­menneskene kan oppvise.

Slik vil psykologer se om man kan luke ut truende elementer før de i det hele tatt har begått kriminelle handlinger.

Ísberg spiller fire personer ut mot hverandre, og alle har gode argumenter for sitt syn på overvåking versus frihet.

En skummel og skarp bok som setter i gang tanker om hvor våre egne grenser går.

Dystopier, løgn og sannhet

AKTUELL NYUTGIVELSE: Svenske Karin Boye (1900–41) skrev sin klassiske dystopi i 1940. Foto: Solum Bokvennen

Bok : «Kallocain»

: Forfatter : Karin Boye

Oversetter : Per Qvale

: Per Qvale Sjanger : Roman

Anbefalt av: Gerd Elin Stava Sandve

Dette er den skandinaviske fetteren av «1984» og «Vidunderlige nye verden», skrevet i 1940. Handlingen i boka er lagt til år 2000.

Krig er normaltilstanden i Verdensstaten. Gjennom propaganda og hjernevask kontrollerer Staten alt, helt ned til hva det er lov å drømme om. Folk lever under jorda, under total overvåking, under stadig mistanke om spionasje.

Men alle elsker Staten. Sier de.

Da vitenskapsmannen Leo Kall finner opp et sannhetsserum som avslører hva folk faktisk tenker, er det imidlertid mange som havner i en lei knipe ...

Boka er tydelig skrevet i en annen tid, men den vekker likevel tanker også om nåtidas informasjonskriger og totalitære regimer.

Fantasy, svik og sannhet

UTVIDER SJANGEREN: Siri Pettersen innfrir fantasysjangerens krav, og utvider den. Foto: Gyldendal

Bok : «Sølvstrupen»

: «Sølvstrupen» Forfatter : Siri Pettersen

: Siri Pettersen Sjanger : Roman

: Roman Anbefalt av: Gerd Elin Stava Sandve

Norges fantasydronning forsvarer tronen med andre bind i Vardari-serien. Også første bind, «Jernulven», anbefales.

Ulvesjuka brer seg i byen der vår helt, Juva på 19 år, bor. Juva har løyve til å drepe de syke. Men hvorfor er det så mange av dem? En predikant lover frelse. Juva er skeptisk. Hun må finne sin vei gjennom løgner.

Vardari-bøkene er deilige eventyr, fulle av lyst og begjær, sykdom og galskap, svik og tillit – med artige paralleller til verden utenfor bøkene.

Fantasy, kjønnskamp, grøss

GROTESK SATIRE: Denne passer for bokslukere med sans for det groteske. Foto: Samlaget

Bok : «11 %»

: «11 %» Forfatter : Maren Uthaug

: Maren Uthaug Oversetter : Ingvild Holvik

: Ingvild Holvik Sjanger : Roman

: Roman Anbefalt av: Anne Cathrine Straume

Hvordan ville verden sett ut om det var kvinner som regjerte? Maren Uthaug har skrevet en veritabel skrekkvisjon, ikke uten samtidskritiske understrømmer. For det ser unektelig skummelt ut når historiske sannheter snus på hodet.

Dette er en grøsser, full av gotiske skrekkeffekter. Uthaug beveger seg i grenselandet mellom sviende satire og hardkokt underholdning.

En mørk, sugende roman.

Virkelighetsflukt, drømmer, frihetsfølelse

DRØM ELLER VIRKELIGHET? Den simulerte virkeligheten begynner å ta overhånd i denne boken. Foto: Cappelen Damm

Bok : « Drømmenes sykkelregister »

: « » Forfatter : Erlend Loe

: Erlend Loe Sjanger : Roman

: Roman Anbefalt av: Knut Hoem

Erlend Loe ligner ingen andre. Det er egentlig helt sensasjonelt at noe så rart med skjegg som i virkeligheten sykler rundt på bare ett hjul, har kunnet nå ut til så mange. I «drømmenes sykkel­register» er Loe på to hjul i drømmene.

Hovedpersonen, Solveig, er ubekvem og sur i sosiale sammen­henger. Men så er det slik at hun er en helt annen når hun drømmer

Dette er en roman av den sorten en forfatter kan tillate seg etter tretti år i gamet. Fortellingen er et slags bilde, en allegori.

Enkelt fortalt skriver Loe om noe annet, som leseren via omveier, altså litteraturen, blir utfordret til å avkode.

Familie og relasjoner

Familie, demens og fellesskap

ORIGINALITET SOM FUNKER: Hos japansk-amerikanske Otsuka er ikke fortelleren bare én person, men en hel gruppe. Ofte henvendt mot et «du». Foto: Forlaget Oktober

Bok : «Svømmerne»

: «Svømmerne» Forfatter : Julie Otsuka

: Julie Otsuka Oversetter : Ika Kaminka

: Ika Kaminka Sjanger : Roman

: Roman Anbefalt av: Gerd Elin Stava Sandve

Denne boka later lenge som om den handler om folk som tilfeldigvis svømmer i samme basseng. Så tar den en salto­vending, og tar for seg en voksen datters kompliserte forhold til en av svømmerne: en mor med stadig mer framskreden demens.

Begge delene er like lekre.

Otsuka er opptatt av fellesskap. Av merkelapper vi setter på hverandre, og på oss selv. Hva skjer når vi så faller ut av fellesskapet, som ved sykdom?

«Svømmerne» er en rørende, nydelig skrevet roman. Perfekt for mødre og døtre, fedre og sønner, og alle som er glade i å svømme.

Familierelasjoner, mødre og døtre

RASERI: Romanen er nærmest et langt, rasende dikt som kan leses i en jafs. Foto: Gyldendal

Bok : «De små jentene»

Forfatter : Monica Isakstuen

Sjanger : Roman

Anbefalt av: Anne Cathrine Straume

Det beste og det verste kan spille seg ut i en familie. Det vet Monica Isakstuen, som lar skam og raseri utfolde seg i et vakkert kyst­landskap.

Det er sommer og hyttetur, men hvem er det som bestemmer på hytta? Det er selvfølgelig mor. Hun insisterer på at alt skal være som det har vært, som hun har bestemt det skal være.

«De små jentene» er et rasende forsøk på å sprenge seg ut av arv og miljø og isteden velge sine egne verdier i livet.

Fotball og kultur

Fotball, sports­vasking, vennskap

ENGASJERTE: To norske journalister med ekte engasjement for fotball. Foto: Kristoffersen publishing

Bok : « Drømmen om England 2 »

« » Forfattere : Lars Backe Madsen og Jens M. Johansson

Sjanger : Sakprosa

Anbefalt av: Leif Ekle

Radarparet fra Dagens Næringsliv, Lars Backe Madsen og Jens M. Johansson, ga ut fotballboka «Drømmen om England» for atten år siden.

Nå er oppfølgeren her. To middel­aldrende herrer drar til England, denne gangen for å redde fotballen – fra vanvittige penge­summer, sports­vasking og alt det andre som går galt.

Morsomt? Sprøtt? Ja, begge deler. Saklig alvor og ekte engasjement? Det også. Og vennskap. Ikke minst det siste.

Fotballbok fra øverste hylle!

Fotball, Man. United og Liverpool

ERKERIVALER: En bok som passer for alle som er interessert i engelsk fotball. Foto: Vigmostad/Bjørke forlag

Bok : Rødt mot rødt

Forfattere : Phil McNulty og Jim White

Phil Oversetter : Erik Ringen

Sjanger : Sakprosa

Anbefalt av: Leif Ekle

Phil McNulty og Jim Whites «Rødt mot rødt» handler om en av de dypeste og seigeste stridighetene i fotballens verden – så vel på klubb- og bynivå, som blant hundre­tusener av fans. Lokalt og verden over.

Manchester United og Liverpool FC.

To erfarne fotballjournalister fra hver sin by, har sammen skrevet denne vittig-underholdende og interessante boka. Så vel historisk som i nåtid.

Nerdete og morsomt.

Dannelse, kunsthistorie, Munch

MUNCH-KUNNSKAP: Lær mer om en av våre mest kjente kunstnere. Foto: Aschehoug forlag

Bok : «Stormen – Bind 1»

: «Stormen – Bind 1» Forfatter : Ivo de Figueiredo

: Ivo de Figueiredo Sjanger : Biografi

: Biografi Anbefalt av: Knut Hoem

«Stormen» gir en følelse av oversikt over første halvdel av et kunstner­liv jeg tror mange av oss kjenner til stykkevis og delt.

Vi har fått oversikt over Edvard Munchs oppvekst og utdannelse i Kristiania, og det kunstneriske gjennom­bruddet i Paris og Berlin. Det er bare å glede seg til fortsettelsen i det andre og siste bindet.

Det er spennende å se Munch gjennom øynene til den erfarne historie­fortelleren Ivo de Figureido.

Tegneserie, kunst, memoar

SITTER I: Å lese «Skygger» er unnagjort på et kvarter. Å oppleve den tar hvilken tid som helst. Foto: No Comprendo Press

Bok : «Skygger»

«Skygger» Forfatter/tegner: Steffen Kverneland

Sjanger : Memoar

: Memoar Anbefalt av: Leif Ekle

Denne boken ligner ikke veldig på en tegneserie. Den ligger minneboka nærmere, der tegningene – bildene – forteller historiene i nærgående glimt. Teksten støtter opp.

Det er dystert, men lyset bor også i denne vakre, samtidig grimme, framstillingen av liv og år vi har rett bak oss. Pandemi, Ukraina-krig, men også fars­lykke og lyset i naturen.

Kverneland er en betydelig tegner, maler – kunstner. Dette er ei bok å komme tilbake til.

Glitrende. Her er egentlig mål­gruppa vidåpen.

Klima og natur

Klima, ulv, familie og spenning

GULLBRYLLUP: Familiefeiringen sporer av i denne spenningsromanen. Foto: Samlaget

Bok: «Gult farevarsel»

Forfatter: Brit Bildøen

Sjanger: Roman

Anbefalt av: Cille Biermann

Kjernefamilien er innestengt på et avsidesliggende fjell­pensjonat, mens uværet herjer utenfor og har sørget for flom, skred og stengte veier.

Innenfor tømmer­veggene herjer en stillere storm; uvennskap, sjalusi og hemmeligheter tyter frem i sprekkene i den tilsynelatende lykkelige familien. Og hvem har tatt livet av kjælehunden Laban?

Brit Bildøens roman er en psykologisk krim i reneste Agatha Christie-stil, og viser hva mennesker kan gjøre i blind idealisme.

Klima, vær, relasjoner, spenning

VANNET STIGER: Vann på alle kanter skaper utfordringer. Foto: Aschehoug forlag

Bok: «Etter oss»

Forfatter: Gøhril Gabrielsen

Sjanger: Roman

Anbefalt av: Cille Biermann

En 43 år gammel kvinne klatrer opp fra sin fuktige, nitriste, råtebefengte kjeller­leilighet til første etasje for å hilse på stemoren for første gang. Stemoren – ikledd stilett­hæler og gepard­trykk – er nær en halv meter lavere og ti år yngre.

Hva nå med fremtiden til familie­bedriften i fiskeværet?

Gøhril Gabrielsen skriver om odde relasjoner og sårbare situasjoner. Det er også noe dirrende thriller­aktig knyttet til været utenfor.

Forgiftet natur, naturens kraft, fotokunst

DEN MAGISKE NATUREN: Bildene i Cal Flyns bok er mye mer enn bare «ruinporno». Foto: Forlaget Press

Bok : «Forlatte steder – Livet i et landskap uten mennesker»

: «Forlatte steder – Livet i et landskap uten mennesker» Forfatter : Cal Flyn

: Oversetter : Miriam Lane

Sjanger : Sakprosa

: Sakprosa Anbefalt av: Ola Hegdal

Bli med på en reise til Slab City, Tsjernobyl, Detroit og Verdun. For selv på de mest forgiftede slagghauger i verden vokser det noe.

Cal Flyn har skrevet en strålende bok om naturens utrolige evne til å ta tilbake det den har tapt. En forhandling mellom sorg og håp, mellom forfall og ny vekst, med fantastiske fotografier.

Boken viser oss hvordan naturen tar igjen.

Naturvern, vold, mystiske hendelser

KAMP: Noen slår tilbake på vegne av naturen. Foto: Flamme forlag

Bok: «Skriver­holmen»

«Skriver­holmen» Forfatter: Olav Løkken Reisop

Sjanger: Roman

Anbefalt av: Cille Biermann

Fugler ramler ned og dør, mennesker forsvinner, og den grøtete klamme tåken kveler det meste. Hva i all verden er det som skjer i idylliske Hurdal?

Olav Løkken Reisops roman «Skriverholmen» passer ikke akkurat inn i en glanset turist­brosjyre for Hurdal kommune.

Det store spørsmålet i romanen er: Kan vold forsvares – selv om det er for å redde naturen?

Krim

Skeive helter, britisk historie, krim

SOM FORFATTEREN: Hovedpersonen i boken er som Val McDermid selv, i grunnen. Foto: Cappelen Damm

Bok : «1989»

: Forfatter : Val McDermid

: Oversetter: Line Gustad Fitzgerald

Line Gustad Fitzgerald Sjanger : Krimroman

Anbefalt av: Gerd Elin Stava Sandve

Skotsk krims grand old dame er tilbake, med bind to i serien om journalisten Allie Burns.

I «1979» tok McDermid for seg kvinneforakt i tabloidpressen, homofobi, samt nasjonalistisk terrorisme.

I «1989» er hun blant annet innom Lockerbie-bombingen, kald krig og Østblokkens fall, lugubre medie­mogulers økende makt, og den hektiske jakten på en kur mot hiv og aids.

En virvel­vind gjennom åttitallets viktige temaer, med andre ord.

Men det som virkelig gjør McDermids serie gøy, er hoved­personen – den lesbiske blad­fyken Allie Burns. Hun er deilig rapp­kjefta, smart men samtidig sårbar, hele tida med hjertet på rett sted.

Toppturer, relasjoner, krim

BARSKE TURER: Bli med ut i den ville naturen i denne historien. Foto: Bonnier forlag

Bok : «Sarek»

: «Sarek» Forfatter : Ulf Kvensler

: Ulf Kvensler Oversetter : Bodil Engen

: Bodil Engen Sjanger : Krimroman

: Krimroman Anbefalt av: Ola Hegdal

Fire stockholmere drar på tur ut i den svenske ødemarken, til Sarek i svensk Lappland.

Tre av de fire kjenner hverandre fra før, og det er fjerdemann som tilfører det ekstra elementet som vipper kjemien i gruppen over i det destruktive.

En høyeffektiv villmarks­thriller om de voldsomme kreftene i naturen, både utenfor og inni oss.

Dette er krim­versjonen av «71 grader nord» i bokform.

Debatt og samfunn

Transdebatt, kjønns­identitet, underholdning

PRISBELØNT: En fortelling om kjærlighet, kjønn, sex og morskap Foto: Kagge forlag

Bok : «Detransition Baby»

: Forfatter : Torrey Peters

Oversetter: Kirsti Vogt

Kirsti Vogt Sjanger : Roman

: Roman Anbefalt av: Gerd Elin Stava Sandve

Går det an å debattere trans og kjønn og identitet med innestemme? Amerikanske Torrey Peters, som selv er trans­kvinne, gjør i det minste et realt forsøk.

Hun skriver trans­folk innenfra. Viser hvorfor hun mener det er ok å angre på kjønns­bekreftende behandling. At livet er vanskelig å leve uansett kjønns­identitet. Og burde det ikke bli enklere å stifte familie utenfor det klassiske mor-far-barn-mønsteret?

Spennende spørsmål med kloke forsøk på svar, i det som også er en morsom og underholdende roman.

Politisk ukorrekthet

KULTURKRIG PÅ NORSK: Dette er bokversjonen av woke-kritikken. Foto: Aschehoug forlag

Bok : «Kanseller meg om du kan»

: «Kanseller meg om du kan» Forfatter : Danby Choi

: Danby Choi Sjanger : Sakprosa

: Sakprosa Anbefalt av: Ola Hegdal

Alle som har følt på en stigende irritasjon over kansellerings­kultur, politisk korrekthet og krenkelses­hysteri, vil her finne mye å godte seg over. Choi er redaktør for nett­avisen Subjekt, som har vært de mest uttalte kritikere av alt woke.

Der tilhengerne ser medfølelse og omsorg, ser Choi overfølsomhet og sensur­trang.

«Kanseller meg hvis du kan» er en ypperlig oppsummering av hvordan dette amerikanske fenomenet har artet seg i Norge.

Fjerne strøk

Midtøsten – fra alle sider

AKTUELL: Midtøsten er på tragisk vis et brennbart og høyst aktuelt tema. Foto: Hertervig forlag

Bok : «Den lange uken»

: «Den lange uken» Forfatter : Arild I. Olsson

: Arild I. Olsson Fotograf : Jarle Aasland

: Jarle Aasland Sjanger : Sakprosa

: Sakprosa Anbefalt av: Knut Hoem

«Den lange uken. En grenseløs reise i Midtøsten» er blitt en fargerik og livlig fortelling fra et område vi alle brenner etter å forstå mer av akkurat nå.

Fotograf Jarle Aasland og Journalist Aril I Olsson, begge tilknyttet Stavanger Aftenblad, møter mennesker på alle sider av konflikten i Midtøsten med nysgjerrig respekt og passe store doser humor. Det kommer de langt med.

Dette er Midtøsten-kunnskap for folk flest.

Fattig og rik i det moderne India

PENGEMAKT: Penger teller mer enn prinsipper i denne historien. Foto: Bonnier

Bok : «I syndens tid»

: Forfatter : Deepti Kapoor

Oversetter : John Erik Bøe Lindgren

Sjanger : Roman

Anbefalt av: Gerd Elin Stava Sandve

Hva er det egentlig som foregår i India? Hvordan er det å leve i et land med så enorme forskjeller mellom fattig og rik? Indisk­fødte Deepti Kapoor gir noen svar i sin spennings­roman.

En lutfattig gutte­pjokk jobber seg opp og fram til å bli tjener for en svimlende rik, ufordragent privilegiums­blind playboy av en gutte­mann. En journalist er usikker på moralske valg hun må ta. Politikerne er korrupte. Politiet likeså.

Kapoor bruker alle fargene i skrinet for å tegne fram sitt portrett av det moderne India. Resultatet er ikke vakkert, men absolutt underholdende.

Japan – myter og kultur

JAPAN-KUNNSKAP: Boka er pepret med japanske litterære referanser, forklart i oversetterens fotnoter. Foto: Solum Bokvennen

Bok : «Tornetrekkeren»

: Forfatter : Hiromi Ito

Oversetter: Ika Kaminka

Sjanger : Roman

Anbefalt av: Gerd Elin Stava Sandve

Dette er en rar, «smal» bok. Men artig, særlig for alle med en viss interesse for japansk kultur.

Forfatteren er japansk, men bor i USA. Slik er det også for roman-hovedpersonen. Når hennes aldrende foreldre i Japan blir syke, drar hun hjem.

Hun kjenner på kryss­press, for hun har også en syk ektemann, og en tenårings­datter. Men i japansk kultur, særlig i templene og i poesien, finner hun støtte og trøst. Tilhørighet.

En annerledes lese­opplevelse, gøy for den som drømmer om å dra til Japan.

Frihetskamp, feminisme, nysgjerrig på verden

LITTERATURENS KRAFT: Denne passer godt for alle som tror – eller i det minste håper – at litteratur kan forandre verden. Foto: Forlaget Press

Bok : «Nervøse tilstander»

: «Nervøse tilstander» Forfatter : Tsitsi Dangarembga

: Tsitsi Dangarembga Oversetter : Merete Alfsen

: Merete Alfsen Sjanger : Roman

: Roman Anbefalt av: Anne Cathrine Straume

Tsitsi Dangarembga skildrer en ung jentes oppvekst i Rhodesia – Zimbabwe – på 1960-tallet. Hun er preget av fremtids­tro og optimisme, på tross av institusjonaliserte stengsler som en svart, kolonialisert kvinne konfronteres med.

Boken er den første i en trilogi der de neste bindene kommer på norsk i 2024 og 2025. Den friske forteller­stemmen kan minne om Napoli-kvartetten til Elena Ferrante.

Drømmen om frigjøring og forandring sitrer gjennom denne boken, som regnes som en moderne afrikansk klassiker.

Korrupsjon, konflikter, Afrika

RASENDE REGIMEKRITIKK: «Den gamle hesten» er blitt kalt Afrikas «Animal farm». Foto: Kagge forlag

Bok : «Den gamle hesten»

«Den gamle hesten» Forfatter : NoViolet Bulawayo

: Oversetter : Bente Klinge

Sjanger : Roman

Anbefalt av: Ola Hegdal

Lederen i det afrikanske landet Jidada er en hest, uten at det i seg selv er et problem for innbyggerne, som også er dyr. Det som imidlertid er et problem er at den gamle hesten og juntaen hans er en gjeng gjennomkorrupte utsugere.

Det er omtrent slik Robert Mugabe og hans klikk i Zimbabwe var, i landet forfatteren NoViolet Bulawayo kommer fra.

Boken er et vulkan­utbrudd av en roman som jevnlig truer med å bryte sammen, men likevel etterlater et voldsomt inntrykk. Tholukhuti!

Lyrikk og filosofi

Mote, reise, lyrikk

REISELEKTYRE: Man kommer langt med denne boken på neste togreise i Europa. Foto: Cappelen Damm

Bok : «Til mote»

: «Til mote» Forfatter : Morten Langeland

: Morten Langeland Sjanger : Lyrikk

: Lyrikk Anbefalt av: Knut Hoem

Morten Langeland er en poet som kombinerer historisk bevissthet med raffinert samtids­forståelse. I sin nye bok reiser han ut i verden, med tog, sammen med sin gravide kjæreste, som driver et bibliotek over motebøker i Nasjonalmuseet.

Det er en bok av den sorten som jeg gjerne vil bli sett sammen med.

Les Langeland og bli glad.

Filosofi, håp, populærvitenskap

TVILEREN: Denne passer for alle dem som tviler seg frem i livet. Foto: Kagge forlag

Bok : «Håpets filosofi»

: «Håpets filosofi» Forfatter : Lars Fr. H. Svendsen

: Lars Fr. H. Svendsen Sjanger : Filosofi

: Filosofi Anbefalt av: Anne Cathrine Straume

Hva kan vi håpe på i tider som disse, da verden er preget av krig og undertrykkelse? Kan vi i det hele tatt håpe, når jordens gradestokk stadig viser varmere klima?

Filosof Lars Fr. Svendsen mener håpet motiverer til handling. I denne populær­vitenskapelige boken går han i dialog med både tidligere og nålevende filosofer og gjør tankene deres tilgjengelige gjennom hverdagslige eksempler.

En tankevekkende, liten bok som passer for alle dem som tviler seg frem i livet.

Høyst lese­verdig og sitat­vennlig bok for et bredt publikum.

Historie

Abort, alkoholforbud, oslohistorie

FIFF OG FATTIGFOLK: Lotta Elstad har skrevet en energisk, svært sjarmerende historiske roman. Foto: Cappelen Damm

Bok : «Xiania»

: «Xiania» Forfatter : Lotta Elstad

: Lotta Elstad Sjanger : Roman

: Roman Anbefalt av: Gerd Elin Stava Sandve

En frisk og freidig heltinne, Klara på 19 år, ankommer det stinkende slum­strøket Vaterland. Året er 1920, og byen er Kristiania, altså Oslo. Klara er uplanlagt gravid, og syk etter flere mislykka abort­forsøk. Hun trenger hjelp.

Alkohol­forbudet fører til ymse lyssky aktiviteter, både blant fiff og fattigfolk. Nøyaktig hvilke, blir det opp til Klara å forstå. På kjøpet får leseren en spennende historie­leksjon.

Med godt driv og språklig spenst tar Elstad leserne med på en forrykende ferd gjennom hovedstaden.

Historie, finans, byutvikling

FORMET OSLO: Et underholdende portrett av en eksentriker, ofte på kant med både lov og moral. Foto: Dreyer forlag

Bok : «Spekulanten – Georg Walentin Hammers Kristiania»

: «Spekulanten – Georg Walentin Hammers Kristiania» Forfatter : Vidar Trædal

: Vidar Trædal Sjanger : Sakprosa

: Sakprosa Anbefalt av: Jonas Hansen Meyer

Georg Walentin Hammer var eiendoms­spekulant i en tid da ordet «spekulant» ikke ennå hadde fått en negativ klang. Boken skildrer Oslo i tiden både før og etter det store økonomiske krakket i 1899, og gir et portrett av en finans­akrobat som stadig vekk fant «kreative» måter å tjene penger på.

Boken er for historie­elskere med en forkjærlighet for lyssky forretninger.

Norgeshistorie, krigen, landssviker­oppgjør

ØKT FORSTÅELSE: Vi har fortsatt mer å lære om det som skjedde under og etter krigen. Foto: Pax forlag

Bok : «Bokstaven R. Hundre landssviksaker fra Rinnan til Rød»

: «Bokstaven R. Hundre landssviksaker fra Rinnan til Rød» Forfatter : Torgeir E. Sæverass

: Sjanger : Sakprosa

Anbefalt av: Leif Ekle

Politimannen Knut Rød ble frifunnet etter krigen, også for sin rolle i deportasjonen av jødene. Henry Oliver Rinnan, spion, angiver og torturist, ble dømt til døden.

De to sakene danner ytterpunkter i historiker Torgeir E. Sæveraas' gjennomgang av 100 landssvik­saker etter okkupasjonen, «Bokstaven R».

Om dommene var riktige eller ei, er ikke hovedsaken, snarere bakgrunn. Her handler det om utvikling av jusen, samtidas tenkning, dommerne og politikernes moralske dilemmaer.

Vi blir altså ikke ferdige med krigen. Sæveraas lar oss med denne boka forstå enda litt mer og bli litt klokere.

