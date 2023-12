Anbefalte barnebøker til jul

En virkelig klassiker

Foto: Samlaget/Jula Marie Nagelstad

Tittel: «Oskar og eg»

Forfatter: Maria Parr og Åshild Irgens (illustratør)

Sjanger: Barneroman

Passer for: 5 – 8 år

Det oser vennlighet ut av Maria Parrs barnebøker. Blir de kjedelige av den grunn? Slett ikke.

I «Oskar og eg» er det Ida på åtte år som forteller. Universet er en liten bygd på Vestlandet der Ida bor med mor, far og lillebror Oskar. Dagene fylles av rare, utfordrende og morsomme historier, der hvert kapittel er en avsluttet fortelling.

Overordnet handler det om mestring, om trygghet, og om å føle seg som en del av et større fellesskap. Det er fort gjort å ty til store ord i omtale av Parrs bøker. Kunsten hennes er at hun gjennom det underholdende og dagligdagse også får sagt noe eksistensielt om livet selv, rett og slett.

Boken har lure, sjarmerende og inkluderende illustrasjoner av Åshild Irgens.

Noe stort på gang

Foto: Aschehoug/Agnete Brun

Tittel : «Villdyr»

Forfatter : Håkon Marcus

Sjanger : Fantasy

Passer for: 9–12 år

Se opp for denne! Den første boken i en ny fantasy-serie fenger fra første side.

Her er alt som skal til i en klassisk fantasy: Et ensomt barn på trappen til tenårene, en parallell verden der gode og onde krefter kjemper om makten, og der dette barnet kan spille en avgjørende rolle. Hemmelige portaler, farlige fiender og selvoppofrende venner.

Debutant Håkon Marcus nikker både til «Harry Potter»-bøkene og «Den mørke materien», men «Villdyr» står fortryllende freidig på egne ben.

En mørk historie, språklig oppfinnsom og overbevisende gjennomført. Bare å vente spent på fortsettelsen.

Fandenivoldsk tegneserie

Foto: Agnethe Brun/Aschehoug

Tittel: «Grip den føkkings dagen»

«Grip den føkkings dagen» Forfatter: Kjersti Synneva Moen

Sjanger: Tegneserieroman

Passer for: Ungdom

Seksten år gamle Amalie reiser hjemmefra for å gå kunstlinjen på videregående. Det skal vise seg å bli utfordrende. Det første halve året går på selvtilliten løs, på vennskapet løs, jeg hadde nær sagt på livet løs.

Her handler det nemlig om å finne seg selv gjennom en nærmest uoverkommelig porsjon motgang. Ikke gi opp! Tro på deg selv! roper denne fandenivoldske fortellingen som er rørende, reflektert og skarp.

Og herlig spenstig tegnet.

Våg å møte verden

Foto: Aschehoug/MikrofilmFelix features

Tittel : «Nesejakten»

Forfatter : Andreas Rand og Annette Saugestad Helland (illustratør).

Sjanger : Bildebok

Passer for: 3 – 6 år

Pappa vil aldri være med Victor ut og leke. Han vil helst være hjemme.

Men en dag, når de leker snappe nese-leken, spretter Pappas nese av og flagrer ned fra balkongen. Dermed innledes en intens jakt etter nesen, og Pappa finner ut at det er mye spennende å oppdage utenfor leilighetens trygge vegger.

Annette Saugestad Hellands burleske illustrasjoner er proppfulle av energi: Leserne–eller de små betrakterne–får virkelig følelsen av å være med på en dramatisk og fartsfylt ferd.

For hva kan vel ikke en nese på rømmen lukte seg frem til?

En artig historie, som aldri levner noen tvil om det trygge forholdet mellom far og sønn under den viltre leken.

Et fyrverkeri om ordenes opprinnelse

Foto: Åsmund Holien Mo/Julie Pike/Aschehoug

Tittel: «Ordenes hårreisende hemmeligheter»

«Ordenes hårreisende hemmeligheter» Forfatter: Ragnhild Holmås og Henriette T. Osnes (illustratør)

Sjanger: Sakprosa

Passer for: 8 – 12 år

Dette er den morsomste boken om språk jeg har lest på lenge.

Ragnhild Holmås og illustratør Henriette T. Osnes har så til de grader funnet tonen i en ellevill bok om hvordan ordene oppstår og hvor de kommer fra.

Boken er tilsynelatende skapt etter lyst-prinsippet, der den ene assosiasjonen tar den neste. Men det er en viss orden i kaoset; ordene grupperer seg i områder som dyr, sport, humor eller banning. For den mer strukturerte leser fins det et nyttig register bak i boken.

Lærerik, underholdende og inkluderende. En super sakprosabok for nysgjerrige lesere.

Vi hører sammen

Foto: Agnete Brun/Samlaget

Tittel : «Badesommar»

Forfatter : Ruth Lillegraven og Mari Kanstad Johnsen (illustratør)

Sjanger : Diktbok

Passer for: 6 år og oppover

At gamle også har vært barn en gang, og at de som er barn en gang skal bli voksne, det blir nydelig skildret i denne diktsamlingen, der alle diktene utgjør én lang fortelling.

Det handler om å høre til, men også om å få til.

Jeg-fortelleren i boken er snart den eneste i klassen som ikke kan svømme. Hvordan kan mormor, som er gammel og snart skal dø, bidra til at sommeren blir en skikkelig badesommer? Dikt for barn kan være tøysevers og morsomme regler, eller det kan være underfundig filosofi som her.

Begge deler er bra. Mari Kanstad Johnsen løfter boken med sine få, men sterkt sanselige illustrasjoner.

Trigger rettferdighets­sansen

Foto: Julie Pike/Gyldendal

Tittel : «Cash money»

: «Cash money» Forfatter : Arne Svingen

: Arne Svingen Sjanger : Roman

: Roman Passer for: 9–12 år

Stadig flere bøker for barn som er gamle nok til å lese selv, fokuserer på fengende illustrasjoner, for å få de svakeste leserne med.

Det er vel og bra, men sterkere lesere må også få sitt.

Arne Svingen er en av Norges mest produktive og mest leste barnebok­forfattere. Han skriver spennings­bøker, lettleste humor­bøker, hardt­slående ungdoms­romaner og altså skikkelig gode barne­bøker som ofte tematiserer forskjellene mellom de som har mye og de som har lite.

Med «Cash Money» har han levert en suggererende historie om den rike vestkant­gutten som på et blunk blir lutfattig, da hans finans­akrobat av en far taper alt.

Der den gode moralen om at ekte vennskap betyr mer enn kjøpte og at godene er til for å deles kan bli i meste laget for en voksen leser, er jeg ikke i tvil om at budskapet slår an hos mål­gruppen.