KNUST KUNST: På Veneziabiennalen i 2015 skapte Camille Norment en mektig installasjon med knust glass. Det så ut som om hun hadde destruert den ikoniske Fehn-paviljongen. Også her spilte lyd en avgjørende rolle. Hun spilte blant annet på sitt glassharmonika, noe hun også skal gjøre i Grieghallen i år i forbindelse med Festspillene i Bergen. Her ser vi kronprinsesse Mette-Marit besøke Camille Norments installasjon under Veneziabiennalen i 2015.

Foto: Cornelius Poppe