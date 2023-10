Herlig ambisiøst

I Norge ser vi ofte på romantikken som uløselig knyttet til nasjonsbyggingen.

Nå vil Stavanger Kunstmuseum utdype og nyansere vårt begrensede bilde av denne epoken.

Utstillingen «Visjonære romantikere» presenterer to av våre mest nyskapende romantikere, Peder Balke og Lars Hertervig, stilt sammen med en spanjol av samme tidsepoke, ved navn Eugenio Lucas Velázquez.

Det er ikke kontroversielt å omtale Balke og Hertervig som visjonære, men jeg slet adskillig mer med å få Velázquez til å passe inn i bildet.

FARGEFORSTÅELSE: Her ser vi hvilken stor kolorist Lars Hertervig var. Se hvordan det skinnende blå speilblanke vannet, de lilla blånene i det fjerne forsterkes av de gylne og oransje tonene i sanden. Hva er det ved et maleri som dette som gjør at det ikke bare glir likegyldig forbi oss som så mange pene, romantiske landskapsbilder gjør? Hva er det ved Hertervigs malerier som gir dem noe litt overjordisk og denne tidløse kvaliteten? Foto: Stavanger kunstmuseum

Hvor kommer spanjolen inn i bildet?

Mitt (Google-baserte) inntrykk av Velázquez som maler, var at han var en av datidens mindre interessante etterapere av Francisco de Goya.

Det var derfor så morsomt å komme inn i utstillingen og se en helt annen verksgruppe enn den han er kjent for.

Her presenteres hans arbeider på papir, verk han visstnok aldri viste offentlig i sin egen levetid. Disse bærer preg av å være skapt som umiddelbare skisser, basert på direkte iakttakelse, og er fri for det poserende og forfengelige som preger mange av hans malerier.

Med raske strøk har han noen ganger med blekk, og andre ganger mer akvarell manet frem stiliserte landskaper og komposisjoner, som nærmer seg det helt abstrakte.

Et fantastisk eksempel er et mørkt bilde der vi aner konturene av tordenskyer og trær som beveger seg i vinden.

NATURKREFTER: Her ser vi noe vi kan tolke som trær og voldsomme skyer. Vi fornemmer hvordan vinden rusker i trærne og ser balanseringen av det mørke mot det hvite. Den klare overvekten av mørke gir spenning til komposisjonen. Foto: Museo Lázaro Galdiano Bildet fremstår nesten helt abstrakt, men er likevel lesbart som et landskap. Det ser ut som om solnedgangen har fått hele fjellsiden til å gløde. I forgrunnen er det antydet vann. Komposisjonen er bevisst bygget opp gjennom diagonaler. Foto: Museo Lázaro Galdiano Vi ser at uttrykket er preget av en konsekvent bruk av verktøy og valører. Foto: Museo Lázaro Galdiano

Men også denne verksgruppen er ujevn. Skissene spenner fra det litt kaotiske og formmessig uklare, til det helt briljante.

Men det ble i hvert fall klart for meg hva tanken med å forbinde nettopp disse tre kunstnerne var: Her handler det om hvordan de alle kan sies å bære i seg kimen til det moderne.

Outsiderens frihet

Men hva er så det visjonære og det moderne ved de to norske?

Begge brøt radikalt med tidens rådende kunstkonvensjoner. Kanskje ble dette mulig for dem fordi de på ulike måter hadde havnet litt på utsiden av den etablerte kunstscenen.

FJELL OG FJORD: For Balke var det ikke viktig å male et spesifikt landskap, men å fange stemningen i det mektige nordnorske kystlandskapet der høyfjell møter hav. Foto: Morten Henden Aamot / The Gundersen Collection

I Balkes tilfelle handlet det om at han etter mange år med sterk kritikermedfart, rett og slett hadde valgt å slutte å vise frem sine arbeider offentlig.

Hertervig fikk på sin side tidlig stempelet som håpløst sinnslidende. Selv om hans talent var åpenbart for de fleste, ble han sett på som en som man ikke kunne regne med.

Ekspressivt og nyskapende

I utstillingen sto jeg en lang stund og beundret et av mine favorittmotiver av Balke, nemlig «Fyrtårn i tåke» fra 1865.

GJENGANGER: Peder Balke er kjent for sin skildring av fyr ved den norske kyst. Vekslingen mellom det hvite, det beige, det grå, det sorte og det mosegrønne er typisk for Balke. Som maler var han en magiker som med noen kraftfulle spatelbevegelser kunne lokke frem et helt landskap. Foto: The Gundersen Collection

Her ser vi i hvilken forbløffende grad han løfter seg ut av den tradisjonelle romantikkens naturskildringer. Tårnet har noe futuristisk og uvirkelig ved seg, der det ser ut til å nærmest sveve over landskapet.

Balke er kjent for sin ekspressive maleteknikk, med alt fra spatel til trepinner.

Det kunne være kullsort og skinnende hvitt. Med hard pensel «vrikket» han malingen inn i motivet på sin helt egen måte. Ofte kunne han skrape malingen av igjen, og skape strukturer i overflaten.

I utstillingen fant jeg også et Hertervig-bilde jeg er ekstra glad i: «Gamle furutrær» som viser en eldgammel trolsk skog.

Her ser vi inn i en slags drømmeaktig trollskog, der vi brått kan forestille oss at vi ser fordreide ansikter i det mosegrodde mørke, at vridde grener kan se ut som hender. Legg merke til de knøttsmå menneskene (på venstre side av bildet) som strever seg gjennom terrenget og som understreker hvor små vi er i forhold til den mektige naturen. Foto: Stavanger Kunstmuseum/Dag Myrestrand

Selv om Hertervig brukte penselen mer tradisjonelt enn Balke, var han utvilsomt en nybrottsskikkelse av samme kaliber.

Heller ikke han var opptatt av å formidle topografien korrekt. Enten han malte trær, fjell eller vann får man ofte en opplevelse av at Hertervig skildrer et indre landskap mer enn et ytre.

I noen bilder gir havets glassklare speiling av himmelen en uvirkelig og drømmeaktig følelse. Mange av hans senere bilder har et langt tydeligere slektskap med 1930-tallets surrealisme enn med 1860-tallets romantikk.

En bredere strøm

Tanken om at romantikken går svanger med modernismen, er i grunnen ikke ny.

I kunsthistorien omtaler vi for eksempel gjerne den spanske romantikeren Francisco de Goya som den moderne kunstens far, fordi hans marerittaktige redselsmotiver foregrep både ekspresjonismen og surrealismen.

Likevel bringer utstillingen oss en viktig innsikt: Den viser nemlig at dette nyskapende fremtidsaspektet ikke bare er noe som finnes hos et ruvende enkeltgeni, men at det kan ses som en bredere brytningsstrøm i det romantiske.

NORDLYSET: Bildet viser nordlys, men det ser mer ut som en mer transcendental himmelsk hendelse. Med årene ble Balkes koloritt mer og mer ribbet og nærmet seg det helt svart-hvite. Underlig nok tar jeg meg ikke i å savne farger i disse maleriene over hode. Foto: Photo courtesy of the owner/The Hearn family trust

Som fagnerd elsker jeg ambisjonsnivået i denne kunnskapsmettede utstillingen. Jeg liker den lille kunsthistoriske opprydningsprosessen, og lanseringen av et flunkende nytt og velplassert begrep som «visjonære romantikere».

Men dette er ikke likevel ikke bare for spesielt interesserte, her tror jeg Stavanger kunstmuseum har potensial til å treffe virkelig bredt.