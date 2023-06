Komisk kunst

HARMONI: Utstillingen avsluttes med et virkningsfullt møte mellom Jan Christensens verk «Painting myself into a corner» fra 2004 og Odd Nerdrums maleri «En blind sanger og to dansere.» laget mellom 1991–2004. Kanskje kan man tolke denne sammenstillingen som en liten morsom replikk til Odd Nerdrum, som utvilsomt i perioden mellom 1970 og 1990 var å betrakte som en av våre største, men som har klart å male seg selv grundig inn i et hjørne i norsk kunstliv.

Foto: Haugar kunstmuseum/ Øystein Thorvaldsen