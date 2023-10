En av Nordens fremste kunstnere

PIONERER: Harriet Backer og Kitty Kielland levde sammen i 40 år. Hvorvidt de var mer enn venninner er ikke godt å si, og kanskje ikke så vesentlig, det viktige var at de våget å gå i front og vise at en kvinne ikke må virkeliggjøres gjennom ekteskap eller moderskap, men er individer gode nok i seg selv. De ble begge betraktet som så usedvanlig dyktige at ble omtalt i maskuline termer. Kunstneren Jean Heiberg skrev blant annet i et brev om tidens mest fremstående kunstnere, nærmest med forundring: «Harriet Backer og Kitty Kielland hører egentlig sammen med disse mannfolk, vi får kanskje ta dem med.» «Kunstneren Kitty Kielland» (1883).

Foto: Børre Høstlund / Nasjonalmuseet