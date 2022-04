Troms har flest skredulykker i landet: 45 døde de siste 20 årene

Torsdag gikk det galt igjen, da tre franske skiturister omkom i fjellet like oppfor kommunesenteret Lyngseidet i Lyngen. Alle de tre var menn i 60-årene.

Forrige uke døde en tysk statsborger i 30-årene i Veidalsfjellet lenger nord på Lyngenhalvøya.

For innbyggerne som bor i det alpine landskapet i Troms, har alle dødsulykkene blitt en belastning. Tusenvis av skikjørere strømmer til området, både fra regionen, men ikke minst fra utlandet.

Her kan man kjøre på ski fra fjelltoppen og helt ned i fjæra. Lyngenhalvøya er spektakulær, men den har sine skyggesider.

– Vi har en nådeløs natur her. Det er helt opplagt at om du beveger deg i et terreng som er brattere enn 30 grader, så er det en viss sannsynlighet for at det kan ende med døden. Det skjer dessverre altfor ofte, sa ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen etter ulykka torsdag.

Kommunen har nå utviklet en SMS-løsning for å advare utenlandske skiturister mot skredfaren.

– Ikke overrasket

Audun Hetland leder Kompetansesenteret for skred ved UiT Norges arktiske universitet.

Han er ikke overrasket over at det skjer alvorlige skredulykker i Troms akkurat nå. Med så mye folk som ferdes i fjellet og så utfordrende forhold, er faren stor.

Han peker på at det er tre ting som skal til for få et snøskred:

Du trenger bratte nok fjell, og det finnes det mange av både i Troms og andre deler av landet.

Det andre er lagdelt snø. Det er det som er utfordringen i Troms nå.

Det tredje er at noen utløser skredet.

– I de aller, aller fleste tilfellene er det de som omkommer i ulykken eller noen de er på tur med, som utløser skredet. Så når man har det snødekket man har i dag, og så mange folk i fjellet, er det dessverre ikke overraskende at det går galt igjen og igjen, sier Hetland.

De siste 20 årene har 112 personer mistet livet i snøskred i Norge. 45 av dødsulykkene skjedde i Troms, 16 i Nordland, 14 i Møre og Romsdal og ni på Svalbard.

Vinteren 2019 ble den verste skredvinteren i Troms. Til sammen sju person omkom da i skredulykker. På Blåbærtinden i Tamokdalen i Balsfjord ble tre finske og en svensk skikjører tatt av skred 2. januar. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Ble selv tatt

Skikjører Nikolai Schirmer ble tatt av snøskred i Tromsø i slutten av 2020.

– Det har ført til en ny type frykt. Nå vet jeg faktisk hvor hjelpeløs man er i snømassene og håper at det kommer til å gå bra, sier han.

Denne påska er han i Tamokdalen for å stå på ski. Utfordrende snøforhold gjør at han ikke har planer om å bevege seg opp i bratt terreng.

– I dag skal vi på en rolig tur under tregrensa. Du må velge de gode og trygge dagene for å komme helt til topps, forklarer han.

Skikjører Nikolai Schirmer ble tatt av snøskred i slutten av 2020. Han overlevde, men forteller at hendelsen gjør at han har en ny type frykt for snøskred. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Videre er han tydelig på at det alltid vil være en viss fare for snøskred når man beveger seg inn i skredterreng.

Selv venter han alltid på trygge perioder før han beveger seg opp i bratte fjell.

– Jeg ventet en måned for å kunne gjøre en tur jeg var på tidligere denne uka, forklarer Schrimer.

Stor snøskredfare i påska

I Troms og Finnmark vil snøskredfaren være høy gjennom hele påska. Svake og stabile lag med snø preger regionen.

– Der må man bare ta det rolig og holde seg unna skredterreng, og helle prøve å kose seg i slakere terreng, sier Gustav Pless, geolog ved NVE.

Han understreker at det er sjanse for at det går skred hvis man beveger seg opp i brattere terreng.

På Nord-Vest landet og Trøndelag vil det komme mye nedbør. Kombinert med svake snølag gjør det at faregraden for snøskred blir stor fra og med i dag.

I Jotunheimen, indre Sogn og nedover Vestlandet er snødekket vedvarende svakt. Generelt er det utfordrende snødekke over hele landet.

– Det er en særlig dårlig inngang på påsken, vi ønsker bare at folk tar det rolig, sier Pless.

Dette er dødsulykkene i Norge de 20 siste vintrene:

Vinteren 2021/2022: 4 døde

Vinteren 2020/2021: 9 døde

Vinteren 2019/2020: 4 døde

Vinteren 2018/2019: 13 døde

Vinteren 2017/2018: 3 døde

Vinteren 2016/2017: 2 død

Vinteren 2015/2016: 5 døde

Vinteren 2014/2015: 6 døde

Vinteren 2013/2014: 9 døde

Vinteren 2012/2013: 8 døde

Vinteren 2011/2012: 7 døde

Vinteren 2010/2011: 13 døde

Vinteren 2009/2010: 9 døde

Vinteren 2008/2009: 4 døde

Kroken, Tromsø, februar 2009, 1 skikjører omkom

Kirketaket, Romsdalen, mars 2009, 1 skikjører omkom

Hiorthfjellet, Svalbard, mars 2009, 1 skuterfører omkom

Tromsdalstind, Tromsø, mai 2009, 1 turgåer omkom

Vinteren 2007/2008: 3 døde

Vinteren 2006/2007: 3 døde

Sølvkallen, Sunnmøre, mars 2007, 1 skikjører omkom

Åse, Andøya, mars 2007, 1 skuterkjører omkom

Kvalvikfjellet, Lyngen, mars 2007, 1 snøskuterkjører omkom

Vinteren 2005/2006: 2 døde

Hamneidet Lyngen, april 2006, 1 skikjører omkom

Råna, Sunnmøre, april 2006, 1 skikjører omkom

Vinteren 2004/2005: 3 døde

Kongstind, Svolvær, februar 2005, 1 klatrer omkom

Jondal, Hardanger, mars 2005, 1 skigåer omkom

Tromsdalstind, Tromsø, april 2005, 1 turgåer omkom

Vinteren 2003/2004: 4 døde

Torfinnstind, Jotunheimen, januar 2004, 1 klatrer omkom

Målselv, Troms, februar 2004, 1 jeger omkom

Grovabreen, Jølster, mars 2004, 1 skigåer omkom

Malardalen, Svalbard, mars 2004, 1 skuterkjører omkom

Vinteren 2002/2003: 2 døde

Tronfjell, Alvdal, november 2002, 1 skikjører omkom

Bispen, Romsdalen, januar 2003, 1 turgåer på truger omkom

(Kilde: NGI)