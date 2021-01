Kvinnen ringte etter hjelp rundt klokken 14:18. Politiet bekrefter dødsfallet sent fredag kveld.

Mannen som ble funnet død, er 48 år gammel. Han har ifølge politiet omkommet som følge av skader etter et fall.

Mannen ble funnet et stykke unna kvinnen, som hadde brukket foten som følge av fallet.

Fraktet til sykehus

Det var i ettermiddag ble det meldt om at politi og redningsmannskaper har jobbet med å redde minst én person ned fra et fjell i Vestvågøy i Lofoten.

De meldte først at det var en kvinne som hadde meldt fra at hun hadde skadet en fot og hadde behov for hjelp.

Da de første medlemmene fra Vestvågøy Røde Kors Hjelpekorps kom fram til kvinnen, som var kald og utmattet, fikk de vite at det var en person til som lå litt lenger opp i fjellet.

Hjelpemannskaper fra Svolvær Alpine Redningsgruppe var også utkalt, klarte raskt å lokalisere mannen, som ble funnet omkommet.

– Han blir funnet av redningsgruppen, og bærer preg av å ha falt. Han er såpass skadd at han er død når vi kommer fram. Han blir også hentet med helikopter, etter å ha blitt fraktet et stykke ned fjellet, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Ulf Slettan til NRK.

Ifølge de som var på stedet, var det mye vind i området, men ellers helt greie forhold til å gå i fjellet. Både den skadde kvinnen og turkameraten hadde brukt stegjern, eller isbrodder.

Ulykken skal ha skjedd i området nord for Bjørnlitinden, i Vestvågøy kommune i Lofoten.

Dårlig dekning

På grunn av dårlig dekning i området var det vanskelig å finne fram til det eksakte stedet kvinnen befant seg.

– Men hun brukte blant annet en hodelykt til å vise hvor hun var til Sea King-helikopteret, sier Slettan.

– Vet dere noe om hva som skjedde, som gjorde at de falt?

– Nei, det vet vi egentlig ingenting om. Vi har startet rutinemessig etterforskning og vil forsøke å få avdekket hva som har skjedd.

I politiets Twitter-meldinger var det to forskjellige fjell som var nevnt, Blålitinden og Bjørnlitinden. Dette skal ifølge Slettan ikke vært avgjørende for hvorfor det tok såpass lang tid å finne kvinnen.

– Vi visste noenlunde hva slags område det var i, selv om vi ikke hadde fått nøyaktig posisjon fra kvinnen. Vi mistet kontakten med henne etter hvert. Det viste seg at vi fant henne i det området vi antok at hun var i, sier han.