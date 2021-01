Ski- og klatreprofil Øystein Stangeland (51) har vært savnet siden lørdag 16. januar.

Han ble meldt savnet av samboeren da han ikke kom tilbake som avtalt etter en skitur i området Skittentind på Kattfjordeidet i Tromsø.

Det har vært gjort flere søk i området, men det har vært svært utfordrende på grunn av dårlig vær og skredfare. 19. januar ble det vurdert at det ikke var håp om å finne personen i live. Aksjonen ble derfor omdefinert til søk etter antatt omkommet person.

Onsdag ble en person funnet omkommet i et snøskred i området. Alt tyder på at det er Øystein Stangeland som er funnet siden det ikke er andre som er savnet i området.

Troms politidistrikt skriver følgende i ei pressemelding:

– Den omkomne er ikke formelt identifisert, men politiet legger til grunn at det er savnede Øystein Stangeland som er funnet omkommet. De pårørende er informert.

På det meste har 30–40 mennesker deltatt i søket på Kvaløya. Blant annet har mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Norsk Radio Relæ Liga, Sivilforsvaret, politiet og helsepersonell vært med.

– Betydelige ressurser har bidratt i leteaksjonen. Politiet takker både frivillige og beredskapsaktører for innsatsen, opplyser politiet videre.

Svært mange har deltatt i søket etter Øystein Stangeland. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Minnes av turvenner

I 2008 deltok Øystein Stangeland på en ekspedisjon på verdens nest høyeste fjell K2. Der var han sammen med Lars Nessa, Cecilie Skog og hennes ektemann Rolf Bae. Bae ble tatt av et isras og omkom.

På Instagram hyller Cecilie Skog turkameraten sin.

Like etter at det ble offentliggjort at det var Øystein Stangeland som var antatt omkommet på Kvaløya, skrev Stein P. Aasheim følgende på Facebook:

«Nok en gang var det en av de beste, en av de flotteste, fineste og denne gangen den aller mest erfarne. Øystein Stangeland var et forbilde å ha. Utenom miljøet er det ingen som har hørt om han. Du fant han ikke på sosiale medier. Han var i fjellet. Der er han fortsatt.»

Forrige uke ble det arrangert fakkeltog på Kvaløya til minne om Stangeland. Rundt 30–40 mennesker deltok. Foto: Fabian Ubeda / NRK