En person tatt av skred i Rauma

Det ble satt i gang full redningsaksjon ved Gråfonnfjellet i Rauma etter at en person ble tatt av snøskred søndag formiddag.

– Det var et turfølge på tre i området da skredet gikk og en av dem ringte oss og fortalt at en av dem var tatt av skredet. Det var en mann i 40-årene og vi satte i gang full redningsaksjon, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad.

Luftambulansen, redningshelikopter, skredgruppe og redningshunder deltok i aksjonen.

Foto: Ottar Rydjord

Hentet ut av redningshelikopter

Rundt klokken 14.00 melder politiet at personen skal være funnet av sine turkamerater.

– Vi fikk beskjed fra ambulansehelikopteret som kunne se fra luften at personen var funnet av sine kamerater. De satte i gang hjerte lungeredning. Nå er personen hetet ut med helikoptre, forteller Farstad.

Politiet har foreløpig ikke opplysninger om mannens helsetilstand.

Stort skred

– Vi vet ikke så mye om selve skredet ennå, men personen som ringte sa det var et stort skred, sier Ferstad.

Selv om redningsaksjonen er over har politi og redningsmannskap fremdeles folk i området for å sjekke om det kan ha vært andre i nærheten da skredet gikk.

– Det er så langt ikke tegn på at det var noen andre i området da skredet gikk, men vil nå gjøre undersøkelser for å bli sikre på at ingen flere er tatt av skredet før aksjonen avsluttes, sier Ferstad.