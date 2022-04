Dagen etter at tre franske skiturister mistet livet i et snøskred i Lyngen, skinner sola på fjelltoppene i kommunen.

Av erfaring vet Lyngen kommune at en dag som dette trekker skiturister til fjellet. Derfor har de i noen uker jobbet med å få på plass en SMS-varsling som sendes ut til alle utenlandske turister som kommer til Lyngen i forbindelse med påska.

Denne varslinga var ment å sendes ut fredag ettermiddag, uavhengig av torsdagens ulykke med dødelig utfall. Nå har kommunen valgt å framskynde varslinga.

– På bakgrunn av været i dag og forholdene i fjellet, så prøver vi å få det ut klokka 9 i dag, sier rådmann og beredskapsleder Frode Karlsen.

Alle turister som kommer til Lyngen får nå automatisk denne meldinga. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

I meldinga står det blant annet at man må være oppmerksom på at ferdsel i terreng brattere enn 30 grader kan føre til skred. Turistene oppfordres også til å sjekke varsom.no før de begir seg ut på tur.

Rådmann og beredskapsleder Frode Karlsen tror ordningen vil kunne fange opp personer som ikke har fått informasjon om skredfaren i området. Foto: Aurora Berg / NRK

– Som turister har vi mindre forståelse

Britiske Tom Wolfe og Charles McPeace har vært på flere turer i Lyngen de siste dagene, senest i går. De fikk med seg nyheten om turistene som ble tatt av skred torsdag.

– Det er veldig trist, og vi var alle nedtrykte i går. Men vi skal være forsiktige og passe på hverandre, og ikke bli overivrige, sier Wolfe.

Selv har han lasta ned en app og funnet informasjon på nett om Lyngen og forholdene i fjellene. Wolfe kjenner også en fjellguide i området som han støtter seg på.

– De som kommer hit må skjønne at det er villmark, det er ikke et feriested der et program er skrevet ned for oss. Du kan ikke forvente noe informasjon, det er opp til deg selv å kalkulere risikoen og hvor du skal gå, sier Wolfe.

Wolfe har gått på toppturer over hele verden, også i Lyngen for noen år siden. Han mener det er viktig for de som ikke har kunnskap, å sørge for at de har med seg en fjellguide på tur. For det er ingen tvil om at de lokalkjente har bedre kunnskap om forholdene i fjellet fra år til år enn turister som er der i noen dager.

– Som turister har vi mindre forståelse for terrenget, sier Wolfe.

Bruddkanten på snøskredet som gikk i Lyngen torsdag var på 200–300 meter. Foto: Frode Hansen / Regobs

McPeace reiser tilbake til England i dag, og syns gårsdagens skredulykke er en trist slutt på reisen.

– De var der ute og gjorde det samme som oss, så det skremmer litt. Man kommer hjem og tenker at det kunne vært oss, sier han.

McPeace har stått på ski i de sveitsiske alper flere ganger, og sier informasjonsflyten der er helt annerledes enn i Lyngen.

Charles McPeace mener det er en umulig jobb å kunne informere om alle forholdene i Lyngsalpene. Foto: Aurora Berg / NRK

– Der er skredvarslinga veldig detaljert, og fjellene er lett tilgjengelig med skiheis. Her er man levna for seg selv. Vi vet det, men det er vanskeligere på grunn av det, sier han.

Likevel mener han at informasjonen man får som turist i Lyngen, er den beste man kan få etter forholdene. Fjellene langs havet er mer værutsatt enn de sveitsiske alper, og det er et stort område å dekke.

– Det er en vanskelig jobb og et massivt område, det er en umulig oppgave. Folkene her gjør det beste de kan, mener McPeace.

– Ikke alle får informasjonen de trenger

Richard Paulsen er direktør og reiselivssjef i Visit Lyngenfjord. Selskapet organiserer flere hundre toppturer i Lyngen hvert år.

– Føler du at dere gjør nok med tanke på at det er i Troms, og spesielt Lyngen, hvor folk mister livet?

– Man kan aldri få gitt nok informasjon. Vi har hele tiden i tankene at vi er i en region hvor det er viktig å informere, sier reiselivssjefen.

Snødekte fjell og sol fra skyfri himmel trekker turistene til Lyngen dagen etter tre personer mista livet i et snøskred i området. Foto: Aurora Berg / NRK

Han forteller at de bruker sine kanaler til å informere om at man må ferdes på en forsvarlig og sikker måte.

Samtidig understreker han at ikke alle tilreisende får informasjonen de trenger. Han viser til personer som booker reisen sin utenom reiselivsselskaper.

– De har vi ikke kontroll over. Det er derfor viktig at overnattingsbedrifter også prater med gjestene om farene som er forbundet med stedet.

– Trist dag

Paulsen vet ikke om reisefølget som var involvert i ulykken hadde arrangert turen gjennom et selskap, men turen ble ikke organisert av Visit Lyngenfjord.

Reiselivssjefen legger vekt på at det nærmer seg påskeferie, og at man helst skulle vært foruten en skredulykke i forkant av det.

Fra området hvor skredet gikk torsdag. Foto: Frode Hansen / Regobs

Han understreker at Visit Lyngenfjord oppfordrer folk til å ferdes i fjellet på en fornuftig måte, og bruke skredvarslingstjenesten varsom.no.

– Her i området er det mange trygge og flotte opplevelser man kan benytte seg av, men vi er også i en region hvor vi er utsatt for farer, sånn som skred, sier Paulsen.