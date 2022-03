To snøskred i Troms på kort tid – en person omkom

Politiet fikk melding om nok et snøskred i Lyngen i Troms like etter klokken 18.

Det var et utenlandsk turfølge på fem personer som ble tatt av skredet.

Én person kom seg ut på egen hånd, mens tre personer ble skadd. Én person omkom, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

Skredet gikk på Steinfjellet, og det var turfølget selv som varslet nødetatene.

Det er krevende forhold og dårlig vær i området, i tillegg til at fjellsiden er for bratt til å lande på med helikopter.

Redningsmannskapene må derfor fires ned i skredområdet for å få hentet ut de skadde.

Redningsmannskapet slet med å komme seg inn i skredområdene på grunn av vanskelige værforhold. Foto: Unni Steinlund

En skadet i det første skredet

Skredalarmen gikk også tidligere onsdag ettermiddag.

Like før klokken 17 kom meldingen om at to personer var tatt av snøskred på Daltinden i Lyngen.

En av dem er skadet og ble derfor løftet ut av skredområdet med et av Forsvarets Bell-helikopter og fraktet til sykehus.

– Den andre kom seg ned fra fjellet for egen maskin, sier operasjonsleder Eirik Kileng.

Det er sendt fire helikopter, redningshunder og frivillige til området. Foto: Unni Steinlund

Utfordrende værforhold for hjelpemannskapet

Det ble iverksatt en stor redningsaksjon etter det første snøskredet. Fire helikopter ble sendt ut. Både Bell-helikopter fra Forsvaret, Luftambulansehelikopter, Kystvakthelikopter og SAR Queen redningshelikopter fra Banak.

I tillegg var redningshunder og frivillige fra Norsk Folkehjelp raskt på plass.

Værforholdene førte til store utfordringer også for denne redningsaksjonen. Hjelpemannskapet måtte omsider fraktes med snøskuter for å komme seg inn i området.

Det er for for tiden betydelig snøskredfare i området, og NVE har sendt ut nest høyeste farevarsel. Det er vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø.

Det første snøskredet har gått på Daltinden, rett vest for Furuflaten i Lyngen. Daltinden er kjent som et av de mest besøkte skifjellene i Lyngsalpene.

Kommunen har satt krisestab

Kommunen har satt krisestab, opplyser ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen.

– Vi håndterer det utifra de rutinene vi har i slike situasjoner, sier han.

Blant annet vil et psykososialt helseteam være tilgjengelig.

– De vil være tilgjengelig hele tiden både for redningsmannskapet og de som var involvert i skredene.