Nyhetssenter Troms og Finnmark

Vannlekkasje på skole i Nordreisa

Det oppsto vannlekkasje på Storslett skole i Nordreisa kommune like etter kl 14 fredag. Årsaken skal ha vært at det sprakk i et rør i sprinkleranlegget.

Kommunen opplyser at vannet nå er stoppet og at situasjonen er under kontroll. Skadeomfanget er foreløpig ikke kartlagt.

Elevene på skolen var på vei hjem da lekkasjen oppsto.