– Snøen her er annerledes. Det er langt nord.

Pierre-Martin Moulin og vennegjengen hans har reist fra Sveits for å gå på tur i Lyngsalpene.

Turfølget synes naturen i området er fantastisk, og har blitt godt tatt imot av innbyggerne i kommunen. De siste årene har Lyngen satset hardt på vinterturisme.

Sveitserne har også fått med seg at en turist mistet livet onsdag kveld i de samme fjellene som de har kommet for å gå på tur i.

Moulin erkjenner at turgåing i fjellet alltid medfører risiko. For å være så trygg som mulig skal han og vennene gå med en lokal guide på det han beskriver som en ganske trygg tur. Foto: Torbjørn Krane / NRK

– Det er veldig trist. Det viser at du må være varsom uansett hvor du går, og ta riktig avgjørelse i forhold til hva slags rute du velger deg.

Han forteller at de har samme type ulykker også i de sveitsiske alpene. Selv om det i skrivende stund er oransje farevarsel for snøskred, er de fast bestemt på å komme seg opp i fjellet.

– Derfor har vi i dag valgt en tur som er ganske trygg, sier Moulin.

Turfølget har også bestemt seg for å leie inn en lokal guide for anledningen.

– Det er tryggere. Spesielt når du kommer utenlands fra, å ha noen med erfaring som kan lese fjellene i området. Vi er jo her for å ha en fin ferie.

De siste fem årene har ti skikjørere mistet livet i Troms, mer enn noe annet sted i landet.

Sjekk ut denne videoen for å få noen gode tips for en trygg topptur. Du trenger javascript for å se video. Sjekk ut denne videoen for å få noen gode tips for en trygg topptur.

– Velg snilt terreng

Det er imidlertid ikke bare utenlandske turister som vil utnytte nysnøen, Troms har selv et stort toppturmiljø.

Hilde Lynum, som er idrettslærer i Tromsø og skredinstruktør i Troms turlag, har torsdag med seg en gjeng vgs-elever som også skal på topptur i Lyngen.

– Det er krevende forhold. Man kan få mye fin skikjøring også under slike forhold, men man må velge snillere terreng – det vil si terreng under 30 graders helling.

På varsom.no kan man finne skredvarsling og generelle tips til sikkerhet på topptur. Illustrasjon: Varsom.no

– Det er tragiske hendelser og ulykker. Vi jobber mye i skredmiljøet i Troms for å øke kunnskapen blant dem som benytter seg av fjellene for toppturer.

– Folk vil ut på ski og ha gode opplevelser. Men man vil jo gjerne ha folk tilbake fra turen også, sier hun.

Forsker på skred-atferd

UiT-forsker Audun Hetland er del av CARE (Center for Avalanche Research and Education) og leder forskningsgruppen Human Factor in High Risk Environments.

Målet er å vite mer om hvorfor folk velger å utsette seg for risiko i forbindelse med skikjøring og skred.

– De aller fleste skredulykker er utløst av mennesker. Vi vil forstå og forbedre beslutningstakingen folk gjør.

Audun Hetland ved UiT forsker på hvordan mennesker agerer Foto: Truls Antonsen / NRK

Hetland sier at årsaken til at erfarne turgåere som mister livet er at det er at vurderinger av skredfare er komplekst og vi sjelden får gode tilbakemeldinger på valgene vi tar i skredterreng.

– Man kan gjøre dårlige vurderinger et helt liv og slippe unna med det, snøskred er relativt sjeldne, sier han.

Slik unngår du snøskred Ekspandér faktaboks Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradene og skredproblemene vil bety for din ferdsel i skredterreng. Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå. Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning. Ha gode ferdselsrutiner. Gå i skredutsatte områder én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder – steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra. Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå? Gjør alltid gjennomtenkte veivalg – still deg selv spørsmålet «hvorfor kan jeg ferdes her»? Det er særlig skredfare ved: Mye snø og vind de siste to-tre dagene.

Brudd og lyder i snødekket (drønn).

Ferske skred i nærheten.

Plutselig mildvær.

Kuldeperioder etterfulgt av nedbør i form av snø. Streng kulde skaper rimlag på snøens overflate, som selv små mengder snø kan skli på.

De fleste ulykkesskredene i fjellet skjer når det er tørr snø som har blitt vindtransportert. Skikjører Nikolai Schirmers tips: Pakk med deg skredsøker, søkestand, spade og vindsekk for å unngå nedkjøling.

Vurder å kjøre med skredsekk som blåser seg opp og får deg til å flyte oppå snøen.

Ha mobilen lett tilgjengelig for å varsle redningssentralen.

Ta med sportstape for å håndtere småskader. Kilde: Røde Kors

– Det vil alltid være en risiko. Det vil skje ulykker så lenge folk beveger seg der.

Det er særlig utfordrende å komme til et helt nytt område og prøve seg i bratt terreng, sier Hetland.

– Det er fordi forhold varierer over tid at man bør kjenne snødekket ganske godt. Man bør bruke en dag på å bli kjent med forholdene.

Her gikk skredene onsdag.

Gjør det de kan for å informere

– Dessverre er dette en situasjon som vi har opplevd litt for ofte den senere tiden, sier ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen (Sp).

Opp gjennom årene har kommunen utviklet det Johnsen omtaler som «usedvanlig gode rutiner» på hva de skal gjøre straks skredalarmen går.

Derfor var de raske på ballen da dødsskredet gikk onsdag kveld.

– Vi sjekket først at det ikke var dødsfall på det første skredet. Det er jo det som er det kritiske. Straks det går liv.

Så kom det andre skredet.

– Og da fikk vi tidlig høre at det kunne være snakk om dødsfall. Så da setter vi krisestab umiddelbart, sier Johnsen.

Ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen (Sp). Kommunen er godt vant til å håndtere skredulykker. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Alle de syv som ble tatt av de ulike skredene var unge menn med utenlandsk opprinnelse. Johnsen forteller at kommunen gjør det de kan for å opplyse skiturister om risikoen.

– De som kommer til Lyngen vet at det kan være skummelt. Vi opplyser om varsom.no og faregraden. På de fleste store parkeringsplassene har vi store skilt med informasjon.

– Vi har også distribuert skredvarslingsplaketter på alle overnattingsplasser, forklarer han.