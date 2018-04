En person omkommet etter snøskred i Lofoten

En person omkom etter et snøskred i Lofoten søndag ettermiddag, bekrefter Nordland politidistrikt. De pårørende er varslet.

Meldingen kom inn like etter klokken 17. Det skal ha vært kameraten til den skredtatte som varslet ifra om skredet. Alle redningsinstanser ble varslet, og rykket ut med store mannskaper.

Det ble umiddelbart satt i gang livreddende førstehjelp da personen ble funnet, men livet sto ikke til å redde. Den omkomne skal være en norsk mann i begynnelsen av 40-årene. Han skal ikke ha vært fra nærområdet.

– Han er norsk statsborger, men bodde ikke i Norge, forteller operasjonsleder Jon-Inge Moen ved Nordland politidistrikt.

Skredområdet ved Kleppstad i Lofoten. Foto: Stian Aasegg

Tilstanden var lenge uavklart

Den omkomne ble hentet ut av letemannskaper etter at man hadde brukt elektronisk utstyr for å lokalisere den skredtatte. Personen var den eneste som skal ha blitt tatt av snømassene.

Tilstanden var lenge uavklart for personen, som ble tatt av skredet ved Sydalsfjellet i Vågan i Lofoten. Like før klokken syv kom meldingen fra Hovedredningssentralen om at personen var funnet, men at tilstanden var uavklart.

Det skal være svært bratt terreng på stedet, og det er mange skispor i snøen i området.

Stor skredfare i området

Nordland politidistrikt meldte om skredet rundt klokken 17.30 søndag. Det var snakk om et stort skred som hadde gått ved Kleppstad i Vågan. Den skredtatte ble lokalisert relativt tidlig, men det var lenge for farlig for letemannskapene å ta seg inn i skredområdet på grunn av stor skredfare.

– Det var en krevende redningsoperasjon med fare for nye skred. Derfor tok det en stund før vi fikk inn redningsmannskaper, forteller operasjonsleder Jon-Inge Moen.

Sea King søker rundt skredområdet. Foto: Stian Aasegg

Flere skred i påsken

Snøskredet er ett av flere alvorlige skred som har gått i Nordland denne påsken. Flere personer var involvert i et annet skred i Lofoten på lørdag, da ved Laupstad.

Ifølge VG skal det ha vært to utenlandske turister som utløste ett eller flere skred.

Senere lørdag ble en person gravd fram etter et skred ved Riksgrensen. Søndag formiddag kom det dessuten meldinger om et skred ved Fagernesfjellet i Narvik. Det viste seg at ingen ble tatt i dette skredet.

Ifølge nettstedet varsom.no er snøskredfaren fortsatt betydelig i Nordland, og det vil holde seg slik i dagene framover.