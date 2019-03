SISTE: Politiet har kalla ut Seaking for å leite etter personen som er tatt i skred. Dårleg ver gjer at det er vanskeleg for luftambulansen å ta seg inn i området.

Laurdag ettermiddag blei ein person tatt av snøskred ved Brunstadhornet i Sykkylven på Sunnmøre. Lavinehundar og skredgruppe er på veg.

Dette er det sjette av skreda på Sunnmøre laurdag ettermiddag, og det første som utløyser ein omfattande redningsaksjon.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Litt tidlegare på ettermiddagen gjekk det berre minutt mellom kvart skredvarsel på Sunnmøre. Felles for dei var at dei var utløyste av skiløparar, og at ingen kom til skade.

Knallsol og snødekte toppar lokka mange til fjells, trass i betydeleg snøskredfare mange stader i landet.

-– Det er ikkje vanleg med så mange skred på kort tid, sa opersajonsleiar John Bratland til NRK laurdag ettermiddag.

Operasjonsleiar John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt ber folk vurdere nøye før dei legg ut på topptur på Sunnmøre. Foto: Politiet

Han forklarer det med uvanleg stor utfart og nysnø som har lagt seg oppå eit hardt og polert underlag.

Fem skred på to timar

Nettstaden Varsom.no melder at det er spesielt stor snøskredfare fleire stader i Troms og Nordland, i tillegg til i Møre og Romsdal.

Men så langt er det registrert desidert flest snøskred i Møre og Romsdal. Politiloggen viser at dei frem skreda blei utløyste i rekke og rad frå ulike stader i fjellheimen på Sunnmøre:

Kl. 12.56: Grøtdalstindane, Ørsta

Kl. 13.29: Sandegga, Ørsta/Volda

Kl. 14.32: Saudehornet, Ørsta

Kl. 14.36: Skårasalen, Ørsta

Kl. 14.57: Ystevasshornet, Sykkylven

Allereie etter at skred nummer to hadde gått fann politiet grunn til å åtvare folk mot skedfaren.

Brunstadhornet i Sykkylven er eit ynda turmål. Foto: Sissel Brunstad / NRK

Ber folk sjekke nøye

Politiet i Møre og Romsdal ventar stor utfart også søndag, på grunn av det fine veret. Operasjonsleiar John Bratland ber dei som skal på tur, om å sjekke forholda nøye.

– Det er absolutt ikkje uforsvarleg å vere ute i fjellet, men folk må gjere skikkelege vurderingar. Det handlar om å gjere seg kjent med området ein skal inn i, og ha nok informasjon til å kunne vurdere om turmålet er trygt, seier han.

Bratland minner om at andre sine vegval ikkje nødvendigvis er trygge.

– Ta dine eigne vurderingar og husk å ikkje nødvendigvis følgje det skisporet som nokon gjekk før deg. Det er ikkje sikkert det er trygt å gå der, seier han.