To arbeidskolleger omkom i skred i Sørfold

– Med få minutters mellomrom ble de to mennene gravd ut og bekreftet omkommet, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordlandpolitidistrikt til NRK.

Mennene er identifisert og de pårørende er varslet om skredulykken.

Stabssjef Bent Are Eilertsen i politiet i Nordland. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

De to mennene kjørte anleggsmaskiner og drev på med snørydding på en anleggsvei øst for Straumvatnet da et omlag 200 meter bredt skred gikk over veien.

Først ble den ene av de to bekreftet omkommet, mens politiet kort tid etter kunne konstatere at begge hadde mistet livet.

Politiet meldte om hendelsen i 13-tiden tirsdag.

– Vi har mange ressurser på stedet. Vi har ingen opplysninger om at det skal være flere enn de to, sier stabssjefen.

Se vår ekstrasending om snøskredet i Sørfold. Du trenger javascript for å se video. Se vår ekstrasending om snøskredet i Sørfold.

Arbeidstilsynet ikke informert

Det var to anleggsmaskiner som ble tatt av snøskredet. Arbeidstilsynet har foreløpig ikke blitt kontaktet angående snøskredulykken.

– Vi er ikke kjent med at det er meldt om noen arbeidsulykke i forbindelse med snøskredet, sier tilsynsleder Johan Furebotten i Arbeidstilsynet Nord-Norge til NRK.

I forkant ser vi vannet. På andre siden er skredområdet. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Han presiserer videre at det må være arbeidstakere involvert for at det skal være snakk om en arbeidsulykke.

Sørfold kommune har satt krisestab, ifølge politiet. Tirsdagens formannskapsmøte ble avbrutt etter at meldingen om raset kom.

Over 40 personer arbeidet på stedet i løpet av leteaksjon, men stor snøskredfare gjør arbeidet vanskelig.

– Utfordringene er å få ressurser på en såpass vanskelig plass. Vi har hatt god hjelp av hunder, helikopter og brannmannskap. Ressurspågangen har vært kjempestor, sier Eilertsen i politiet til NRK.

Kart over fjellet Durmålstinden ved Straumen i Sørfold kommune.

200 meter bredt

Ifølge snøskredvarslingen Varsom.no er det faregrad 3 – betydelig – i området Salten.

Politiet har advart mot å kjøre bil inn til skredet på grunn av hengende snømasser i området. Selv måtte de benytte et Sea King-redningshelikopter for å frakte inn redningspersonell, hunder og utstyr på grunn av de vanskelige forholdene.

– Bilveien opp til Durmålstinden er stengt nå på grunn av snøskredfare. Lavinehunder har blitt satt ned av redningshelikopter, sier operasjonsleder Mari Lillestø i politiet.

Det skal ikke være fare for bebyggelse, bekrefter politiet.

To forskjellige fjell

Begge de to mennene som var savnet i snøskredet som gikk i Sørfold i Nordland tirsdag, er funnet døde. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Det har vært forvekslinger i hvilket fjell skredet har gått i. Durmålstinden finnes to steder i Sørfold kommune.

Det riktige fjellet er altså Durmålstinden ved Straumen, og ikke Durmålstinden ved Mørsvikvatnet, bekrefter HRS til NRK.