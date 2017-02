Dommeren ber aktor være mer konkret: – Det er dette nivået vi må opp på

Statsadvokat Lars Erik Alfheim. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Aktors utspørring av Gjermund Cappelen onsdag formiddag handlet mye om den utsvevende sommeren narkotikasmugleren hadde i 2010.

Cappelen brukte over 700.000 kroner på ferie, blant annet på luksushotell i Dubai, før han ble pågrepet for heroinbesittelse på Maldivene. Cappelen, som risikerte 25 år i fengsel, henvendte seg da til Eirik Jensen for å få hjelp.

Rett før en pause i retten ble imidlertid tingrettsdommer Kim Heger utålmodig. Han vil tilbake til kjernen i saken mot Jensen og Cappelen: Innførsler av enorme mengder hasj til Norge over en årrekke, og hvilken informasjon Jensen ga til Cappelen i den forbindelse.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg forteller om dommerens utspørring av Cappelen.

– Hvor er det solskinn?

Heger var tilsynelatende ikke fornøyd med spørsmålene aktor Lars Erik Alfheim. Dommeren ville ha mer utfyllende svar fra Cappelen knyttet til en innførsel av 300 kilo hasj fra Nederland i mai 2010.

Gjermund Cappelen hevder han ga Eirik Jensen penger i bytte mot informasjon om politiet og Tollvesenets arbeid. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Du sa du fikk melding av Jensen om solskinn. Du sier det betyr at det ikke er problematisk å drive innførsel. Hvor er det solskinn?

– Jeg vet ikke om det var sol den dagen, men det er en positiv melding.

– Jeg skjønner det, men hvor?

– Du kan ikke tidfeste eller konkretisere stedet der det er solskinn. Det er en helt generell melding. Jensens oppgave har vært å ta imot signaler fra politiet hvis det er noe spesielt som skjer. Hvis det er spaning tilknyttet meg, eller hvis det var beslag, sier Cappelen.

– Ikke noe «dealing» her nå

Retten må hele tiden ha i bakhodet at Asker og Bærum tingrett skriver at Cappelens forklaring på visse områder har «liten selvstendig bevisverdi».

Tingrettsdommer Kim Heger hadde allerede tirsdag morgen signalisert at han ønsket seg mer konkret informasjon om SMS-ene mellom Jensen og Cappelen, knyttet opp mot tiltalen.

– Dette nivået må vi være på i eksaminasjonen, nærmest advarte Kim Heger aktor.

Tirsdag var dommeren åpenbart ikke fornøyd med flere av svarene han fikk fra Cappelen, og oppfattet trolig disse som for generelle. Cappelen har enkelte ganger forsøkt å resonnere rundt ting han i utgangspunktet ikke husker klart.

Heger advarte narkosmugleren mot å forsøke å «please» retten med sin forklaring. Cappelen fortalte tirsdag om hvordan han forsøkte å forhandle seg til lavere, eller ingen straff, som en forutsetning for å snakke med politiet.

Kim Heger kom onsdag med den tydelig oppfordring til den yrkeskriminelle 50-åringen.

– Det er viktig å være konkret her. Det er ikke noe «dealing og wheeling». Nå er det alvor, sa Heger.

– Jeg tar dette på største alvor, forsikret Cappelen.

Aktor Lars Erik Alfheim har ansvaret for saken mot Gjermund Cappelen. Her med Jensens forsvarer John Christian Elden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jensen kjente til hasjkunder

Jensen er tiltalt for medvirkning til innførselen av hasj i april og mai 2010. De nøyaktige tidspunktene er altså ikke tidfestet nærmere i tiltalen. Ifølge Cappelen må den aktuelle innførselen ha kommet til Norge mellom 11. og 14. mai 2010.

I retten presenterte aktor Alfheim tirsdag flere SMS-er mellom Cappelen og Jensen fra denne perioden.

Ifølge Cappelen dreier meldingene seg både om narkotikainnførselen som skulle komme, og informasjon Jensen ville ha til en etterforskning. Cappelen ønsker imidlertid ikke å komme nærmere inn på hvilken sak det dreier seg om i åpen rett.

19. mai sendes det flere meldinger, og Cappelen mener handler om et møte der Jensen ville ha betaling for hasjen.

– Jeg regner med at jeg oppdaterte Eirik på hva som skjedde i mitt miljø, at hasjen var solgt og at vi ventet på penger, sier Cappelen, som også hevder Jensen kjente til enkelte av personene han solgte hasjen videre til.

Eirik Jensen nekter for å ha mottatt penger fra Gjermund Cappelen, med unntak av tilbakebetaling av et lån. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Fikk 350.000 kroner for 700 kilo

I en melding 12. juni sender Cappelen en ny melding til Jensen, og hevder denne gir en pekepinn politimannen fikk for informasjon Cappelen brukte i sin virksomhet. Cappelen har tidligere forklart at Jensen fikk 500 kroner per kilo hasj som ble smuglet.

Cappelen hevder meldingen fra juni også kan knyttes til en innførsel på 400 kilo hasj tidligere samme vår. I meldingen heter det «200 fra før, 100 fra ny. 50 til».

Cappelen tolker dette til Jensen hadde fått 200.000 kroner fra den første lasten og 100.000 kroner fra den siste lasten. I tillegg skal polititoppen ha hatt 50.000 kroner utestående.

– Det blir 350.000 kroner, og det er for de sju hundre kiloene, sier Cappelen i retten.

Jensen hevdet i sin forklaring at meldingen hadde bakgrunn i en politiaksjon, kalt «operasjon røykdykkere», og kvantumet narkotika som ble tatt i den aksjonen.

Heger overtok eksaminasjonen

Jensen nekter hardnakket straffskyld for korrupsjon. Den pensjonerte Jensen sa i sin omfattende forklaring at kontakten med Cappelen siden 1993 i utgangspunktet var knyttet til kilde – og informantvirksomhet. Jensen har samtidig erkjent at han hjalp Cappelen med straffesaker, trusselvirksomhet og narkotikaproblemer.

Før en rettspause onsdag gikk altså Heger tilbake til perioden i mai, for å stille flere konkrete spørsmål om SMS-kontakten Cappelen hadde med Jensen.

Hegers inngripen er verdt å merke seg, fordi det i utgangspunktet er aktor som skal stille spørsmålene til den tiltalte. Dommeren skal kun gripe inn om det er ting i forklaringen han mener fremstår som uklare.

Heger lurte blant annet på hva det betød når Jensen skrev en melding om «solskinn».

– Da er det rolig over hele linja, svarte Cappelen.

– Men hvor da? Ved grenseovergangene?

– Han kan ikke ha kontroll på alle grenseovergangene. Han mener at det ikke er noen spaning rundt meg, og at han ikke har fått beskjed om at det er beslaglagt noe.

– Hva vet han om det?

Heger var åpenbart ikke fornøyd med svaret, og lurte på hvordan Cappelen kunne «falle til ro» når han ventet på at 400 kilo hasj skal fraktes over grensa fra Nederland.

– Eirik har hatt veldig god kontroll på det som skjer i politiet.

– Har han hatt kontroll på, la oss si, grensa på Storskog?

– Nei, men jeg faller til ro på den meldingen.

– Hva vet han om det?

– Han vet at jeg får trailere med hasj. Så hvis det kommer en intern beskjed i politiet eller hos Tollvesenet, har han sagt til meg at han får varsling hvis noe blir beslaglagt på grensa eller i Norge, forklarte Cappelen.