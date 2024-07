FN anslår at over 190.000 mennesker har flyktet fra Khan Younis og Deir al Balah siste uken

FN anslår at over 190.000 mennesker har flyktet fra Khan Younis og Deir al Balah i Gaza den siste uken, opplyser talsperson for FNs generalsekretær Farhan Haq.

Samtidig er hundrevis fortsatt strandet i det østlige Khan Younis mens kampene fortsetter.

– Nok en gang understreker vi at alle parter i konflikten må respektere sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitær lov, inkludert ved å sørge for konstant å skåne sivile og sivile gjenstander, sier Haq.

Som legger til at det inkluderer å la sivile reise til tryggere områder og la dem komme tilbake så snart omstendighetene tillater det.

– Folk må kunne motta humanitær hjelp, enten de flytter eller blir.