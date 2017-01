Cappelen: – Jeg følte at Eirik hadde sviktet meg

Cappelen startet i dag på sin frie forklaring, der han fortalte om sitt kriminelle liv og forholdet til korrupsjonssiktede Eirik Jensen.

Han avviser at han utleverte Jensen med en gang han ble pågrepet, men fortalte at han forsøkte å forhandle med politiet etter at han ble pågrepet.

– Jeg tilstår i et avhør ganske raskt, at jeg er ansvarlig. Men jeg kommer med en skikkelig røverhistorie om hvorfor jeg hadde den hasjen. Det var bare sprøyt den historien der. Jeg tok noen gamle trusselhistorier fra 90-tallet og sånt, det var bare tøys, sier Cappelen.

Cappelen sier politimennene ikke var veldig interessert i høre om hasjen han hadde oppbevart, men heller var interessert i hvorfor han ikke hadde blitt tatt tidligere. Den ene politimannen skal ha oppgitt at han hadde spanet på Cappelen siden 1998.

Gjermund Cappelen hevder han skjønte at politiet først og fremst var ute etter Eirik Jensen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Forsøkene på å komme i kontakt med Jensen hadde ikke lyktes, og Cappelen ble etter hvert klar over at han ikke var hovedmålet for etterforskningen.

– Når de kom med antydningene om at de var ute etter noe annet, skjønte jeg at det kunne relatere seg til Eirik. De var ganske klare på det da jeg begynte å snakke om det. Da gikk det grøsninger nedover ryggen min. De var ute etter politimannen, jeg var nesten underordnet, sier Cappelen.

Det ble gjort skjulte opptak av enkelte samtaler med Cappelen på cella. Dommer Kim Heger varsler at disse vil bli spilt av i retten senere.

Ville «kjøpslå» med politiet

Cappelen forteller at han forsøkte å stille krav til politiet, og at han ville «kjøpslå» med dem for å slippe straff.

– Jeg følte at Eirik hadde sviktet meg når jeg var tatt. Tankene mine var at han ikke hadde gjort jobben sin overfor meg. Han skulle beskytte meg og nettverket mitt, tenkte jeg. Det var som en trykkoker som eksploderte, sier han.

I forkant av pågripelsen av Cappelen beslagla politiet drøyt 100 kilo hasj fra en av Cappelens kontakter, og kamuflerte det som et innbrudd for å fremprovosere kontakt i nettverket.

– Jeg fortalte Eirik om innbruddet. Han sjekket opp, og etter det han kjente til var det ikke noe beslag. Det var viktig å finne ut hvem som hadde tatt det, og jeg hadde noen mistanker, sier Cappelen.

– Saken er en tragedie

Ifølge Cappelen var det først etter pågripelsen han fikk se dokumenter som viste at «innbruddet» i narkoligaens hasjlager var et skjult beslag fra politiet side.

– Etter pågripelsen skjønner jeg at noe har skjedd over hodet på både meg og Eirik. Jeg tenkte at de hadde arrestert den ene og den andre, og visste ikke hvordan jeg skulle forholde meg til det. Men det nyttet ikke med noen flere bambusforklaringer og tullprat, sier han.

Cappelen sier han skjønte at det «kom til å bli kjempebråk».

– Tankeprosessene mine har vært at jeg kan ikke bare gjøre opp litt, jeg må gjøre opp alt. De andre i saken har jo også sine utfordringer, og det er fryktelig trist at det skulle ende slik. Uansett utfall er denne saken en tragedie, hele greia, sier Cappelen.