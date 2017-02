Cappelen brukte 350.000 kroner på luksushotell: – Husker ikke så mye av det

Yrkeskriminelle Gjermund Cappelen inntok tirsdag vitneboksen i Oslo tingrett. Cappelen fortalte blant annet om det mangeårige forholdet til Eirik Jensen, sjokket han fikk da han skjønte at politiet var ute etter polititmannen og et liv med store mengder hasj og kontanter.

Påtalemyndigheten mener Cappelen har solgt hasj for mellom én og to milliarder over en tiårsperiode, og har foreslått inndragning av over 800 millioner kroner fra storsmugleren. Selv hevder Cappelen at det meste av pengene er borte som følge av politiets narkobeslag, dårlige aksjeinvesteringer, og et voldsomt forbruk.

Over 350.000 kroner i Dubai

Onsdag spurte aktor Lars Erik Alfheim Cappelen om hans aktivitet sommeren 2010. Cappelen, som over flere år hadde en omfattende reisevirksomhet, reiste i juni dette året på ferie til Dubai. Der sjekket han inn på luksushotellet Burj Al Arab, der han svidde av 175.000 kroner.

Også tirsdag fikk spørsmål om en Dubai-tur samme sommer. På den turen brukte Cappelen 182.000 på tre-fire dager.

– Jeg klarte ikke å huske det fra tidslinjene. Men jeg har vært der flere ganger. Det hørtes ganske dumt ut, at jeg ikke husker det, sier Cappelen, og legger til.

– Jeg husker at jeg var vært der. Det er et veldig fint hotell, med strender, kamletridning, og litt av hvert. Det er for å ha ferie. Det skulle være en lang sommerferie, med Maldivene og sånn.

Gjermund Cappelen sier i retten at han hadde et forbruk som var «helt sinnssykt». Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Brukte 325.000 på Maldivene: Ble pågrepet

Cappelen forklarer at han faktisk reiste videre til Maldivene i juli. I retten dokumenterte Alfheim at Cappelen hadde betalt en resort 325.000 kroner for et opphold med familien. Ferien fikk imidlertid en brå slutt, fordi Cappelen ble pågrepet av lokalt politi etter å ha kjøpt fem gram heroin.

– Ja, jeg møtte en kar som hadde noe stoff. Han var på stranda, og jeg kjøpte noe. Jeg skulle sette meg en taxi og sånn, og ble tatt med en gang. Det var vel ganske iøyenfallende, de er ganske små de innfødte der, sier Cappelen i retten.

Cappelen ble varetektsfengslet og fortalt at han risikerte 25 år i fengsel.

Eirik Jensen bekrefter at han hadde kontakt med Cappelen i perioden bærumsmannen var på Maldivene. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det så svart ut

– Jeg tilsto med en gang. Det var en celle med masse mennesker, med bare et toalett på bakrommet. Det var ikke noe lufting eller noe sånt, så fikk jeg inn en fiskesuppe. Der satt jeg en ukes tid.

– Det var en sjokkartet opplevelse. Jeg fikk inn en advokat, og ble fortalt at minimumsstraffen var 25 år. Det så svart ut.

Cappelen begynte å sende meldinger til folk i nettverket sitt om at ikke kom til å være tilgjengelig på en stund, og begynte å forhandle med det lokale politiet. På et tidspunkt kom også sønnen ned med fire hundre tusen i kontanter.

– Jeg sa at det ikke skulle stå på ressurser, at det bare var å kjøre på. Jeg ga litt cash til advokaten min, og fikk etter hvert fikk sitte i husarrest i stedet, forteller Cappelen.

– Håpet Eirik kunne hjelpe

På direkte spørsmål fra tingrettsdommer Kim Heger bekrefter Cappelen at pengene gikk til å bestikke lokale tjenestemenn. Cappelen skal ha betalt penger i ettertid også, og den totale summen skal ha nærmet seg en million kroner.

Etter hvert sendte Cappelen også flere meldinger og mailer til Eirik Jensen. Cappelen sendte blant annet en liste over myndighetespersoner, blant dem presidenten på Maldivene, som han foreslo at Jensen skulle kontakte.

– Jeg tenkte Eirik kunne hjelpe meg med myndighetene på Maldivene. At han kunne gå god for meg, si at jeg var en god kar og viktig for politiet, sier Cappelen.

– Så du for deg at Eirik Jensen skulle ringe disse nummerne, spør aktor Alfheim.

– Det måtte jo kanskje gå over hodet på Eirik også, via noen ambassader eller noe.

– Jensen hjalp med forelegg

Cappelen satt rundt en uke i varetekt, før han ble overført til husarrest. Jensen har i sin forklaring bekreftet at han sendte Cappelen flere meldinger i denne perioden. Jensen sier det ikke vr uvanlig at han strakk seg hjalp for å hjelpe Cappelen, som han på dette tidspunktet hadde kjent i 17 år.

Også i juni samme sommer ble Cappelen pågrepet av politiet i Danmark, for besittelse av en mengde heroin og kokain. Cappelen sier Eirik Jensen tok kontakt med politiet i Danmark, og ba om at saken ble håndtert av dem. Jensen har i sin forklaring bekreftet at han var i kontakt med dansk politi.

Cappelen forteller i retten at saken endte med forelegg.

– Forelegg? Det ville blitt fengselsstraff her, påkeker tingrettsdommer Heger.

– Det kan hende. Der ble det 2000 kroner i bot og kjøreforbud i ett år, sier Cappelen.

Hasjinnførsel i mai

I tillegg til ferieturer og narkotikapågripelser, spurte også aktor Alfheim om det saken mot Cappelen og Jensen egentlig handler om: Innførsler av narkotika.

Alfheim ville blant annet vite mer om perioden mai 2010, hvor Cappelen er tiltalt for innførsel av 300 kilo hasj fra Nederland. Jensen er tiltalt for medvirkning.

I retten presenterte Alfheim flere meldinger fra mai 2010. Ifølge Cappelen dreier meldingene til Jensen og et møte i samme periode både om narkotikainnførselen som skulle komme, og informasjon Jensen ville ha til en etterforskning.

Cappelen ønsker imidlertid ikke å komme nærmere inn på hva saken dreier seg om i åpen rett.