Jensen forsøkte å hjelpe Cappelen i narkotika-straffesaker

Spesialenhetens aktor Kristine Schilling fortsetter mandag sin utspørring av den korrupsjonstiltalte, pensjonerte politimannen Eirik Jensen. Schilling har kommet til kontakten mellom Jensen og narkotikasmugleren Gjermund Cappelen i perioden rundt 2010, og la i retten fram opplysninger Jensen har gitt i avhør med Spesialenheten i mars 2014.

Opplysningene er knyttet til en narkotikasak mot Gjermund Cappelen, som hadde blitt pågrepet med en mindre brukerdose narkotika. Saken ble henlagt etter bevisets stilling 5. august 2010.

Tok kontakt med påtalejurist

I avhør forteller Jensen at han mener han tok kontakt med den ansvarlige påtalejuristen i saken, som ble etterforsket ved det som på den tiden het Romerike politidistrikt. Romerike er i dag en del av Øst politidistrikt.

– Din forklaring i avhør gjorde at vi så på det. Du sa du hadde vært i kontakt med en jurist, sier Schilling i retten mandag.

Jensen sier på sin side at han ikke husker den konkrete saken, og ber om mer informasjon fra aktor. Schilling viser til at Jensen i avhøret i mars 2014 skal ha fortalt at det i en periode var aktuelt for Cappelen å begynne på en «bilselger-skole».

Av den grunn skal det ifølge Jensen ha vært viktig at Cappelen hadde plettfri vandel, noe som ble formidlet til en påtalejurist i Romerike politidistrikt. Dette til tross for at det tidligere er kjent at Cappelen domfelt i flere saker på begynnelsen av 90-tallet.

Spesialenheten har i sin etterforskning av Jensen vært i kontakt med den aktuelle påtalejuristen. Han skal ha fortalt Spesialenheten at han ikke husker at Jensen forsøkte å ta kontakt.

– En sosial velgjerning

I avhøret med Spesialenheten i 2014 skal Jensen ha fortalt at det «var vanlig å ta kontakt for å høre hva som var mulig».

– Det var en sosial en sosial velgjerning for å gjøre noe med en sak som hadde ligget lenge, sier Jensen i avhøret, ifølge aktor Schilling.

I retten mandag husket Jensen svært lite av saken.

– Så vidt jeg husker ble ikke min kontakt avgjørende. Saken gikk sin gang og ble henlagt, sier Jensen.

Aktor lurte også på om Jensen hadde ført ned forsøket på å hjelpe Cappelen i noen mapper eller registre. Til det svarte Jensen at han ikke trodde dette hadde blitt gjort.

Cappelen pågrepet på Maldivene

Gjermund Cappelen skriver i e-poster til Jensen at han er svært takknemlig for hjelpen han fikk av den pensjonerte politilederen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I retten mandag kom det også frem at Cappelen ble pågrepet for besittelse av heroin på Maldivene samme år, i 2010. I den forbindelse skal han kontaktet Jensen for å få hjelp, noe Jensen bekrefter. Han beskriver Cappelen som «rimelig desperat».

– Da prøvde jeg å finne et måte å hjelpe ham på. Jeg prøvde å få litt bakgrunn om hva som hadde skjedd, for å se hva jeg kunne bidra til, sier Jensen.

Aktor Schilling lurte da på hva Jensen skulle bidra til, og om dette innebar å få Cappelen løslatt.

– Ja, det var vel det som var tanken. At han kunne gjøre opp for seg, sier Jensen.

Cappelen til Jensen: «Du er unik»

Cappelen sendte deretter Jensen en oversikt over flere politifolk og myndighetspersoner på Maldivene. Jensen tok kontakt med enkelte av disse, men tror ikke hans påvirkning var grunnen til at Cappelen ble løslatt.

I flere e-poster ga Cappelen likevel uttrykk for å være svært takknemlig for Jensens forsøk på å hjelpe. I en e-post Spesialenheten har funnet skriver Cappelen:

«Jeg er ydmyk og innforstått med at det må jobbes med psyken min. Jeg er glad for at du hjelper meg, du er unik».

Jensen ble bedt om å kommentere de aktuelle e-postene i retten.

– Jeg synes dette er ganske beskrivende. Jeg prøvde å hjelpe ham i en vanskelig situasjon. Det er lange og alvorlige straffer der, jeg prøvde å hjelpe ham med å holde håpet oppe, sier Jensen.

På spørsmål fra aktor Schilling sier Jensen at forsøkene på å hjelpe Cappelen ikke var klarert med noen av lederne i Oslo-politiet.

Avviser hasj-påstander

Den første dagen av den tredje uken av rettssaken mot Jensen og Gjermund Cappelen begynte med at Dagbladet publiserte en sak med sterke anklager mot Cappelens forsvarer. Ifølge avisa skal Jensen ha fortalt i avhør at Cappelen forsynte advokat Benedict de Vibe med hasj.

De Vibe avviser beskyldningene på det sterkeste.

– Påstandene er uriktige fra begynnelse til slutt. Alt som fremkommer er løgn fra Jensens side. Jeg har gitt ganske utfyllende svar til Dagbladet, i alle fall så utfyllende jeg mener er nødvendig, sier de Vibe til NRK mandag morgen.