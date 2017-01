Eirik Jensen: Felles fiender kan ha presset Cappelen til å snakke om meg

Utspørringen av korrupsjon -. og narkotiltalte Eirik Jensen (59) nærmer seg omsider slutten, etter over tre uker. Mandag var det Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe som stilte spørsmålene. De Vibe undret blant annet over hvorfor Gjermund Cappelen skulle trekke inn Jensen i avhør, dersom Jensen var Cappelens kildebehandler.

– Hvis Cappelen, som du sier, bare er informant eller kilde, og alt har handlet om det: Hvordan kan det da ha seg at han forklarer seg om deg? Det er å bidra til sin egen undergang, spurte de Vibe.

– Jeg ble sjokkskadet da jeg så siktelsen. Dette får han stå for selv. Jeg skal ikke gå i noen polemikk rundt det, sier Jensen, som er enig at det kan virke vanskelig å forstå.

– Har en relasjon til mine fiender

Da han fortalte at han likevel «ikke vil gå inn i dette nå», ble tingrettsdommer Kim Heger utålmodig.

– Men det er nå som er tidspunktet, Jensen?

– Det er mange aktører som har et horn i siden til meg og Cappelen. Jeg har prøvd å finne ut av dette, og det har gnagd i hodet mitt, uten at jeg egentlig har kommet noe videre på det, hva som er motivet, sukker Jensen.

– Kom med det, følger Heger opp.

– Han var under et sinnssykt press i 2011, og før det, da han byttet navn. Han har aldri vært bekvem med å være truet, og det kan godt hende det er tilfelle at det er noen som har truet ham, sier Jensen, som antyder at disse truslene kan komme fra et miljø Jensen selv har blitt truet av.

– Jeg har noen fiender, og han har etablert noen relasjoner i den retning. Det er dumt å si det, men jeg har ikke trodd at vi har et forhold som kan forklare dette. Jeg har alltid vært ryddig overfor han, og vi har aldri hatt sosial omgang. Dette er for meg uforståelig.

– Et lag man ikke vil ha på nakken

Jensen har tidligere forklart at Cappelen eller noen i hans omgangskrets i 2012 ble truet av en person omtalt som «pakken», en pakistaner. Jensen fortalte også at narkoimportøren ba om hjelp til å håndtere dette.

Disse delen av saken gikk delvis bak lukkede dører, da det skal holdes skjult hvem truslene stammer fra. I retten kom det imidlertid fram at Jensen og Cappelen møttes lørdag 1. desember 2012, ved veikroa langs E6 på Kløfta.

– Hvis han var truet, ble jeg kanskje bekymret, fordi jeg visste hvilke folk det var snakk om. Det kan også ha vært fordi jeg ville ha informasjon, men det var ikke et bra lag å ha på nakken, sa Jensen i retten.

Den korrupsjonstiltalte, pensjonerte politimannen har også fortalt om trusler mot seg selv i retten. Dette var noe av grunnen til at han i perioder sov med en pistol i en minisafe i nærheten av senga.

– Det lå litt nærme våpenet, men det var et tiltak for å verne meg selv. Jeg mener det er innafor, situasjonen sett under ett, sa Jensen fredag.

Mener Jensen visste om narkotikavirksomhet

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe antyder at Eirik Jensen har fått opplysninger om Cappelens narkotikavirksomhet. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe la også frem flere dokumenter i retten, som han mener viser at Jensen var kjent med hva Cappelen drev på med av narkotikavirksomhet. En av rapportene er fra april 2000, og viser at Jensen oppsøker en mann som hadde blitt pågrepet for heroinbesittelse på cella.

På spørsmål fra De Vibe avviste Jensen at mannen hadde gitt ham informasjon om Cappelen. Jensen pågrep den samme mannen igjen i 2001. I en politirapport kommer det fram at mannen blant annet skal ha gitt Jensen informasjon om «Gjermund Thorud» (Cappelens tidligere navn, journ.anm.) og et drap.

I retten sa de Vibe at det kan virke som om personen ga opplysninger om Cappelen.

– Du legger til grunn at det er noe spennende han har meddelt, men det er ikke sikkert, sier Jensen.

– Men ga ham deg opplysninger om Cappelens narkotikavirksomhet?

– Det husker jeg ikke, sier Jensen.

– Hjalp med implantat

Et par spørsmål senere kommer Jensen imidlertid til at samtalene kan ha dreid seg om noe helt annet.

– Jeg tror jeg hjalp denne personen med å få inn et implantat (mot narkotikaavhengighet, journ.anm.). Det kan hende at det skjedde på bakgrunn av erfaringene jeg hadde med Cappelen.

– Tror du Cappelen har drevet storstilt hasjimport til Norge?

– På det tidspunktet må jeg svare nei. Jeg visste at han hadde kriminell kompetanse, men hadde aldri hørt at han selv drev med dette fra andre.

– Tror du dette i dag?

– Etter det som skjedde i 2013, ja.