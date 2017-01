Cappelen ba Jensen om trusselhjelp: – Ikke et bra lag å ha på nakken

Bak delvis lukkede dører fortsatte Eirik Jensen onsdag å forklare seg om sin relasjon til narkotikaimportøren Gjermund Cappelen. Spesialenhetens aktor Kristine Schilling har kommet til 2012, og viste til en melding Eirik Jensen sendte til Gjermund Cappelen 12. november.

«Han vi pratet om er ikke i styret. Tror derfor på en fin julebonus og mer overtidsarbeid fram mot julerushet», skriver Jensen blant annet.

«Høres bra ut!» svarer Cappelen like etter.

I retten forklarte den korrupsjonstiltalte politimannen at meldingen handlet om informasjon om andre kriminelle han fikk av Cappelen.

– Jeg tror det handler om at en person ikke var like sentral som vi antok.

VIDEO: Få en oversikt over hva som skjedde på dag elleve av rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Les alt som ble sagt i retten onsdag:

– Kan hende noen fikk seg en overraskelse

Aktor Kristine Schilling gikk deretter gjennom meldingen i detalj, og ba om Jensens kommentarer. Hun mente blant annet at det var ulogisk at det skulle bli snakk om overtidsarbeid, dersom det viste seg at en kriminell person Jensen jobbet opp mot likevel ikke var så interessant.

– Det kan hende han vi jobbet opp mot ble dyttet til side av andre som var mer interessante. Det er vanskelig å tyde ut av dette hva det betyr. Det kan være kamuflert.

– Hva betyr «julebonus»?

– Det kan hende noen får seg en overraskelse før jul, sier Jensen.

Spurte Cappelen om hotelltips

Meldingene ble sendt en måned etter at Cappelen skal ha innført 150 kilo hasj fra Nederland. Kort tid etter 12. november sender Jensen en melding til Cappelen, der han spør om Cappelen har tips til noen gode hoteller i Amsterdam.

Jensen sier han spurte for noen som skulle på tjenestereise. Aktor Schilling ville gjerne vite hvorfor Jensen spurte informanten sin om hotelltips.

– Han har bodd der nede og vært der en del ganger, sier Jensen, som tidligere har forklart at Cappelen hadde god oversikt over smuglerruter fra Nederland.

Schilling mener dette er ulogisk, fordi Cappelen ikke har bodd i Amsterdam siden «80 – eller 90 – tallet». Jensen tidligere i saken har sagt at han ikke visste at Cappelen hadde vært i Nederland rundt dette tidspunktet.

– Hotellene lå sikkert på samme sted nå som den gang, og for meg er det helt uproblematisk å spørre ham om tips. Men alt skal jo mistenkeliggjøres, sier Jensen.

Eirik Jensen nærmer seg slutten av sin forklaring. Onsdag ble dørene delvis lukket av hensyn til de tiltaltes sikkerhet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Hjalp Cappelen med trusler

Schilling legger også frem flere meldinger fra november 2012, der Jensen er opptatt av å få truffet Cappelen før jul. Spesialenheten Jensen maser fordi han vil ha penger av Cappelen, noe Jensen hardnakket benekter.

Jensen mener kontakten med Cappelen hovedsakelig er knyttet til informasjonsinnhenting, med unntak av enkelte deler vinteren 2012. I retten onsdag kom det fram at deler av kontakten var knyttet til trusler Cappelen – eller noen i hans omgangskrets – mottok.

I en av meldingene mot slutten av november skriver Cappelen at han har vært på reise, om et «helvete på jobben», og trusler.

Jensen sier i retten at han tror det er reelt at det er snakk om trusler i SMS-ene i denne perioden, og ikke kodespråk. I en av meldingene heter det at det er «pakken» som skal ha framsatt truslene. I retten bekrefter Jensen at det er snakk om en pakistaner.

Denne delen av forhandlingene går delvis bak lukkede dører, av hensynet til de tiltaltes sikkerhet. Tingrettsdommer Kim Heger har imidlertid besluttet at lyden kan overføres til presserommet under mindre sensitive deler av forhandlingene.

– Alt denne personen gjør har med penger å gjøre

Aktor Schilling legger i retten fram en SMS for åpne mikrofoner. I den spør Cappelen Jensen på SMS om de to kan møtes når Cappelen er tilbake fra en reise han er på. Spesialenheten legger til grunn at de møttes lørdag 1. desember 2012, ved veikroa langs E6 på Kløfta.

Jensen sier han ikke husker møtet, men benekter ikke at det fant sted.

– Det virket som du var veldig interessert i å treffe ham, spør aktor Schilling.

– Hvis han var truet, ble jeg kanskje bekymret, fordi jeg visste hvilke folk det var snakk om. Det kan også ha vært fordi jeg ville ha informasjon, men det var ikke et bra lag å ha på nakken, sier Jensen, og legger til at han fikk detaljer om truslene på møtet.

– Hvorfor snakker han med deg om truslene?

– Det vet jeg ikke. Jeg har håndtert trusler mellom forskjellige aktører gjennom hele min karriere. Når det er den nasjonaliteten det er snakk om, er det naturlig for meg å bli spurt, siden jeg har jobbet med gjengmiljøer.

– Jeg tror jeg sa noe sånt som at det er en totalt uberegnelig fyr, sier Jensen.

På dette tidspunktet i forhandlingene skrus mikrofonene av, fordi konkrete navn ikke skal meddeles pressen. Etter at mikrofonen igjen er skrudd på, forteller Jensen at han ga råd til Cappelen.

– Hva er det i Cappelens liv som gjør at han havner i klammeri med denne personen, spurte Schilling.

– Alt som gjelder denne personen har med penger å gjøre.

Dommer Kim Heger lukket delvis dørene i retten onsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Husker ikke

Påtalemyndigheten har hentet inn dokumentasjon på at Cappelen i november 2012 hadde vært på nok en tur til Amsterdam. Denne gangen sammen med en person som siden er domfelt sammen med Cappelen i Asker og Bærum tingrett.

– Snakker dere på møtet noe om hvor han har vært, spør Schilling.

– Husker ikke. Vi snakket bare om trusler og informasjon, ikke hvor han hadde vært, sier Jensen i retten.

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe opplyser til NRK at senere dokumentasjon vil vise at de aktuelle truslene ikke nødvendigvis var rettet direkte mot Cappelen.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden ønsker ikke å kommentere truslene, og viser til at deler av forhandlingene gikk bak lukkede dører.

Torsdag fortsetter Spesialenheten for politisaker sin utspørring av Eirik Jensen, flere dager på overtid. Det er ikke ventet at Gjermund Cappelen inntar vitneboksen før neste uke.