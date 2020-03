Spesialenheten krever at Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel

Maratonsaken mot Eirik Jensen nærmer seg slutten, etter nærmere 70 rettsdager.

Onsdag begynte aktoratet på sitt avsluttende innlegg mot den tidligere polititoppen, som er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til å smugle nesten 14 tonn hasj til Norge.

Onsdag og torsdag har Spesialenheten oppsummert rundt 70 rettsdager, 95 vitner og flere hundre sider med dokumentasjon, i det aktor Guro Glærum Kleppe kaller «en av de alvorligste narkotikasakene som er behandlet i norske domstoler».

Aktoratets konklusjon i ankesaken er at Jensen må dømmes til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av nesten 14 tonn hasj. Det er samme straff som Jensen fikk i tingretten i 2017.

Saken er inne i sin andre runde i lagmannsretten, etter at lagdommerne i januar i fjor satte juryens kjennelse til side.

Aktor Guro Glærum Kleppe mener narkotikadelen av tiltalen alene tilsier lovens strengeste straff.

– Det finnes ikke mengder som er tilsvarende i norsk rettspraksis. Særlig skjerpende er det at han brukte sin stilling som politimann til å hjelpe Cappelen. Jensen var sentral i politiet, og brukte sine ressurser til å hjelpe med innførselen.

– Grovt svik mot tilliten

Spesialenheten ber om at de 111 dagene Jensen satt i varetekt i 2014 må trekkes fra straffen.

Kleppe sier hun ikke ser noen formildende omstendigheter, og viser til at Jensen etter Spesialenhetens syn ikke har bidratt til å oppklare saken.

– Det stiller seg heller motsatt. Han ønsket ikke å forklare seg mer etter at siktelsen ble utvidet til å gjelde narkotikaforbrytelser (i oktober 2014, journ.anm.).

Kleppe påpeker at Jensen byttet forsvarer, fra Jens-Ove Hagen til John Christian Elden og Arild Holden i februar 2015. I kjølvannet av dette sendte Jensen et notat til Spesialenheten, som omhandlet kontakten med Cappelen.

Rundt samme tid ga Jensen også ut boka «På Innsiden. Historien om mitt politiliv», der Cappelen er omtalt under et pseudonym.

– Han ville ikke la seg avhøre, men hadde ingen problemer med å forfatte sin egen versjon. Først i juni 2015 lot det seg gjennomføre nye avhør, sier Kleppe.

Spesialenheten mener det er skjerpende at Jensen i store deler av tiltaleperioden har hatt lederansvar ved ulike avdelinger i Oslo-politiet. Disse avdelingene, som Org. Krim., har hatt et særlig ansvar for å bekjempe alvorlig kriminalitet i Norge.

– Det er særlig skjerpende at en mann i Jensens posisjon har fått hjelp fra Cappelen, og at det har pågått over tid. Det er et grovt svik mot den tilliten han har hatt i sin stilling. Det er også egnet til å svekke tilliten til det øvrige politiarbeidet han har gjort. Hvor har han hatt sin lojalitet? spør Kleppe.

Janne Danielsen og Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten fører saken mot Jensen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Vil inndra 2,45 millioner kroner

Spesialenheten mener Jensen i hele tiltaleperioden, fra 2004 til 2013, får tilførsel av kontanter fra en ukjent kilde, og at denne kilden er narkosmugleren Gjermund Cappelen.

Spesialenheten mener Jensen kan han mottatt så mye som 6,7 millioner kroner fra Gjermund Cappelen i hele tiltaleperioden.

Likevel legges det bare ned påstand om inndragning på 2,45 millioner kroner. I dette beløpet ligger kontanter Jensen skal ha mottatt, samt klokkegaver og oppussingen av badet på Jensens gård.

– Dette er et nøkternt forsøk på å anslå et beløp. Økonomietterforskningen tilsier at det reelle beløpet er høyere. Vi er åpne på at vi ikke har funnet alt, sier aktor Kleppe.

– Kjente til hvordan kriminelle opererer

Spesialenhetens beregninger viser at Jensen i tiltaleperioden hadde et overforbruk av kontanter på rundt 1,7 millioner kroner. Over 700.000 av dette er knyttet til kontantuttak i norske eller svenske banker.

– Jensen kjenner til hvordan de kriminelle opererer. Det er derfor ikke tilfeldig han i 2011 og 2012 begynner å sette inn mindre kontantinnskudd i Post-i-butikk, sier Danielsen, og viser til at Jensen ofte satte inn rett under 10.000 kroner i ulike norske banker samme dag, sier aktor Janne Danielsen, som mener Jensen prøvde å unngå bankenes hvitvaskingskontroll.

Hun påpeker at Jensens innskuddsmønster ikke var det samme i Sverige, fordi lovverket er annerledes der.

– Jensens kontantbeholdning når han blir pågrepet i 2014 stammer kun fra Gjermund Cappelen. Det er neppe tilfeldig, sier Danielsen.

Det er iverksatt en rekke tiltak for at Jensen-saken skal gå som planlagt. Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

Stengte publikumsrom

Siste rettsdag i saken som har preget norsk offentlighet siden pågripelsen av Jensen i 2014, er fredag. Tirsdag og onsdag har også Jensen-saken blitt preget av koronasituasjonen i Norge.

Domstoladministrasjonen har i lys av koronasituasjonen bedt om at domstolene begrenser sin virksomhet, for å unngå smitte.

Rettssaken mot Jensen har imidlertid fortsatt, men med flere smitteverntiltak. Pressen har blitt bedt om å begrense antall representanter, og disse må sitte bak en glassvegg i rettssalen.

I tillegg ble antallet publikummere som før følge saken redusert til fem. Disse skulle få følge forhandlingene på video fra en egen sal i tinghuset.

Dette ble det imidlertid slutt på rundt lunsjtider i går.

Lagdommer Halvard Leirvik opplyste da at publikumsrommet hadde blitt stengt, av smittevernhensyn. Dette til tross for at hovedregelen er at rettsmøter i Norge skal være åpne for publikum.

Bakgrunnen var at det hadde oppstått en situasjon i tilhørerrommet. Etter det NRK forstår skal en sjette person ha forsøkt å ta seg inn rommet.

Pressen må følge avslutningen av Jensen-saken bak en glassvegg. Onsdag og torsdag har det vært tre journalister til stede. Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

Krevde utsettelse

Stengingen ble ikke begrunnet nærmere, men lagdommer Halvard Leirvik erkjente at det var en «innskrenking av offentligheten» rundt saken.

Jensens forsvarer John Christian Elden reagerte kraftig på at publikum ble kastet ut, og mente de lå utenfor det lagmannsrettens ledelse hadde myndighet til å gjøre. Torsdag fikk Elden beskjed om at avgjørelsen opprettholdes.

John Christian Elden. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Det fikk Elden til å varsle at han kommer til å be om at saken utsettes, om ikke publikum likevel får anledning til å følge saken.

– Som varslet i går, kommer jeg til å påstå utsettelse av saken. Jeg ber om at retten gjør en egen vurdering. Offentlighet i rettspleien er svært sentral. Det er ikke en 17. mai-tale, det er et prinsipp som hele rettssystemet er bygget på. Om det er slik at tre personer til utgjør en smitterisiko, må den risikoen være den samme for de 16–17 aktørene som er her nå, sier Elden.

– Ikke smittevernrettslig begrunnet

Elden sier det må være opp til lagmannsrettens ledelse å fatte en rettslig avgjørelse om hvorfor publikum kan utestenges, etter domstolloven.

– Det er ikke kommet noe i kriseloven fra regjeringen om dette. Jeg aksepterer at det er en begrensning i antall som kan følge saken, men ikke at det skilles mellom de tre journalistene som er inne i salen, og tre publikummere på utsiden som ikke slipper inn, sier Elden.

NRK har blitt kontaktet av flere publikummere som reagerer på at de ikke får følge prosedyrene i saken. Enkelte av disse oppgir å ha vært på plass nesten samtlige av de nærmere 70 rettsdagene saken har pågått.

Fortsetter, under tvil

Statsadvokat Lars Erik Alfheim, som har ansvaret for saken mot Gjermund Cappelen, deler ikke Eldens bekymring.

– Dette er en helt spesiell situasjon. Dette må være domstolens domene. Dette handler ikke om demokrati, men om smittevern. Jeg er litt irritert over Elden nå, sier Alfheim.

Eldens utbrudd førte til at lagdommer tok en pause i prosedyrene, for å diskutere saken med lagmannsrettens ledelse.

Konklusjonen ble at saken fortsetter, uten publikum.

– Den dømmende rett oppfatter at man kan fortsette saken, under tvil. Hensynet til offentlighet i rettspleien blir tilstrekkelig ivaretatt ved at pressen kan være til stede, i tillegg til at det gjøres lydopptak, sier Leirvik.

– Svært utfordrende

Mari Fjærtoft Trondsen skriver i en e-post til NRK at beslutningen om å stenge publikumsrommet ble tatt av lagmannsrettens ledelse, «blant annet etter råd fra egen sikkerhetsavdeling».

Lagmannsretten vil ikke kommentere den konkrete vurderingen nærmere.

Ankesaken i lagmannsretten går i lånte lokaler i Oslo tinghus. Direktør Trondsen sier tinghuset har vært stengt i flere dager på grunn av koronasituasjonen, men viser til at det ble gitt en begrenset dispensasjon i forbindelse med Jensen-saken.

Trondsen sier det har vært utfordrende å legge til rette for åpenhet, i en situasjon hvor tinghuset ellers er stengt for publikum. Hun beklager at beslutningen om å stenge overføringssalen gjør det umulig for publikum å følge forhandlingene.

– I en samlet vurdering av hva som er nødvendige smitteverntiltak, i en alvorlig situasjon hvor tinghuset i utgangspunktet er stengt, så må dessverre hensynet til publikum i en enkelt sak komme i andre rekke.

Trondsen påpeker at presse fortsatt har tilgang til salen, etter at mediene i forkant av prosedyrene ble oppfordret til å redusere bemanningen til et minimum. Onsdag og torsdag har tre journalister fulgt saken.

Lagmannsretten erkjenner at det har vært «en vanskelig avveining» å stenge publikum ute fra hovedsalen, rettssal 250 i Oslo tinghus.