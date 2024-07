Brødrene Ingebrigtsen debuterer som artister – slik har du aldri sett dem før

– Når du hører denne sangen, som utøver, føler du at du har alle nordmenn i ryggen. Alle heier på deg fordi du representerer Norge, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

– Vi vil gjerne at mange skal føle at dette betyr noe, ikke nødvendigvis sangen, men det den handler om, og at vi alle står samlet for å gjøre det som betyr noe. Og det er å representere fedrelandet, supplerer Jakob Ingebrigtsen.

Dette er først og fremst for moro skyld, presiserer Filip Ingebrigtsen, som håper låten kan spilles både på stadion og etterfest.

IDYLLISK: Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen spilte inn deler av videoen i en eng like ved St. Moritz. Foto: Balder Harlan

Det var han som satte i gang hjulene for å få til en låt. NRK tente på ideen – og på kort tid ble det både musikk og video. Og litt morsommere dager på treningsleir i St. Moritz.

Nå debuterer «The IngebritZ» som artister på NRKs mesterskapslåt «Ingen gjør det bedre».

Spektakulære omgivelser

Omgivelsene kunne knapt vært mer idylliske: høye topper, endeløse enger, grønne innsjøer og blå himmel så langt øyet kan se. Det kan minne om bakteppet til filmklassikeren Sound of Music.

Men det er ikke «do-re-mi» eller silkemyke toner som står for ekkoet i det sveitsiske alpelandskapet denne gangen.

Slik høres han ut uten autotune! Du trenger javascript for å se video.

Det er vokalen på de første opptakene til den nye låten.

Får tyn av brødrene

I stekende sol har Henrik Ingebrigtsen funnet frem bunaden og renset pusterøret.

– Når jeg står ved siden av dem, da høres jeg ut som Luciano Pavarotti.

– Du må jo sammenligne deg med andre også, bryter Filip inn.

– Jo, men det er dere som står ved siden av meg. Da blir det litt sånn «Henrik synger ikke så gale, liksom». Jeg er ikke tonedøv.

– Jakob nevnte vel at du hadde minst skam, skyter NRK inn.

– Det kan og stemme … men det passer vel fint sammen, flirer eldstebroren.

BOYBAND: Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen stilte seg opp foran taubanen i Sveits. Foto: Fredrik Tombra / NRK

På det sveitsiske høyfjellet har de tre brødrene tatt taubanen opp flere hundre høydemeter fra treningsbasen i St. Moritz.

Musikkerfaringen er begrenset. Henrik er mest erfaren. Han har en spontan duett med Ravi på CV-en, men får likevel tyn fra brødrene:

– Henrik mangler skam og har høy innsats. Det scorer han veldig høyt på. Det tror jeg er den største forskjellen på oss, sier Jakob, som mener at storebroren har ti års forsprang.

Klinket til i studio

Den musikalske karrieren til yngstebroren begrenser seg til en fremføring av Chris Medinas landeplage «What are Words» fra 7.-klasse.

Terningkast tre gir han seg selv. Det meste for innsatsen, for deler av teksten ble dessverre glemt underveis. Nå er den pugget – og han spiller inn de siste strofene i et improvisert studio:

«Gjett kem, bitte lille Norge gjer deg deng igjen»

Her ler de av seg selv Du trenger javascript for å se video.

Tre intensive dager med trening og opptak er overstått – og de første smakebitene av låten og musikkvideoen faller i smak:

– Musikkvideoen ble jo helt magisk, sier Jakob.

– Det er så jævlig bra, sier Filip, mens brødrene bryter ut i latter.

STUDIO FOR ANLEDNINGEN: Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen serveres første smakebit av produsent Tormod Løkling. Foto: Fredrik Tombra / NRK

På spørsmål på om dette er det siste han spiller av før en OL-finale, svarer Jakob Ingebrigtsen på sedvanlig selvsikkert vis:

– Det kommer til å bli det siste alle nordmenn setter på før OL.

Tok ansvar: – Jakob ble så sykt giret

Ideen har de hatt i noen år allerede, men det tok tid før det materialiserte seg. Og så gikk det veldig fort.

NRK hyret inn produksjonsselskapet som står bak innspillingen av BlimE-låten de siste årene. De har laget låten etter innspill fra Ingebrigtsen-brødrene, mens NRK har betalt for produksjonen og eier rettighetene.

På snaut tre uker har de tre løperne sammen med produsent Tormod Løkling og fotograf Balder Maximus Harlan kommet frem til et resultat de er fornøyde med.

– Jakob ble så sykt giret, så da måtte jeg ta kontakt med noen som kunne dette. Og da var de veldig giret, så da ble det plutselig noe av og så har vi fått med oss veldig dyktige folk som har laget en ganske fengende låt som setter seg på hjernen, sier Filip Ingebrigtsen.

Han følger lillebroren tettest under treningen i St. Moritz før Paris-lekene, og har også holdt i trådene under innspillingen. Nå håper han sangen fenger Norges folk før OL.

– Det er bare gøy, det er derfor vi gjør dette. Vi har savnet en mesterskapssang i 20 år nå, så da måtte noen ta ansvar, og det ble oss. Vi håper innsatsen og engasjementet veier opp for eventuelle sangtekniske kvaliteter, sier den mellomste løpebroren – og fortsetter:

– Det er for å skape entusiasme og ha det gøy. Forhåpentligvis syns folk det er gøy og blir litt giret til Paris.

PS! Den ferske The Ingebritz-låten «Ingen gjør det bedre» kan du høre i Spotify fra fredag.