– Vi har hatt ganske hektiske dager, sier nestleder ved krisesenteret i Molde, Anita Fjørtoft.

Til nå har de nesten måtte håndtert like mange saker som de gjorde i løpet av hele fjoråret.

I 2023 hadde de totalt 79 voksne og barn som bodde på krisesenteret, hittil i år har de hatt 69.

I fjor var det 179 personer benyttet seg av dagtilbudet. I år er antallet 107.

Det var Romsdals Budstikke skrev om økninga først.

Har sendt folk videre

– Det har vært så stor pågang her at vi har dessverre har måtte si nei til en del personer som har tatt kontakt for et botilbud, sier Fjørtoft.

Til nå har de måtte sendt sju saker videre til andre krisesenter. Hun ikke kan huske at de har måtte si nei til så mange tidligere.

– Det er ikke kjekt, men sånn er det.

På krisesenteret i Molde har de én avdeling for kvinner og én for menn, men det er stor overvekt av kvinner som bor på sentret. Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

Tror det er flere årssaker

Nestlederen ved krisesenteret i Molde tror det er flere årsaker til den store pågangen de opplever i år.

– Det har jo vært veldig mange partnerdrap i Norge den siste tida som det har vært fokus på i media, sier hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidligere i år at han ser på partnerdrap som et samfunnsproblem.

Fjørtoft peker også på at de dyre tidene er svært utfordrende for mange, noe som kan føre til mer vold.

Men hun forteller også at de som krisesenter har jobbet aktivt for at folk skal vite at det finnes et fagtilbud med kompetanse på vold i nære relasjoner.

– Det er jo trist at folk opplever ting som gjør at de har behov for beskyttelse og at de trenger å ta kontakt med krisesenteret. Men når situasjonen først er slik, så er vi glade for at folk tar kontakt.

Anita Fjørtoft og Marit Paulsen som begge jobber på krisesenteret i Molde forteller at de har et godt samarbeid med politi, barnevern og andre etater. Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

Mange henvendelser

Situasjonen i Molde er ikke unik. Anja Korneliussen som er daglig leder ved krisesenteret i Sogn og Fjordane sier at de også har en kraftig økning fra i fjor.

– Vi har hatt svært mange henvendelser til nå i år, og er ikke så langt unna samme nivå som for hele fjoråret.

– Hvordan tror du resten av året blir?

– Holder det frem som nå, så vil vi se en markant økning fra i fjor. Vanligvis er det størst pågang i august, september og oktober, før det roer seg til over nyttår.

Tallet på personer som går med omvendt voldsalarm har mer enn tredoblet seg siden lovendringen i april 2024.

Også i Bergen ser de samme trend.

– Vi har merket enorm pågang, både med de som trenger et beskyttelsestilbud, og de som trenger råd, veiledning og støtte. Vi har en økning på rundt 40 prosent hittil i år, sier leder for krisesenteret Pia Krüger Grönqvist.

– Et veldig spesielt år

Ane Fossum, som er daglig leder for Krisesentersekretariatet, sier at de får tilbakemelding fra sine medlemmer om mange henvendelser.

– Norge har generelt et høyt voldsomfang, sier hun.

Ane Fossum, daglig leder i Krisesentersekretariatet, forteller at deres medlemmer også opplever stor pågang. Foto: Krisesentersekretariatet

Selv om de ikke har offisielle tall for 2024 tror hun det vil bli en økning fra i fjor.

– Det har jo hatt et veldig spesielt år med mye vold i nære relasjoner, og ikke minst partnerdrap og drap i nære relasjoner. Det er ingenting som tyder på at det ikke kommer til å være en økning, sier hun.

I likhet med senteret i Molde tror hun antallet drapssaker og mediedekningen har mye å si for økningen.

– Det gjør jo kanskje at flere anerkjenner den situasjonen man står i, men også at man tenker at det er veldig viktig å ta kontakt og få hjelp, for i verste fall kan utfallet være dødelig, sier hun.