Jensen innrømmer at han fikk luksusklokke av Cappelen

Utspørringen av den korrupsjonstiltalte og pensjonerte politimannen Eirik Jensen (59) er inne i en avsluttende fase, ti dager etter at den begynte. Det ble amper stemning tidlig på dagen da Jensen ble presset om detaljer rundt utbetalinger fra Kagge forlag.

Aktor Schilling lot seg ikke vippe av pinnen av Jensens utblåsning, og fortsatte å stille spørsmål om Jensens privatøkonomi. På et tidspunkt begynte Schilling å stille spørsmål om dyre klokker som er beslaglagt på Jensens eiendommer.

Da Schilling spurte om Jensen noen gang har hatt en Tag Heuer-klokke, svarte Jensen:

– Jeg fikk en klokke av Cappelen som jeg ga tilbake. Jeg hadde den noen dager, så leverte jeg den tilbake der den kom fra.

Gjermund Cappelen ga Eirik Jensen en Tag Heuer-klokke i gave, og tok med seg en annen klokke til reparasjon i Amsterdam for Jensen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Jensen fortalte at han fikk den som en gave, og at han beholdt den i en knapp uke før han ga den tilbake.

– Det kom som en overraskelse, jeg ble tatt litt på senga. Det kan ha vært en påskjønnelse i forbindelse med alt jeg har gjort for ham. Jeg ble litt perpleks og tenkte ikke over det. Så fant jeg ut at det var dumt, og leverte den tilbake, sa Jensen.

Fakturaen fra klokkekjøpet står i Jensens navn, og klokken, som kostet 17.000 kroner med rabatt, er betalt kontant. I avhør nektet Jensen all kjennskap til fakturaen.

Sendte klokke med Cappelen til Amsterdam

Aktor Schilling ble tydelig overrasket over de nye opplysningene, og fikk enda en ny da hun spurte om Jensens TW Steel-klokke, som Jensen og samboeren kjøpte på flyplassen i Amsterdam.

– Cappelen tok klokka med seg fordi krona knakk. Han leverte den inn samme sted som vi kjøpte den, og hadde den med seg tilbake igjen, sa Jensen.

– Nå kom det mye nytt for meg. Jeg blir nesten helt satt ut, sa Schilling.

Jensen hevder klokka ble reparert på garanti, men Schilling la frem dokumentasjon på at det kostet 85 euro. Jensen svarte at han aldri spurte om det kostet noe.

Aktor Kristine Schilling ble satt ut av de nye opplysningene Eirik Jensen serverte i retten torsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Schilling ble også frustrert da Jensen skulle forklare seg om et sertifikat for en Bvlgari-klokke som ble funnet i vinduskarmen hjemme hos ham.

Jensen forklarte at han hadde tatt flere garantilapper med seg fra søppelbøtta hjemme hos Cappelen for å sjekke om den var meldt stjålet.

– Du er på uhjemlet ransaking hos Cappelen, tar med deg ting hjem uten å registrere det, og så blir det liggende i vinduskarmen din til vi finner det? oppsummerte Schilling.

Jensen svarte at han var nysgjerrig, og at lappene ble liggende i en ildfast boks som har vært med på flytting.

Investerte i pornoaksjer

Jensen ble også grillet om aksjekjøp, og Schilling hentet frem en investering han gjorde i perioden 2008-2010, da han kjøpte aksjer for 80.000 kroner i et svensk firma ved navn Private Media Group.

– Det har vært blant verdens største aktører innen porno. Kjenner du til det? spurte Schilling.

– Det var en investering, og tydeligvis en legal virksomhet. Jeg tenkte ikke så mye over det, sier Jensen.

Jensen fortalte at det var Cappelen som tipset ham om selskapet, og sier han diskuterte investeringen med to kollegaer som mente han kunne tjene penger på det.

Eieren av selskapet var en av Cappelens forretningsforbindelser. Cappelen har forklart at han hadde kontakt med Jensen i forbindelse med aksjene, og at det var et marked som «kom til å eksplodere».

– Jeg tror det var et selskap som var på vei opp. Jeg sjekket det, og tok en sjans, sa Jensen.

Jensen tapte pengene, og aksjene ble aldri ført opp i selvangivelsen.