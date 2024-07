– Det finnes ingenting som initialt peker på at det er et mistenkt drap, men det er den kategorien vi har for å kunne etterforske, sier politiet i Sverige til NRK.

Politiet i Sverige etterforsker dødsfallet til en norsk kvinne torsdag kveld på en campingplass i Strömstad som et mulig drap. Det skriver Aftonbladet.

Det var torsdag kveld helsevesenet dro til Strömstad etter melding om at en kvinne i 40-årene var rammet av sykdom. Hun ble fraktet til et sykehus i Norge med luftambulanse, men livet stod ikke til å redde, sier talsperson Christian Brattgård i polisregion Vest til NRK.

– Ettersom hendelsen har skjedd i Sverige, og det er for oss uklare omstendigheter, innleder vi en etterforskning om drap. Vi har hatt teknikere på plass i natt, og nå fortsetter etterforskningen for at vi skal finne ut hva som har skjedd, sier Brattgård til NRK.

Han forklarer at det er åpnet drapsetterforskning slik at politiet skal ha tilgang på ulike etterforskningsskritt.

– For å kunne gjøre de etterforskningsskrittene vi trenger, må vi åpne en forundersøkelse, og da har vi kategorisert den som drap.

Brattgård sier de i Sverige ikke har muligheten til å åpne etterforskning av «mistenkelige dødsfall», slik politiet i Norge har. Derfor er saken kodet som et mulig drap.

– Den kategoriseringen kan endres gjennom etterforskningen, ut ifra hva vi kommer frem til, sier Brattgård.

NRK er kjent med hvilken campingplass hendelsen har skjedd ved.

– Jeg kan bekrefte at en norsk kvinne har dødd på vår campingplass, sier daglig leder ved den aktuelle campingen til NRK.

Ingen er så langt pågrepet, skriver Aftonbladet.

De pårørende er varslet, bekrefter politiet i Sverige til NRK.